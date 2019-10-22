Токаев расширил полномочия Назарбаева в части проведения кадровой политики

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указом "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента Республики Казахстан" от 9 октября 2019 года расширил полномочия Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в части проведения кадровой политики, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, размещенному в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов РК, изменения вносятся в указ президента от 29 марта 2002 года №828 "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти".

Документ утверждает перечень должностей политических государственных служащих и иных должностных лиц , которые назначаются Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, председателем Совета безопасности РК, президентом РК и (или) по согласованию с ними, избираемых по представлению президента, а также назначаемых по согласованию с Администрацией президента.

Согласно внесенным изменениям, кандидаты, рекомендуемые (рассматриваемые) к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, а также госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, подлежат согласованию с председателем Совета безопасности Республики Казахстан.

Согласование кандидатур председателем Совбеза осуществляется в том числе посредством наложения резолюции на представлении.

В недавнем интервью Елбасы сообщил, что президент Токаев советуется с ним . "Ну, советы советами, а решение принимает тот, кто берет эти советы".

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