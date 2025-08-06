Токаев прибыл на конференцию ООН по не имеющим выхода к морю развивающимся странам

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Анкара. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил турецкие компании к участию в масштабных долгосрочных проектах, сообщает - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил турецкие компании к участию в масштабных долгосрочных проектах, сообщает Акорда





На совместном брифинге для СМИ с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Токаев отметил, что в Казахстане в настоящее время работают около 4 тысяч турецких компаний, совместно с которыми реализован ряд проектов на сумму 6 миллиардов долларов. Эти проекты охватывают энергетику, строительство, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, медицину, туризм и другие важные сферы. Объем казахстанских инвестиций в Турцию превысил 2,5 миллиарда долларов.





Токаев отметил, что особое внимание на переговорах было уделено перспективам увеличения взаимного товарооборота.





Акорда





В прошлом году объем торговли между двумя странами составил 5 миллиардов долларов. В будущем мы значительно увеличим этот показатель, для этого есть необходимый потенциал", - сказал глава государства.





Он пригласил турецкие компании к участию в масштабных долгосрочных проектах, отметив, что странам следует максимально использовать стратегическое расположение.





В настоящее время около 85 процентов грузов, перевозимых по суше между Европой и Китаем, проходит через Казахстан. Большое значение также имеет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Данная инициатива отвечает интересам обеих стран. Казахстан осуществляет модернизацию железной дороги, строительство автомобильных дорог и обновление инфраструктуры для активизации судоходства на Каспийском море. Приглашаем турецких инвесторов к активному участию в этих проектах. Наше правительство готово предоставить особые льготы турецким предпринимателям", - заявил Токаев.





Акорда





Он также отметил важность взаимодействия в энергетическом секторе.





В настоящее время по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан в Турцию ежегодно транспортируется 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти. Мы обсудили вопрос увеличения объемов поставок и приветствуем намерение Turkiye Petroleum работать на рынке Казахстана. Также мы заинтересованы в использовании инвестиционных возможностей турецких компаний и их опыта в диверсификации источников энергии и строительстве электростанций. Готовы к совместной реализации крупных проектов", - добавил глава государства.





Акорда





Он также отметил заинтересованность Казахстана в использовании турецких технологий, цифровизации сельского хозяйства, повышении производительности труда и развитии перерабатывающей промышленности.





Токаев выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу за приглашение посетить Турцию с официальным визитом и оказанное казахской делегации гостеприимство.





В свою очередь президент Турции отметил, что завершившиеся переговоры были плодотворными.





Акорда





Казахстан - крупнейшая экономика региона и наш основной торговый партнер. Сегодня мы обменялись мнениями по широкому спектру направлений - от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и редких металлов, возможности экспорта казахстанской нефти на мировой рынок через территорию нашей страны. Также были обсуждены пути использования и развития Транскаспийского транспортного маршрута - современного аналога исторического Шелкового пути", - сообщил Эрдоган.





После брифинга президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил главе Казахстана высшую государственную награду Турецкой Республики - орден Devlet Nişanı.





Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов - узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана", - сказал Токаев.





Акорда



