Токаев пожелал жителям Кыргызстана мира и спокойствия

Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие шаги по наращиванию казахско-кыргызского взаимодействия в свете предстоящего визита президента Казахстана в Бишкек осенью текущего года, сообщает пресс-служба Акорды.
Отмечается, что Касым-Жомарт Токаев пожелал мира, спокойствия, процветания братскому кыргызскому народу.
Напомним, сегодня спецслужбы КР предприняли попытку задержать экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В результате столкновения его сторонников с силовиками один человек погиб, более 50 пострадали.
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