Стало известно предварительное название собственной ОС компании Huawei

Пекин. 21 мая. Kazakhstan Today - Китайская телекоммуникационная компания Huawei обнародовала предварительное название операционной системы (ОС) для своих мобильных устройств, которую она разработала на случай, если ограничительные меры США не позволят ей больше использовать ОС Android, принадлежащую компании Google. Об этом сообщил в понедельник портал Huawei Central, специализирующийся на новостях, связанных с этой китайской компанией.

По данным источника, близкого к Huawei, ее операционная система в предварительном порядке получила название Hongmeng. Это имя носит один из персонажей древнего китайского трактата "Чжуан-цзы", написанного в III веке до н.э. Хун Мэн является олицетворением первозданного хаоса, из которого, согласно представлениям китайской мифологии, возник мир.

Источник Huawei Central сообщил, что компания уже провела негласное испытание новой операционной системы на своих устройствах. Портал не исключил, что в конечном счете название системы может быть изменено, когда она будет официально представлена. Однако, по его данным, в настоящий момент проект по разработке и внедрению ОС носит название Hongmeng.

В минувшее воскресенье стало известно, что корпорация Google приостановила бизнес-контакты с Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. На практике такой шаг означает, что китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые находятся в открытом доступе.

Так, например, Huawei потеряет доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны Huawei. Установка и использование самой ОС доступны без каких-либо ограничений, однако, к примеру, обновления в области обеспечения безопасности могут быть установлены только для продукции компаний, сотрудничающих с Google. Также китайская компания не сможет заранее устанавливать на свои устройства программы, разработанные Google, например, Google play и Gmail, пишет ТАСС

Ранее компания Huawei, в ответ на решение американской корпорации Google свернуть сотрудничество с китайским производителем, заявила, что продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств , реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.

В апреле 2019 года Huawei заключила меморандум о сотрудничестве с Республиканским центром электронного здравоохранения Минздрава РК, который предполагает реализацию ряда совместных проектов.

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