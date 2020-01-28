Токаев встретился с руководством Al Nowais Investments и Abu Dhabi National Oil Company

Абу-Даби. 27 января. Kazakhstan Today - В рамках своего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления компании "Al Nowais Investments" Хуссейном Аль Новейсом и генеральным директором "Abu Dhabi National Oil Company" Султаном Ахмед Аль-Джабером, передает Kazakhstan Today.

Аль Новейс Хуссейн проинформировал Касым-Жомарта Токаева о проектах, которые осуществляет его компания в сферах промышленности, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что Казахстан инвестирует в возобновляемые источники энергии, а для продвижения в этом направлении с 2013 года реализуется Концепция перехода страны к "зеленой экономике". Также он подчеркнул, что в стране действует ряд проектов в рамках государственно-частного партнерства, принята и исполняется Программа развития здравоохранения до 2025 года.

Al Nowais Investments" - многопрофильная компания, годовой оборот которой превышает $1 млрд. Она является крупнейшей инвестиционной структурой не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и на всем Ближнем Востоке.

Президент Казахстана также провел беседу с генеральным директором нефтяной компании "Abu Dhabi National Oil Company" (ADNOC) Султаном Ахмед Аль-Джабером.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о ситуации на мировых рынках нефти и газа, производство и экспорт которых составляют основу экономики Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане приоритетное внимание уделяется глубокой переработке углеводородного сырья, в связи с чем государство обеспечивает условия для реализации проектов в сфере нефтехимии.

В Казахстане укрепляется нефтехимическая отрасль. В будущем мы намерены сотрудничать с вашей компанией в данном направлении", - сказал глава государства.

Компания ADNOC является ведущим производителем нефти и газа в ОАЭ и занимает четвертое место в мире. Принадлежащие ей залежи сырья оцениваются в 100 млрд баррелей, а ежедневная добыча достигает 2,4 млн баррелей нефти.





Напомним, в рамках визита были подписаны Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефтехимической промышленности между Министерством энергетики РК и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ, Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством экономики ОАЭ, Меморандум о взаимопонимании между комитетом международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг и Центральным банком ОАЭ.

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