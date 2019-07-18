В ЕАЭС появится Консультационный совет по курсовой политике государств

Документ разработан на основании положений Договора о Союзе. В нем закреплено, что курсовая политика координируется отдельным органом, в состав которого входят руководители национальных (центральных) банков государств Союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.

В проекте соглашения определены задачи, функции, состав и полномочия Совета, а также установлен порядок и процедуры принятия решений. Среди задач Совета - развитие и углубление сотрудничества между национальными (центральными) банками по вопросам курсовой политики, идентификация потенциальных источников уязвимости и внешних шоков, которые могут стать причиной нестабильности на внутренних валютных рынках и увеличения взаимных колебаний курсов национальных валют и другие.

Документ будет направлен в страны Союза для проведения внутригосударственного согласования.

Коллегия ЕЭК также утвердила план мероприятий по формированию и совершенствованию единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы.

Планируется разработать и утвердить классификаторы и справочники по отдельным сферам деятельности Комиссии, определить порядок ведения и применения локализованных версий отдельных международных справочников и классификаторов, а также разработать необходимые методологические документы.

В результате реализации мероприятий плана в состав ресурсов единой нормативно-справочной информации ЕАЭС будут включены более тридцати справочников и классификаторов.

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