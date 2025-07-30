29.07.2025, 19:43 12986

В Анкаре прошли переговоры Токаева и Эрдогана

Церемония торжественной встречи состоялась в Президентском дворце
В Анкаре прошли переговоры Токаева и Эрдогана
Фото: Акорда
Анкара. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Турцию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.

В честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Во время прибытия во дворец кортеж президента Казахстана сопровождала конная гвардия.

Касым-Жомарта Токаева встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Прозвучали государственные гимны, во время исполнения которых был произведен 21 артиллерийский залп.

Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем начались переговоры глав государств.

Президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев высказал признательность президенту Турции за оказанный теплый прием. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень.

Напомним, Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевТурцияВизит

новости по теме

30.07.2025, 08:29 6246

Переговоры были плодотворными - Токаев и Эрдоган подвели итоги встречи в Анкаре

Глава Турции вручил президенту Казахстана высшую государственную награду Турецкой Республики - орден Devlet Nişanı
Переговоры были плодотворными - Токаев и Эрдоган подвели итоги встречи в Анкаре
Фото: Акорда
Анкара. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил турецкие компании к участию в масштабных долгосрочных проектах, сообщает Акорда.

На совместном брифинге для СМИ с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Токаев отметил, что в Казахстане в настоящее время работают около 4 тысяч турецких компаний, совместно с которыми реализован ряд проектов на сумму 6 миллиардов долларов. Эти проекты охватывают энергетику, строительство, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, медицину, туризм и другие важные сферы. Объем казахстанских инвестиций в Турцию превысил 2,5 миллиарда долларов.

Токаев отметил, что особое внимание на переговорах было уделено перспективам увеличения взаимного товарооборота.

Акорда

В прошлом году объем торговли между двумя странами составил 5 миллиардов долларов. В будущем мы значительно увеличим этот показатель, для этого есть необходимый потенциал", - сказал глава государства.


Он пригласил турецкие компании к участию в масштабных долгосрочных проектах, отметив, что странам следует максимально использовать стратегическое расположение.

В настоящее время около 85 процентов грузов, перевозимых по суше между Европой и Китаем, проходит через Казахстан. Большое значение также имеет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Данная инициатива отвечает интересам обеих стран. Казахстан осуществляет модернизацию железной дороги, строительство автомобильных дорог и обновление инфраструктуры для активизации судоходства на Каспийском море. Приглашаем турецких инвесторов к активному участию в этих проектах. Наше правительство готово предоставить особые льготы турецким предпринимателям", - заявил Токаев.


Акорда

Он также отметил важность взаимодействия в энергетическом секторе.

В настоящее время по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан в Турцию ежегодно транспортируется 1,4 миллиона тонн казахстанской нефти. Мы обсудили вопрос увеличения объемов поставок и приветствуем намерение Turkiye Petroleum работать на рынке Казахстана. Также мы заинтересованы в использовании инвестиционных возможностей турецких компаний и их опыта в диверсификации источников энергии и строительстве электростанций. Готовы к совместной реализации крупных проектов", - добавил глава государства.


 
Акорда

Он также отметил заинтересованность Казахстана в использовании турецких технологий, цифровизации сельского хозяйства, повышении производительности труда и развитии перерабатывающей промышленности.

Токаев выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу за приглашение посетить Турцию с официальным визитом и оказанное казахской делегации гостеприимство.

В свою очередь президент Турции отметил, что завершившиеся переговоры были плодотворными.

Акорда

Казахстан - крупнейшая экономика региона и наш основной торговый партнер. Сегодня мы обменялись мнениями по широкому спектру направлений - от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и редких металлов, возможности экспорта казахстанской нефти на мировой рынок через территорию нашей страны. Также были обсуждены пути использования и развития Транскаспийского транспортного маршрута - современного аналога исторического Шелкового пути", - сообщил Эрдоган.


После брифинга президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил главе Казахстана высшую государственную награду Турецкой Республики - орден Devlet Nişanı.

Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов - узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана", - сказал Токаев.


Акорда

Напомним, в рамках официального в Анкару Токаев и Эрдоган провели двусторонние переговоры, а также приняли участие в 5-м заседании совета стратегического сотрудничества, на котором были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.
 
29.07.2025, 21:19 11726

Казахстан готов поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции

Токаев и Эрдоган провели 5-е заседание совета стратегического сотрудничества
Казахстан готов поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции
Фото: Акорда
Анкара. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели 5-е заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе заседания глава государства отметил, что казахско-турецкое сотрудничество, основанное на общности исторических и духовных ценностей, поступательно развивается в духе расширенного стратегического партнерства.

Мы заинтересованы в продолжении этого пути и выводе наших отношений на более высокий уровень. Уважаемый господин президент, я высоко оцениваю итоги переговоров, которые мы только что провели в узком составе. Мы вновь подтвердили приверженность расширению сотрудничества. У нас для этого достаточно возможностей и энтузиазма. Между двумя странами сформирована обширная договорно-правовая база. В частности, действует более шестидесяти договоров и соглашений. Сегодня будет подписан ряд двусторонних соглашений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


На заседании были обсуждены вопросы расширения взаимной торговли. Объем двустороннего товарооборота в 2024 году составил 5 миллиардов долларов. Президент сообщил, что Казахстан готов поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 миллиард долларов. Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции.

Стороны отметили особую значимость транспортно-логистической сферы в наращивании товарооборота. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство современных железных дорог, сухопутных портов и грузовых терминалов, а также в судостроение.

Кроме того, на заседании совета делегации обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, в том числе перспективы увеличения экспорта по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

Глава государства пригласил турецкие компании к участию в проектах, направленных на снижение дефицита электроэнергии. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество "КазМунайГаза" и Turkiye Petroleum будет плодотворным.

Участники заседания обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в сферах оборонной промышленности, информационных технологий, искусственного интеллекта, финансов, гражданской авиации, культуры, образования, здравоохранения и туризма.

Ранее президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевВизитТурция
29.07.2025, 08:20 18931

Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию   

В честь главы государства у трапа был выстроен почетный караул
Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию
Фото: Акорда
Анкара. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Анкаре в международном аэропорту Эсенбога президента РК Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила пресс-служба Акорды.

Президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту.

Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Напомним, сегодня, 29 июля главы государств проведут переговоры, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.

 
25.07.2025, 09:55 55376

Токаев посетит с официальным визитом Турцию

Состоится заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией
Токаев посетит с официальным визитом Турцию
Фото: Акорда
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 июля президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию, сообщила пресс-служба Акорды.

В ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства", - говорится в сообщении.


Президенты также проведут пятое заседание совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевТурцияЭрдоган
24.07.2025, 12:20 63996

Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения и обсудил с ним предстоящие встречи

Президент Казахстана пожелал узбекскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Акорда.

Президент Казахстана поздравил узбекского лидера с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского узбекского народа.

Собеседники отметили, что Казахстан и Узбекистан связывают стратегические, союзнические отношения, основанные на доверии, добрососедстве и взаимной поддержке. Активно развиваются торгово-экономические связи, культурно-гуманитарное сотрудничество, научно-образовательные обмены.

От уровня взаимодействия между нашими государствами во многом зависит устойчивое развитие всей Центральной Азии. В этой связи стороны предпринимают действия, направленные на продвижение ряда совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта, логистики и сельского хозяйства", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной кооперации, а также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.
 
23.07.2025, 13:01 73971

Президент Ли Чжэ Мён пригласил Токаева в Южную Корею

Собеседники отметили важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины
Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном, сообщает Акорда.

В ходе беседы президенты подтвердили стремление к дальнейшему укреплению казахско-корейских многогранных отношений.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру двустороннего сотрудничества. Выражена заинтересованность в активизации взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники отметили важность эффективной реализации текущих и перспективных проектов в области промышленности, энергетики, автомобилестроения, образования и медицины.

Президент Ли Чжэ Мён пригласил главу нашего государства совершить официальный визит в Республику Корея.

Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение южнокорейского лидера, а также подтвердил готовность участвовать в предстоящем в 2026 году саммите в формате "Центральная Азия - Республика Корея" в Сеуле.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Казахстан
22.07.2025, 12:00 89276

Сотрудничество в розыскной деятельности и противодействии обороту наркотиков обсудили МВД Казахстана и России

По итогам обсуждения стороны выработали согласованные подходы и конкретные меры по укреплению взаимодействия
Сотрудничество в розыскной деятельности и противодействии обороту наркотиков обсудили МВД Казахстана и России
Фото: Посольство РК в России
Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские ведомства Казахстана и России обсудили приоритеты взаимодействия на заседании объединенной коллегии, сообщает посольство России в Казахстане.

В этом году коллегии исполняется 10 лет.

За время работы сформирована правовая база, налажены прямые контакты между профильными подразделениями, что позволяет своевременно находить пути решения актуальных проблем, корректировать формы и методы борьбы с криминальными проявлениями. Прежде всего речь идет о таких угрозах национальной безопасности, как экстремизм, терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия, деяния, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий", - говорится в информации.


Polisia.kz

Как заявил на заседании глава МВД России Владимир Колокольцев, между министерствами налажен постоянный информационный обмен.

Растут объемы сведений, направляемых по каналам Интерпола. В прошлом году они увеличились почти на 10%. Налажено активное сотрудничество экспертно-криминалистических подразделений. Так, например, главком Самарской области в минувшем году проверено свыше семисот отпечатков пальцев по запросам департамента полиции Западно-Казахстанской области. В результате установлено семь лиц по пяти преступлениям", - отметил он.


Также ведется совместная розыскная работа.

За прошлый год и пять месяцев текущего года в России задержаны около 120 лиц, объявленных в розыск МВД Республики Казахстан. К примеру, в октябре прошлого года из России экстрадирован гражданин, совершивший убийство, разбойное нападение и иные тяжкие преступления. Позднее, в феврале 2025 года, выдан обвиняемый в вымогательстве и мошенничестве в составе организованной группы.

Второй важной темой стали вопросы противодействия незаконному обороту синтетических наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и иных веществ, а также инструментов и оборудования, используемых для их изготовления.

С учетом актуальности проблемы проведен ряд успешных скоординированных мероприятий. Среди них комплексная операция "Канал". По ее итогам в мае на территории государств - членов ОДКБ и стран-наблюдателей из незаконного оборота выведено более десяти тонн наркотиков и прекурсоров. Пресечено около 1300 наркопреступлений", - сообщает посольство.


В настоящее время на территории двух государств распространяется широкий спектр запрещенных веществ растительного и синтетического происхождения. При этом в структуре наркопроизводства фиксируется переход от естественной культивации к искусственному синтезу. Становятся более изощренными способы сбыта. Используются современные средства коммуникации и платежа.

В ходе заседания представители министерств внутренних дел России и Казахстана обсудили итоги двустороннего взаимодействия ведомств, план работы объединенной коллегии на 2027 год, актуальные вопросы и пути их решения.

Polisia.kz

В ходе заседания были рассмотрены:

  • результаты совместной работы правоохранительных органов двух стран в сфере розыскной деятельности;
  • вопросы противодействия незаконному обороту синтетических наркотиков;
  • согласование проекта плана совместных действий на предстоящий период.

По итогам обсуждения стороны выработали согласованные подходы и конкретные меры по укреплению взаимодействия в обозначенных направлениях. Приняты соответствующие решения. Встреча прошла в атмосфере конструктивного диалога, взаимного доверия и стремления к дальнейшему углублению партнерства между правоохранительными органами двух государств", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.


Polisia.kz
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МВДРФРКсотрудничество
20.07.2025, 19:29 108311

Токаев выразил соболезнования главе Вьетнама в связи с жертвами тайфуна

Пострадавшим глава государства пожелал скорейшего выздоровления
Токаев выразил соболезнования главе Вьетнама в связи с жертвами тайфуна
Фото: Depositphotos
Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования генеральному секретарю центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Вифа" во Вьетнаме.

Выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, а также всему дружественному народу Вьетнама. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.


Ранее сообщалось, что во Вьетнаме в результате шторма перевернулось круизное судно, погибли 37 человек, 11 спасли, еще пятеро числятся пропавшими.
 

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?

      Архив опросов