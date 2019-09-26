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Президент Казахстана на полях 74-й сессии ГА ООН провел встречи с лидерами шести государств

25.09.2019, 09:03 7993
Нью-Йорк. 25 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана, находящийся с визитом в США, провел встречи с главами Швейцарии, Болгарии, Польши, Грузии, Украины и Иордании, передает Kazakhstan Today.
 

На полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Швейцарии Ули Маурером. Главы государств рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень казахстанско-швейцарского сотрудничества.
 

Швейцария - один из основных партнеров Казахстана в Европе по объемам двусторонней торговли и инвестициям. Наши страны активно развивают проекты в банковской, строительной и аграрной отраслях", - сказал президент.

 
Глава государства обратил внимание швейцарского коллеги на наличие ряда перспективных совместных проектов в сфере финансовых услуг, машиностроения, химии, фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой отрасли и туризма.
 
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Ули Маурера посетить в текущем году Казахстан с официальным визитом.
 
После встречи со своим швейцарским коллегой Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым. Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
 
Президент Казахстана отметил конструктивный диалог между двумя государствами и подтвердил неизменный настрой нашей страны на дальнейшее поступательное развитие взаимодействия с Болгарией.
 

Как вам известно, принято решение о преобразовании дипломатической миссии Казахстана в Болгарии в посольство. Уверен, что повышение статуса нашего представительства и назначение посла придаст новый импульс развитию казахстанско-болгарских отношений", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства также призвал болгарские компании работать в Казахстане и в дальнейшем выходить на региональные рынки. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Румена Радева посетить с визитом Казахстан.
 
Президент Казахстана встретился и со своим польским коллегой Анджеем Дудой. На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе по линии взаимодействия с Европейским союзом.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках сессий ГА ООН в Нью-Йорке казахстанско-польские встречи на высшем уровне стали доброй традицией. В качестве примера он привел знакомство Анджея Дуды с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в сентябре 2015 года, а также личное участие польского лидера в тематическом брифинге Совета безопасности ООН с участием Елбасы в январе 2018 года.
 
Глава государства, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Нур-Султаном и Варшавой, подчеркнул высокую динамику казахстанско-польских связей.
 

В 2018 году двусторонний товарооборот между нашими странами составил $1,2 млрд. Более 100 польских компаний активно работают в Казахстане. Существенный вклад в развитие наших отношений внесла отмена Казахстаном визового режима для польских граждан, а также запуск прямого авиасообщения между Нур-Султаном и Варшавой в 2017 году", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Кроме этого, глава государства сообщил Анджею Дуде о создании в Казахстане Национального совета общественного доверия, аналогичная которому структура также функционирует в Польше под руководством президента.
 
Серия двусторонних встреч Касым-Жомарта Токаева на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН продолжилась переговорами с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, особо отметив необходимость расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического взаимодействия.
 

Казахстан придает важное значение развитию дружественных отношений с вашей страной, углублению политического диалога и расширению экономического сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства подчеркнул важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности, осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием казахстанских портов Актау и Курык.
 
В свою очередь, Саломе Зурабишвили поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за активное участие казахстанского капитала в инвестиционных и транспортно-логистических проектах в Грузии.
 
Далее президент Казахстана встретился с президентом Украины. В беседе Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты.
 
Президент Казахстана подчеркнул близость истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого. В завершение встречи стороны пригласили друг друга совершить взаимные визиты.
 
Касым-Жомарт Токаев также встретился с Королем Иордании Абдаллой II. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Оба лидера подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства в различных сферах.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в расширении инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Иорданией. Он также поблагодарил Абдаллу II за постоянную поддержку инициатив Казахстана, направленных на укрепление межрелигиозного диалога.
 

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