Токаев пожелал жителям Кыргызстана мира и спокойствия

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает Kazakhstan Today.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие шаги по наращиванию казахско-кыргызского взаимодействия в свете предстоящего визита президента Казахстана в Бишкек осенью текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.

Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев пожелал мира, спокойствия, процветания братскому кыргызскому народу.

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