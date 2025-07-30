29.07.2025, 19:43 12986
В Анкаре прошли переговоры Токаева и Эрдогана
Фото: Акорда
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Анкара. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Турцию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
В честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Во время прибытия во дворец кортеж президента Казахстана сопровождала конная гвардия.
Касым-Жомарта Токаева встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Прозвучали государственные гимны, во время исполнения которых был произведен 21 артиллерийский залп.
Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем начались переговоры глав государств.
Президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев высказал признательность президенту Турции за оказанный теплый прием. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень.
Напомним, Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию.
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30.07.2025, 08:29 6246
Переговоры были плодотворными - Токаев и Эрдоган подвели итоги встречи в Анкаре
Фото: Акорда
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Анкара. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил турецкие компании к участию в масштабных долгосрочных проектах, сообщает Акорда.
На совместном брифинге для СМИ с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Токаев отметил, что в Казахстане в настоящее время работают около 4 тысяч турецких компаний, совместно с которыми реализован ряд проектов на сумму 6 миллиардов долларов. Эти проекты охватывают энергетику, строительство, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, медицину, туризм и другие важные сферы. Объем казахстанских инвестиций в Турцию превысил 2,5 миллиарда долларов.
Токаев отметил, что особое внимание на переговорах было уделено перспективам увеличения взаимного товарооборота.
В прошлом году объем торговли между двумя странами составил 5 миллиардов долларов. В будущем мы значительно увеличим этот показатель, для этого есть необходимый потенциал", - сказал глава государства.
Он пригласил турецкие компании к участию в масштабных долгосрочных проектах, отметив, что странам следует максимально использовать стратегическое расположение.
В настоящее время около 85 процентов грузов, перевозимых по суше между Европой и Китаем, проходит через Казахстан. Большое значение также имеет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Данная инициатива отвечает интересам обеих стран. Казахстан осуществляет модернизацию железной дороги, строительство автомобильных дорог и обновление инфраструктуры для активизации судоходства на Каспийском море. Приглашаем турецких инвесторов к активному участию в этих проектах. Наше правительство готово предоставить особые льготы турецким предпринимателям", - заявил Токаев.
Он также отметил важность взаимодействия в энергетическом секторе.
В настоящее время по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан в Турцию ежегодно транспортируется 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти. Мы обсудили вопрос увеличения объемов поставок и приветствуем намерение Turkiye Petroleum работать на рынке Казахстана. Также мы заинтересованы в использовании инвестиционных возможностей турецких компаний и их опыта в диверсификации источников энергии и строительстве электростанций. Готовы к совместной реализации крупных проектов", - добавил глава государства.
Он также отметил заинтересованность Казахстана в использовании турецких технологий, цифровизации сельского хозяйства, повышении производительности труда и развитии перерабатывающей промышленности.
Токаев выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу за приглашение посетить Турцию с официальным визитом и оказанное казахской делегации гостеприимство.
В свою очередь президент Турции отметил, что завершившиеся переговоры были плодотворными.
Казахстан - крупнейшая экономика региона и наш основной торговый партнер. Сегодня мы обменялись мнениями по широкому спектру направлений - от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и редких металлов, возможности экспорта казахстанской нефти на мировой рынок через территорию нашей страны. Также были обсуждены пути использования и развития Транскаспийского транспортного маршрута - современного аналога исторического Шелкового пути", - сообщил Эрдоган.
После брифинга президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил главе Казахстана высшую государственную награду Турецкой Республики - орден Devlet Nişanı.
Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов - узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана", - сказал Токаев.
Напомним, в рамках официального в Анкару Токаев и Эрдоган провели двусторонние переговоры, а также приняли участие в 5-м заседании совета стратегического сотрудничества, на котором были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.
29.07.2025, 21:19 11726
Казахстан готов поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции
Фото: Акорда
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Анкара. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5-е заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе заседания глава государства отметил, что казахско-турецкое сотрудничество, основанное на общности исторических и духовных ценностей, поступательно развивается в духе расширенного стратегического партнерства.
Мы заинтересованы в продолжении этого пути и выводе наших отношений на более высокий уровень. Уважаемый господин президент, я высоко оцениваю итоги переговоров, которые мы только что провели в узком составе. Мы вновь подтвердили приверженность расширению сотрудничества. У нас для этого достаточно возможностей и энтузиазма. Между двумя странами сформирована обширная договорно-правовая база. В частности, действует более шестидесяти договоров и соглашений. Сегодня будет подписан ряд двусторонних соглашений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
На заседании были обсуждены вопросы расширения взаимной торговли. Объем двустороннего товарооборота в 2024 году составил 5 миллиардов долларов. Президент сообщил, что Казахстан готов поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 миллиард долларов. Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции.
Стороны отметили особую значимость транспортно-логистической сферы в наращивании товарооборота. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство современных железных дорог, сухопутных портов и грузовых терминалов, а также в судостроение.
Кроме того, на заседании совета делегации обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, в том числе перспективы увеличения экспорта по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.
Глава государства пригласил турецкие компании к участию в проектах, направленных на снижение дефицита электроэнергии. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество "КазМунайГаза" и Turkiye Petroleum будет плодотворным.
Участники заседания обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в сферах оборонной промышленности, информационных технологий, искусственного интеллекта, финансов, гражданской авиации, культуры, образования, здравоохранения и туризма.
Ранее президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
29.07.2025, 08:20 18931
Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию
Фото: Акорда
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Анкара. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Анкаре в международном аэропорту Эсенбога президента РК Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила пресс-служба Акорды.
Президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту.
Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня, 29 июля главы государств проведут переговоры, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.
25.07.2025, 09:55 55376
Токаев посетит с официальным визитом Турцию
Фото: Акорда
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 июля президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Президенты также проведут пятое заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
24.07.2025, 12:20 63996
Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения и обсудил с ним предстоящие встречи
Президент Казахстана пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Акорда.
Президент Казахстана поздравил узбекского лидера с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского узбекского народа.
Собеседники отметили, что Казахстан и Узбекистан связывают стратегические, союзнические отношения, основанные на доверии, добрососедстве и взаимной поддержке. Активно развиваются торгово-экономические связи, культурно-гуманитарное сотрудничество, научно-образовательные обмены.
От уровня взаимодействия между нашими государствами во многом зависит устойчивое развитие всей Центральной Азии. В этой связи стороны предпринимают действия, направленные на продвижение ряда совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта, логистики и сельского хозяйства", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной кооперации, а также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.
23.07.2025, 13:01 73971
Президент Ли Чжэ Мён пригласил Токаева в Южную Корею
Собеседники отметили важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном, сообщает Акорда.
В ходе беседы президенты подтвердили стремление к дальнейшему укреплению казахско-корейских многогранных отношений.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Выражена заинтересованность в активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Собеседники отметили важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины.
Президент Ли Чжэ Мён пригласил главу нашего государства совершить официальный визит в Республику Корея.
Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение южнокорейского лидера, а также подтвердил готовность участвовать в предстоящем в 2026 году саммите в формате "Центральная Азия - Республика Корея" в Сеуле.
22.07.2025, 12:00 89276
Сотрудничество в розыскной деятельности и противодействии обороту наркотиков обсудили МВД Казахстана и России
Фото: Посольство РК в России
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские ведомства Казахстана и России обсудили приоритеты взаимодействия на заседании объединенной коллегии, сообщает посольство России в Казахстане.
В этом году коллегии исполняется 10 лет.
За время работы сформирована правовая база, налажены прямые контакты между профильными подразделениями, что позволяет своевременно находить пути решения актуальных проблем, корректировать формы и методы борьбы с криминальными проявлениями. Прежде всего речь идет о таких угрозах национальной безопасности, как экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, деяния, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий", - говорится в информации.
Как заявил на заседании глава МВД России Владимир Колокольцев, между министерствами налажен постоянный информационный обмен.
Растут объемы сведений, направляемых по каналам Интерпола. В прошлом году они увеличились почти на 10%. Налажено активное сотрудничество экспертно-криминалистических подразделений. Так, например, главком Самарской области в минувшем году проверено свыше семисот отпечатков пальцев по запросам департамента полиции Западно-Казахстанской области. В результате установлено семь лиц по пяти преступлениям", - отметил он.
Также ведется совместная розыскная работа.
За прошлый год и пять месяцев текущего года в России задержаны около 120 лиц, объявленных в розыск МВД Республики Казахстан. К примеру, в октябре прошлого года из России экстрадирован гражданин, совершивший убийство, разбойное нападение и иные тяжкие преступления. Позднее, в феврале 2025 года, выдан обвиняемый в вымогательстве и мошенничестве в составе организованной группы.
Второй важной темой стали вопросы противодействия незаконному обороту синтетических наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и иных веществ, а также инструментов и оборудования, используемых для их изготовления.
С учетом актуальности проблемы проведен ряд успешных скоординированных мероприятий. Среди них комплексная операция "Канал". По ее итогам в мае на территории государств - членов ОДКБ и стран-наблюдателей из незаконного оборота выведено более десяти тонн наркотиков и прекурсоров. Пресечено около 1300 наркопреступлений", - сообщает посольство.
В настоящее время на территории двух государств распространяется широкий спектр запрещенных веществ растительного и синтетического происхождения. При этом в структуре наркопроизводства фиксируется переход от естественной культивации к искусственному синтезу. Становятся более изощренными способы сбыта. Используются современные средства коммуникации и платежа.
В ходе заседания представители министерств внутренних дел России и Казахстана обсудили итоги двустороннего взаимодействия ведомств, план работы объединенной коллегии на 2027 год, актуальные вопросы и пути их решения.
В ходе заседания были рассмотрены:
- результаты совместной работы правоохранительных органов двух стран в сфере розыскной деятельности;
- вопросы противодействия незаконному обороту синтетических наркотиков;
- согласование проекта плана совместных действий на предстоящий период.
По итогам обсуждения стороны выработали согласованные подходы и конкретные меры по укреплению взаимодействия в обозначенных направлениях. Приняты соответствующие решения. Встреча прошла в атмосфере конструктивного диалога, взаимного доверия и стремления к дальнейшему углублению партнерства между правоохранительными органами двух государств", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
20.07.2025, 19:29 108311
Токаев выразил соболезнования главе Вьетнама в связи с жертвами тайфуна
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.
Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме в результате шторма перевернулось круизное судно, погибли 37 человек, 11 спасли, еще пятеро числятся пропавшими.
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