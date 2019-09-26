Токаев предложил преобразовать СВМДА в полноценную региональную организацию

Нью-Йорк. 25 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает Kazakhstan Today.

С главной международной трибуны президент Казахстана заявил, что ООН является и всегда будет универсальной и уникальной организацией, которая защищает интересы всего человечества, сообщила пресс-служба Акорды.

Сегодня ООН играет очень важную роль в обеспечении глобального развития и взаимодействия цивилизаций. Казахстан полностью поддерживает идею генерального секретаря Антониу Гутерриша признать общим достоянием и не оставлять без внимания судьбы каждого человека и государства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил озабоченность относительно геополитических и геоэкономических изменений в мире, которые, по его мнению, серьезно препятствуют осуществлению целей устойчивого развития до 2030 года. В этой связи президент выделил основные факторы, вызывающие тревогу в условиях новой глобальной реальности.

Во-первых, растущее число замороженных конфликтов и напряженность в разных уголках мира возродили старые разделительные линии и создали новые, поставив мировые державы на грань полномасштабного военного противостояния", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вторым фактором глава государства назвал отсутствие доверия в отношениях между глобальными и региональными игроками. По его словам, это ведет к эрозии нынешней архитектуры безопасности и системы контроля над вооружениями, что чревато возобновлением гонки вооружений.

"Эти вызовы усугубляются сдерживающими санкциями, торговыми войнами, возрастающим соперничеством в космосе, кибертехнологиями и искусственным интеллектом. Все перечисленное представляет собой тревожные аспекты обостряющегося фундаментального кризиса", - подчеркнул президент.

В качестве третьего фактора глава государства обозначил растущее социальное, экономическое и технологическое неравенство, рост противоречий между Севером и Югом, а также глобальный долговой кризис. По мнению Токаева, усиление протекционизма и националистической политики подрывает международное партнерство и сотрудничество.

Четвертым дестабилизирующим глобальным фактором стала деградация окружающей среды. Президент заявил, что последствия изменения климата в Центральной Азии приведут к серьезным проблемам, таким как опустынивание, таяние ледников и последующее сокращение источников питьевой и поливной воды.

"В данной сложной ситуации Казахстан твердо осуществляет политику инклюзивного и устойчивого развития, всестороннего диалога и мирных усилий", - сказал глава государства.

Он отметил, что достижение мира, свободного от ядерного оружия, остается основным приоритетом Казахстана. В выступлении большое внимание было уделено антиядерным инициативам Казахстана и весомому вкладу Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в процесс нераспространения и разоружения.

Касым-Жомарт Токаев также указал, что существующие в настоящее время проблемы в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану и денуклеаризации Корейского полуострова должны решаться только политическими методами, с учетом взаимных интересов всех сторон.

В своей речи глава государства предложил преобразовать СВМДА в полноценную региональную организацию по безопасности и развитию. По его словам, Казахстан намерен продвигать реализацию этой инициативы на посту председателя СВМДА в 2020 году.

Говоря о целях устойчивого развития, президент озвучил свое предложение по созданию Центра устойчивого развития для государств Центральной Азии и Афганистана на базе открытого в Казахстане в мае текущего года здания международных организаций.

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