Казахстан и ОАЭ заключили ряд меморандумов

Абу-Даби. 27 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в ОАЭ провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает Kazakhstan Today.

Основное внимание стороны уделили активизации двусторонних отношений и перспективам расширения экономического партнерства, сообщила пресс-служба Акорды.

В настоящее время двусторонние отношения между нашими странами развиваются на высоком уровне. ОАЭ придают особое значение укреплению взаимодействия с Казахстаном. Сотрудничество между нашими странами охватывает широкий спектр направлений", - подчеркнул шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

Глава государства поблагодарил собеседника за гостеприимство и отметил, что в качестве президента свой первый визит в страны арабского мира совершает именно в Объединенные Арабские Эмираты.

История отношений между двумя странами имеет глубокие корни. Нас связывают истинная дружба, взаимопонимание и доверие. Поэтому наши отношения имеют большие перспективы. Основная цель моего визита - придать новый импульс сотрудничеству двух государств. Мы достигли больших успехов, однако нельзя стоять на месте, надо двигаться вперед. Я придаю особое значение этому визиту и возлагаю на него большие надежды", - отметил президент Казахстана.

По информации пресс-службы, в ходе встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия и сотрудничества в нефтехимии, сельском хозяйстве, транспортно-логистической, финансовой и инвестиционной сферах.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что наши государства стоят перед важным историческим рубежом - в следующем году Эмиратам будет 50 лет, а Казахстан будет отмечать 30-летие независимости.

В завершение встречи состоялся обмен подписанными документами. Были подписаны Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области нефтехимической промышленности между Министерством энергетики РК и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ, Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством экономики ОАЭ, Меморандум о взаимопонимании между комитетом международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг и Центральным банком ОАЭ.

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