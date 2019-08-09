Силовики начали еще один штурм резиденции экс-президента Кыргызстана Атамбаева

Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты", - сообщает ТАСС со ссылкой на представителя штаба экс-президента. По его словам, находящиеся внутри резиденции сторонники Атамбаева пытаются оказать сопротивление, бросая в сотрудников спецназа камни и палки.
Это уже вторая попытка штурма за сутки", - подчеркнул собеседник.
Как сообщалось ранее, спецназ КР 7 августа начал операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш. Экс-президента подозревают в коррупции. Ранее парламент лишил его неприкосновенности. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства не удалось.
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