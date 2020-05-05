Токаев призвал депутатов парламента к сплоченной работе в кризисный период

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял участие в заседании сената парламента, на котором Маулен Ашимбаев был избран спикером палаты , передает Kazakhstan Today.

Выступая перед депутатами, президент РК дал высокую оценку деятельности Дариги Назарбаевой на посту председателя сената и высказал ей благодарность, сообщила пресс-служба Акорды.

Как вам известно, моим указом были прекращены полномочия депутата сената Дариги Нурсултановны Назарбаевой . Она более года активно и плодотворно работала в качестве председателя сената. Выражаю за это признательность Дариге Нурсултановне", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал депутатский корпус к сплоченной работе для того, чтобы страна смогла скорее преодолеть нынешний непростой период, и предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на пост председателя сената.

Он обладает большим опытом работы на государственной службе, многие годы эффективно трудился в различных сферах. Хорошо знаком с деятельностью парламента. Всегда с честью выполнял возложенные на него обязанности. Поэтому не сомневаюсь, что он будет достойно работать на этой должности", - отметил глава государства.

По итогам тайного голосования Маулен Ашимбаев был избран председателем сената.

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