Токаев призвал депутатов парламента к сплоченной работе в кризисный период

Выступая перед депутатами, президент РК дал высокую оценку деятельности Дариги Назарбаевой на посту председателя сената и высказал ей благодарность, сообщила пресс-служба Акорды.
Как вам известно, моим указом были прекращены полномочия депутата сената Дариги Нурсултановны Назарбаевой. Она более года активно и плодотворно работала в качестве председателя сената. Выражаю за это признательность Дариге Нурсултановне", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент призвал депутатский корпус к сплоченной работе для того, чтобы страна смогла скорее преодолеть нынешний непростой период, и предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на пост председателя сената.
Он обладает большим опытом работы на государственной службе, многие годы эффективно трудился в различных сферах. Хорошо знаком с деятельностью парламента. Всегда с честью выполнял возложенные на него обязанности. Поэтому не сомневаюсь, что он будет достойно работать на этой должности", - отметил глава государства.
По итогам тайного голосования Маулен Ашимбаев был избран председателем сената.
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