Трамп поздравил Токаева с годовщиной в должности президента Казахстана

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной избрания на пост президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.
На имя Касым-Жомарта Токаева поступила приветственная телеграмма президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Акорды.
От имени американского народа желаю вам успехов в деятельности, направленной на укрепление мира, обеспечение процветания и безопасности в Казахстане в предстоящий период. Хотел бы также отметить ваши решительные действия по предотвращению распространения COVID-19. Мы продолжим наши совместные усилия, направленные на прекращение пандемии и восстановление экономики в постпандемический период", - говорится в телеграмме.
Американский лидер позитивно отозвался об осуществляемых по инициативе президента Казахстана реформах и заявил о намерении укреплять двустороннее стратегическое партнерство.
Ваша амбициозная программа реформ, направленных на политическую модернизацию, заслуживает высокой оценки. Соединенные Штаты Америки поддерживают поставленные вами цели по повышению доверия населения к государству и усилению защиты фундаментальных свобод, которые являются основой процветающего и динамичного общества. Мы готовы к сотрудничеству с вами по реализации этих инициатив в рамках нашего расширенного стратегического партнерства", - подчеркнул Дональд Трамп.
Кроме того, он пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, успехов и благополучия.
Напомним, 19 марта 2019 года первый президент страны Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий и в прямом эфире подписал указ о своей отставке. Назарбаев сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а полномочия главы государства перешли председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. На следующий день, 20 марта, на совместном заседании палат парламента РК Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и вступил в должность президента республики.
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