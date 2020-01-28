Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня у президента Казахстана запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Будет рассмотрен широкий круг вопросов двусторонних отношений. Программа визита также включает проведение круглого стола с представителями деловых кругов ОАЭ", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

28 января в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства