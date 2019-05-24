Посол КНР в РК прокомментировал заявление американского дипломата о противостоянии Китая и США

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо прокомментировал торговое противостояние КНР и США, передает Kazakhstan Today.

Мы знаем, что мир многообразный. Мы знаем, что сейчас в мире неспокойно. Между прочим, очень неспокойно. Обратим внимание на недавнее заявление высокопоставленного дипломата США, которая охарактеризовала нынешнее сопротивление, противостояние между Китаем и США как межцивизизационное противостояние. Мы считаем, что это весьма опасное заявление, которое чревато непредсказуемыми последствиями", - сказал Чжан Сяо во время приёма, проведенного в рамках VI Евразийского медиафорума .

Посол подчеркнул, что подобными высказываниями политики демонстрируют превосходство своих стран над другими.

"Одно дело, когда два бизнесмена о чем-то не договорились и начали ругаться друг с другом. И совсем другое дело, когда политики и дипломаты начинают позволять себе такие вещи заявлять. Это очень опасно", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что каждая нация хороша по-своему и каждое государство, каждый народ должен гордиться своей цивилизацией, своей культурой, традициями и религией.

Нет в мире такой религии и цивилизации, которая превосходна перед другими цивилизациями и другими религиями или культурами. Все нации и цивилизации равноправны. Чтобы этот мир стал еще более стабильным, многообразным и интересным, необходимо проводить межцивилизационный диалог , чтобы действительно между цивилизациями пошел диалог, пошли взаимодействие, взаимопроникновение. Только таким образом этот мир будет еще более интересным, более богатым для человечества. Но, к сожалению, есть все-таки некоторые люди, которые считают себя наилучшими, наивысшими, наисильнейшими перед другими нациями и народами. Я думаю, история покажет, чем это закончится, но я считаю, что это очень опасно и чревато непредсказуемыми последствиями", - отметил Чжан Сяо.

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