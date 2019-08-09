Один человек погиб, 47 получили ранения при попытке задержания экс-президента Кыргызстана Атамбаева

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Бишкек. 8 августа. Kazakhstan Today - Один человек погиб, 47 получили ранения при попытке задержания экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает Kazakhstan Today.

Как пояснили в Генеральной прокуратуре КР, в рамках досудебного производства по факту причастности Атамбаева к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева бывший президент трижды вызывался на допрос в качестве свидетеля в Министерство внутренних дел, однако законные требования органов следствия были проигнорированы.

В связи с этим следователем вынесено постановление о принудительном приводе Алмазбека Атамбаева, исполнение которого поручено сотрудникам ГКНБ Кыргызской Республики. В целях исполнения поручения сотрудники ГКНБ выехали в село Кой-Таш, однако сторонники последнего оказали вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов. Кроме того, в целях воспрепятствования следствию организованы массовые беспорядки, сопряженные с применением насилия", - говорится в сообщении ведомства.

Факт зарегистрирован по признакам преступлений, предусмотренных статьями 264 (Массовые беспорядки) и 266 (Хулиганство) УК КР.

В результате столкновений с различными телесными повреждениями в Чуйскую и Бишкекскую территориальные больницы доставлены 47 лиц, из них 22 сотрудника ГКНБ КР, два сотрудника МВД КР, остальные 23 - гражданские лица. Один сотрудник ГКНБ Кыргызской Республики от полученного огнестрельного ранения скончался.

Собранные материалы зарегистрированы по статьям 130 (Убийство), 39-130 (Покушение на убийство) и 355 (Угроза или насилие в отношении представителя власти) УК КР.

Кроме этого, по факту захвата сотрудников ГКНБ в качестве заложников сторонниками Алмазбека Атамбаева материал зарегистрирован по признакам статьи 244 (Захват заложников) УК КР.

В настоящее время по вышеуказанным фактам начато досудебное производство, пишет 24.kg

Агентство отмечает, что прошедшая 7 августа спецоперация по задержанию Атамбаева в Кой-Таше не увенчалась успехом.

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