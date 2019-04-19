Алихан Смаилов назначен представителем Казахстана в Совете ЕЭК

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов назначен представителем Казахстана в Совете Евразийской экономической комиссии, передает Kazakhstan Today.

Указ о назначении Смаилова представителем Казахстана в Совете ЕЭК подписал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев", - сообщили в пресс-службе Минфина РК.

Совет ЕЭК осуществляет общее регулирование интеграционных процессов в Союзе, а также общее руководство деятельностью Комиссии.

В Совет Комиссии входят по одному представителю от каждого государства-члена, являющемуся заместителем главы правительства и наделенному необходимыми полномочиями в соответствии с законодательством своего государства.

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