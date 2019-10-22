Токаев расширил полномочия Назарбаева в части проведения кадровой политики

Согласно документу, размещенному в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов РК, изменения вносятся в указ президента от 29 марта 2002 года №828 "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти".
Документ утверждает перечень должностей политических государственных служащих и иных должностных лиц, которые назначаются Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, председателем Совета безопасности РК, президентом РК и (или) по согласованию с ними, избираемых по представлению президента, а также назначаемых по согласованию с Администрацией президента.
Согласно внесенным изменениям, кандидаты, рекомендуемые (рассматриваемые) к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, а также госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, подлежат согласованию с председателем Совета безопасности Республики Казахстан.
Согласование кандидатур председателем Совбеза осуществляется в том числе посредством наложения резолюции на представлении.
Напомним, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий президента РК. Он получил пожизненное право возглавлять Совет безопасности РК.
В недавнем интервью Елбасы сообщил, что президент Токаев советуется с ним. "Ну, советы советами, а решение принимает тот, кто берет эти советы".
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