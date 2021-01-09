В Балхашском предвыборном штабе Nur Otan подвели итоги агитационной кампании

Балхаш. 8 января. Kazakhstan Today - 8 января 2021 года в Балхашском городском предвыборном штабе проведен брифинг по подведению итогов агитационной кампании в режиме ZOOM конференции, передает Kazakhstan Today.

В брифинге приняли участие штатные сотрудники, кандидаты в депутаты областного и городского маслихатов, представители разных структур предприятии и организации города и СМИ.

Брифинг открыла руководитель предвыборного штаба Б. Секербекова, которая отметила, что избирательная кампания проводилась с 10 декабря 2020 года по 8 января 2021 года.

Главная цель партии Nur Otan - решить проблемы населения путем реализации концепции государства и продвижение инициатив. Кандидаты в депутаты областного и городского маслихатов заверили, что приложат все усилия для реализации деятельности партии, направленной на повышение благосостояния населения", - рассказали в пресс-службе Балхашского предвыборного штаба партии Nur Otan.

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Оплачено за счет средств избирательного фонда Балхашского городского филиала партии Nur Otan Карагандинской области

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