Система Orphus

Токаев расширил полномочия Назарбаева в части проведения кадровой политики

21.10.2019, 17:41 9721
Токаев расширил полномочия Назарбаева в части проведения кадровой политики
Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указом "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты президента Республики Казахстан" от 9 октября 2019 года расширил полномочия Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в части проведения кадровой политики, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно документу, размещенному в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов РК, изменения вносятся в указ президента от 29 марта 2002 года №828 "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти". 
 
Документ утверждает перечень должностей политических государственных служащих и иных должностных лиц, которые назначаются Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, председателем Совета безопасности РК, президентом РК и (или) по согласованию с ними, избираемых по представлению президента, а также назначаемых по согласованию с Администрацией президента.
 
Согласно внесенным изменениям, кандидаты, рекомендуемые (рассматриваемые) к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, а также госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, подлежат согласованию с председателем Совета безопасности Республики Казахстан.
 
Согласование кандидатур председателем Совбеза осуществляется в том числе посредством наложения резолюции на представлении.
 
Напомним, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента РК. Он получил пожизненное право возглавлять Совет безопасности РК.
 
В недавнем интервью Елбасы сообщил, что президент Токаев советуется с ним. "Ну, советы советами, а решение принимает тот, кто берет эти советы". 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая