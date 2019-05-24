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В Китае приняли программу налоговых льгот для разработчиков микросхем и программного обеспечения

23.05.2019, 19:03 6319
Пекин. 23 мая. Kazakhstan Today - Власти Китая приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения, передает Kazakhstan Today.
 
Тем самым власти намерены оказать поддержку высокотехнологичной отрасли, которую затронула развязанная США торговая война, сообщает в четверг газета South China Morning Post.
 
Компании, работающие в указанных областях, будут освобождены от уплаты налога на прибыль в течение ближайших двух лет. В последующие три года ставка налога для них будет понижена вдвое - с 25% до 12,5%, уточнили в Министерстве финансов КНР.
 

Правительство начало предпринимать быстрые действия, направленные на поддержку отечественной высокотехнологичной индустрии после того, как компания Huawei стала мишенью США в торговой войне с Китаем", - отметил шанхайский аналитик из фирмы Soochow Securities У Кань.

 
По его словам, КНР в нынешних условиях придется делать ставку на масштабную разработку собственных микросхем и программного обеспечения, чтобы снизить зависимость от США, сообщает ТАСС.
 

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