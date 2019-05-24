Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы стартовал XVI Евразийский медиафорум, передает Kazakhstan Today.

ЕАМФ - международная коммуникационная площадка, созданная в 2002 году и ежегодно объединяющая в своем информационном поле более 500 делегатов из 60 стран и каждого континента мира.

Как сообщили организаторы ЕАМФ, обширная программа XVI Форума рассчитана на три полноценных дня и включает в себя множество актуальных тем и знаковых спикеров. Тэглайн форума в нынешнем году - "Мир сегодня: Трансформация реальности?". На повестке дня - обсуждение процесса деглобализации, кризиса потребления, цифровизации медиасферы, а также возможностей развития и вызовов, сопряженных с новыми технологиями и искусственным интеллектом.

Первый день форума посвящен серии тематических мастер-классов от мировых медиаэкспертов ближнего и дальнего зарубежья. В частности, при содействии Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust прошли мастер-классы для журналистов.

Информативный мастер-класс "Экологическая Журналистика" был подготовлен и проведен опытным педагогом и администратором, основателем образовательного новостного сервиса для молодежи "News-Decoder", в прошлом журналистом агентства "Рейтер" Нельсоном Грейвсом (Франция). Эксперт рассказал об актуальных экологических трендах, отметил важность позитивного мышления и поделился полезными советами и источниками для репортажей по экологии.

Главный совет Нельсона - не забывать о человеческой стороне вопроса, когда дело доходит до репортажа. "Самые сильные истории объединяют в себе сухие данные и человеческий подход. Это позволяет увидеть всю картину нашей реальности", - отметил спикер. По его словам, "необходимо найти человеческий пример и показать, как та или иная экологическая ситуация повлияла на конкретных людей".

Нельсон также упомянул, насколько важен объективный подход при подготовке репортажей. Он заметил, что различные участники событий могут иметь совершенно противоположные взгляды на экологические проблемы. Как считает спикер, политики и представители промышленных индустрий "ведут свое повествование, выгодное им самим", и необходимо сверяться с альтернативными источниками и мнениями для полной картины.

Программа первой половины дня завершилась мастер-классом "Быть или не быть фрилансером" от известного в Великобритании журналиста Дженни Климан. На примере собственного опыта, Дженни раскрыла четыре главных вопроса фриланс-журналистики: как преподнести свою идею, как продать себя, как заработать на жизнь и как себя обезопасить.

Фриланс-журналистика - это интересный способ зарабатывания на жизнь, но материально вы на этом не разбогатеете. Опытом и эмоциями - да", - сразу отметила Дженни. По ее словам, для того чтобы быть успешным в данной сфере, необходима в первую очередь безусловная вера в самого себя. Главное, считает Дженни, это никогда не сдаваться и не бросать свои идеи. "Сейчас я работаю над идеями, которые когда-то отложила лет 5-7 назад", - рассказала Дженни. "Даже если вашу идею отвергли, ваши старания были не впустую. Ваши старания были впустую, если вы сдались", - считает эксперт.

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