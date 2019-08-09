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Токаев пожелал жителям Кыргызстана мира и спокойствия

08.08.2019, 18:30 8479
Токаев пожелал жителям Кыргызстана мира и спокойствия
Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся телефонный разговор президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает Kazakhstan Today.
 
Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие шаги по наращиванию казахско-кыргызского взаимодействия в свете предстоящего визита президента Казахстана в Бишкек осенью текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев пожелал мира, спокойствия, процветания братскому кыргызскому народу.
 
 

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