В Алматы стартовала VI встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай"

В заседании примут участие Мурат Нуртлеу и Ван И

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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось второе заседание Стратегического диалога между Казахстаном и Китаем с участием заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, - В Алматы началось второе заседание Стратегического диалога между Казахстаном и Китаем с участием заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, сообщила пресс-служба МИД РК.





Глава МИД Казахстана отметил, что страна придает первостепенное значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и укреплению вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем.





Также планируется, что министры обсудят широкий круг вопросов политического, торгово-экономического и культурного-гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.





Кроме того, ожидается подписание соглашения об учреждении генерального консульства Казахстана в Гуанчжоу и меморандума о сотрудничестве между министерствами иностранных дел на 2026-2028 годы.





Дополнено 25.04.2025, 18.10





Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И приняли участие во втором заседании Стратегического диалога между Казахстаном и Китаем, сообщила пресс-служба МИД РК.





В ходе заседания Стратегического диалога стороны обсудили широкий круг вопросов политического, торгово-экономического и культурного-гуманитарного сотрудничества. Министры рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также отметили положительную динамику развития казахско-китайских отношений по всему спектру двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено совместным усилиям по наращиванию торгово-экономических связей", - проинформировали в МИД.





Также была подчеркнута необходимость выработки новых подходов в совместном развитии индустриально-инвестиционного, энергетического, транзитно-транспортного и инновационного сотрудничества, включая увеличение несырьевого экспорта Казахстана в Китай.





Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих в текущем году двусторонних визитов и мероприятий, а также "сверили часы" по актуальным вопросам международной повестки дня.





По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел РК - КНР на 2026-2028 годы и состоялся обмен нотами об учреждении генерального консульства Республики Казахстан в городе Гуанчжоу", - добавили в пресс-службе.





Напомним, глава МИД Китая прибыл с рабочим визитом в Алматы для участия во встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай", которая состоится 26 апреля.