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В ЦИК рассказали о бюджете на референдум более чем на 16 млрд тенге

17.05.2022, 15:11 3001
В ЦИК рассказали о бюджете на референдум более чем на 16 млрд тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ. - Член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина объяснила, на что будут израсходованы 16,4 млрд тенге, выделенные на проведение референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из этой суммы 21% составляет материально-техническое оснащение участков голосования, обеспечение условий работы участковых комиссий и территориальных комиссий референдума, изготовление печатной продукции, работа по информационному сопровождению, работа Центральной комиссии референдума, а также изготовление и размещение информационных билбордов по всей стране", - цитирует Мустафину "Sputnik Казахстан".

 
По словам члена ЦИК, большую долю затрат составляет изготовление печатной продукции, в том числе бюллетеней, а также трафаретов для слабовидящих участников референдума. Порядка 79% в смете занимает оплата труда членов комиссий.
 
Как подчеркнула Мустафина, в целом выделенная сумма соответствует средствам, выделяемых ранее на проведение страновых кампаний, таких как выборы президента и депутатов мажилиса.
 
Из общей суммы 79% пойдет на обеспечение оплаты труда почти 71 тысячи членов участковых и территориальных комиссий. В оплате труда применен показатель среднемесячной заработной платы по стране. Членам комиссий заплатят за фактически отработанное время. Для расчета взята среднемесячная заработная плата по данным на 1 апреля текущего года, это 275 438 тенге.
 
Как сообщил сегодня на заседании заместитель председателя ЦИК Константин Петров, бюллетени для проведения уже утверждены. В ходе референдума бюллетени должны быть заполнены в кабине для тайного голосования. При заполнении запрещается присутствие в кабине кого бы то ни было, кроме голосующего. Если отдельные граждане не могут по состоянию здоровья или иных причин заполнить самостоятельно, они вправе воспользоваться услугами другого гражданина, но не услугами организаторов и наблюдателей референдума, пишет Zakon.kz.
 
По словам Петрова, гражданин ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует. Один вопрос, два варианта ответа. Нужно выбрать и поставить одну отметку - можно галочку, плюс, крестик либо обвести. 
 
Не допускается проставление отметок карандашом, а также внесение в них каких бы то ни было исправлений. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.
 
По словам зампредседателя ЦИК, признаются действительными, но не учитываются при подсчете голосов бюллетени, в которых отмечены все варианты ответов на вопрос, вынесенный на референдум.
 
Недействительными также признаются бюллетени, в которых отметка поставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки. 
 
Голосование пройдет 5 июня с 07.00 до 20.00 по местному времени. О времени и месте голосования участковая комиссия референдума оповещает граждан не позднее, чем за десять дней до дня проведения голосования, через средства массовой информации, а также иными способами - до 25 мая 2022 года.
 

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Токаев и Путин провели переговоры

17.05.2022, 08:25 5126
Токаев и Путин провели переговоры
Фото: Акорда
МОСКВА. 17 МАЯ - После юбилейного саммита ОДКБ в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая казахстанско-российское сотрудничество в торгово-экономической сфере.
 

Действительно, нет основания для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия между нашими странами. Товарооборот достиг 25 миллиардов долларов. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере. Поэтому задачи, которые я ставлю перед нашим правительством, - это не только сохранение этой динамики и объема торговли, инвестиций, но и наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий. Я с собой взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем премьер-министра. Они провели очень продуктивные переговоры, перед ними была поставлена задача в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации с целью достижения конкретных практических результатов", - сказал Касым-Жомарт Токаев. 

 
Глава государства сообщил, что сегодня на разных стадиях реализации находятся 20 крупных проектов на сумму 4 млрд долларов в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность.
 
В свою очередь президент России также отметил положительную динамику развития торгово-экономического сотрудничества между странами.
 

У нас в целом все развивается хорошо, за прошлый год рост товарооборота составил 34%. 17 миллиардов долларов инвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности", - сказал Владимир Путин.

 
Широкий комплекс вопросов двусторонней экономической повестки стороны договорились обсудить на предстоящем Межрегиональном форуме в Оренбурге, который планируется провести осенью 2022 года. 
 
Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что по приглашению Владимира Путина примет участие в Петербургском экономическом форуме в июне этого года. Также казахстанская правительственная делегация планирует принять участие в крупной промышленной выставке в Екатеринбурге.

 

Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов

16.05.2022, 19:32 7716
Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов
Фото: akorda.kz
МОСКВА. 16 МАЯ - Как сообщает РИА Новости, лидеры стран - участниц ОДКБ приняли ряд совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее в ходе заседания президент РФ Владимир Путин предложить наделить СНГ статусом наблюдателя при ОДКБ. Он считает, что это было бы уместно для расширения сотрудничества.
 
Во время выступления Владимир Путин также отметил важность "самой тесной" координации между участниками ОДКБ во внешней политике и согласованных действиях на международных площадках, в том числе и в ООН. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств - участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. 
 
В частности, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Он отметил успешное функционирование постоянных рабочих органов ОДКБ, различных форматов тесного сотрудничества, а также укрепление силового, правоохранительного и миротворческого потенциала.
 

Президент РФ предложил предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

16.05.2022, 19:18 8116
МОСКВА. 16 МАЯ - Президент России Владимир Путин предложить наделить СНГ статусом наблюдателя при ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Владимир Путин считает, что это было бы уместно для расширения сотрудничества.
 

В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно - это предстоит нам обсудить - предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ", - сказал президент РФ.

 
Во время выступления Владимир Путин также отметил важность "самой тесной" координации между участниками ОДКБ во внешней политике и согласованных действиях на международных площадках, в том числе и в ООН.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности глав государств - участников ОДКБ, приуроченной к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.
 

Токаев прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ

16.05.2022, 08:19 10356
Токаев прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ
Фото: Акорда
МОСКВА. 16 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации, сообщает Телерадиокомплекс президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мероприятие состоится 16 мая в Кремле.
 
Напомним, в нем примут участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. 
 
Встреча будет посвящена 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ. В мероприятии также примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Как ожидается, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят ситуацию в зоне ответственности организации, перспективы ее развития и примут заявление, посвященное юбилею ОДКБ. В 2022 году в Организации Договора о коллективной безопасности председательствует Республика Армения. 
 
Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. 14 мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств - участников ДКБ в международную региональную организацию - "Организацию Договора о коллективной безопасности" с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
 

Токаев примет участие во встрече глав государств - членов ОДКБ

13.05.2022, 09:23 15056
Токаев примет участие во встрече глав государств - членов ОДКБ
Фото: odkb-csto.org
МОСКВА. 13 МАЯ - В Москве 16 мая пройдет встреча глав государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященная 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ней примут участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, сообщается на сайте организации.
 
Встреча будет посвящена 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ. В мероприятии также примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
 
Как ожидается, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят ситуацию в зоне ответственности организации, перспективы ее развития и примут заявление, посвященное юбилею ОДКБ.
 
В 2022 году в Организации Договора о коллективной безопасности председательствует Республика Армения.
 
Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. 14 мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств - участников ДКБ в международную региональную организацию - "Организацию Договора о коллективной безопасности" с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
 

Президенты Казахстана и Турции провели переговоры

11.05.2022, 08:32 19951
Президенты Казахстана и Турции провели переговоры
Фото: Акорда
АНКАРА. 11 МАЯ - В рамках государственного визита в Турцию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском дворце. Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций.
 
После церемонии состоялась встреча в узком составе. Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня.
 
Президент Казахстана поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение совершить визит в братскую Турецкую Республику и пригласил его в нашу страну.
 
Турецкий лидер в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Анкару. Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью нынешнего года.
 
Кроме того, состоялись переговоры с участием членов официальных делегаций. Стороны подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
 
Лидеры двух государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня и взаимодействию в рамках международных организаций.
 
Касым-Жомарт Токаев высказал признательность президенту Турции за оказанный теплый прием. Президент Казахстана подчеркнул, что ощущает себя на братской турецкой земле как на родине, а Турцию у нас воспринимают как второй дом.
 

Сегодня Турция достигла значительных успехов в политическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном развитии. Благодаря своей активности и решительности в решении вопросов регионального и глобального значения Турция заняла достойное место на мировой арене. В этой связи желаю Вам, уважаемый господин Эрдоган, благополучия и успехов в реализации планов по строительству сильной Турции. Для Казахстана Турция является одним из самых важных и надежных партнеров на Евразийском континенте. Отношения между нашими странами и народами, основанные на общих истории и духовном наследии, продолжают развиваться и выходят на уровень стратегического партнерства. Вашу искреннюю дружбу и братское отношение лучше всего характеризует казахская мудрость: "Дружба превыше богатства, но нет богатства, которое было бы превыше дружбы", - сказал глава государства.

 
Напомнив о 30-летии установления дипломатических отношений между нашими странами, президент подчеркнул, что на сегодняшний день Турция стала одним из ведущих торговых партнеров Казахстана.
 
Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на динамичном развитии отношений между Казахстаном и Турцией, основанных на непоколебимой дружбе, братстве и стратегическом сотрудничестве.
 

Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. Взаимный товарооборот между нашими странами растет с каждым годом. В 2021 году он превысил 5 млрд долларов. Не сбавляя этих темпов, мы должны довести его до 10 млрд долларов. Турция также является одним из 10 наших крупнейших инвесторов. Она вложила в казахстанскую экономику свыше 4 млрд долларов. Казахстан инвестировал в турецкую экономику более 1 млрд долларов. За последние два года в Казахстане было реализовано 16 инвестиционных проектов. В нашей стране имеется большой потенциал для развития таких сфер, как "зеленая" экономика, IT-технологии, космическая деятельность, промышленное производство. Приглашаю вас к совместной работе в этих областях. Мы готовы поддержать все инициативы турецких инвесторов и создать для них благоприятные условия. Завтра я проведу встречу с крупнейшими турецкими инвесторами, на которой мы обсудим пути развития инвестиционного сотрудничества. По итогам встречи будет подписан ряд коммерческих соглашений на один млрд долларов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Турецкий лидер заявил о готовности вывести отношения между двумя странами на новый уровень и выразил свою поддержку реформам в Казахстане.
 

Мы выводим наше взаимодействие на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция и Казахстан - две братские страны, которые связывают прочные узы, основанные на общности истории, языка, религии и культуры. Турецкий народ придает большое значение миру и стабильности в Казахстане. Ваши энтузиазм и решительность в деле строительства Нового Казахстана заслуживают большого уважения. Выражаю поддержку проводимым Вами масштабным реформам в стране", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

 
В ходе переговоров были обстоятельно обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, строительстве и агропромышленном комплексе. Также речь шла об укреплении транспортно-транзитного партнерства и более полном использовании потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. Наряду с этим внимание было уделено сотрудничеству в области цифровизации, передовых технологий, туризма и образования. Было высказано предложение об открытии в Казахстане филиалов крупнейших технических вузов Турции.
 
По мнению глав двух государств, итоги переговоров открывают перспективы для того, чтобы вывести многогранные отношения между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства.
 
По итогам переговоров президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве.
 
Кроме того, членами официальных делегаций в присутствии глав государств были подписаны следующие документы:
 
1. Протокол о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Управлением государственных архивов при президенте Турецкой Республики.
 
2. Меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Управлением коммуникаций при Аппарате президента Турецкой Республики.
 
3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о международных комбинированных перевозках грузов.
 
4. Техническое задание к соглашению о торговле услугами между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой.
 
5. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля.
 
6. Меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Главным управлением лесного хозяйства Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики.
 
7. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.
 
8. Меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством индустрии и технологий Турецкой Республики.
 
9. Протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки.
 
10. Протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военных архивов, военной истории, музееведения и военных публикаций.
 
11. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области образования.
 
12. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области кинематографии.
 
13. Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Министерством молодежи и спорта Турецкой Республики в области молодежной политики.
 
14. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики.
 
Также Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ.
 

В этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. За это время наше сотрудничество укрепилось и достигло уровня стратегического партнерства. Сформирована обширная договорно-правовая база. Успешно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Мы также взаимодействуем в рамках глобальных и региональных структур", - сказал президент Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев напомнил еще об одной важной дате. В этом году исполнилось 70 лет со времени, когда казахи-переселенцы нашли кров на турецкой земле. Большое содействие им оказал Аднан Мендерес, который был в то время премьер-министром Турции. Глава государства отметил, что недавно одна из улиц в Алматы была названа в честь этого видного политика.
 

В результате сегодняшней двусторонней встречи достигнуты важные договоренности. Данный визит откроет возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной, военно-технической и других сферах. Особенно важным представляется для двух государств использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута", - подчеркнул президент Казахстана.

 
Глава государства указал на приоритетность этих мер, особенно в условиях ухудшения геополитической ситуации. Он отметил важность принятого совместного заявления о расширенном стратегическом партнерстве, которое выводит казахско-турецкое сотрудничество на новый уровень. 
 
Касым-Жомарт Токаев полагает, что большой импульс развитию торгово-экономического партнерства придаст Межправительственная экономическая комиссия. Важная роль в укреплении связей отводится и Организации тюркских государств.
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь подтвердил свою готовность продвигать сотрудничество между двумя странами.
 

Хочу отметить, что мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов. Мы будем сообща работать в торгово-экономической и культурной сферах, обеспечении безопасности. Мы договорились, что продолжим укреплять наши двусторонние отношения и взаимодействие в многосторонних структурах. Будем поддерживать наше единство в ООН, Организации исламского сотрудничества. Мы очень рады приветствовать визит президента Касым-Жомарта Токаева и уважаемой делегации", - сказал президент Турции.

 

Токаев возложил цветы к мавзолею Ататюрка

10.05.2022, 16:10 23081
Токаев возложил цветы к мавзолею Ататюрка
Фото: telegram Борт№1
АНКАРА. 10 МАЯ - Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику начался с почитания духа основателя и первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Осмотрев мавзолей Аныткабира, глава государства оставил автограф в книге почетных гостей. В нем Касым-Жомарт Токаев выразил глубокое уважение коренным турецким народам и пожелал дружбы между Казахстаном и Турцией, дальнейшего сотрудничества двух стран и процветания братскому турецкому народу, сообщает Telegram-канал "Борт№1"
 
В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие и члены официальной делегации Казахстана.

 
Напомним, глава Казахстана находится в Турции с официальным визитом. В рамках двухдневного визита в Анкару запланированы переговоры с президентом Турции в узком и расширенном составах, участие в казахско-турецком бизнес-форуме и ряд встреч с флагманами турецкого бизнеса.
 

Вопросы региональной безопасности обсудили главы оборонных ведомств Казахстана и Турции

10.05.2022, 15:58 23031
Вопросы региональной безопасности обсудили главы оборонных ведомств Казахстана и Турции
Фото: aa.com.tr
АНКАРА. 10 МАЯ - В Анкаре прошла встреча министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Главы оборонных ведомств обсудили пути углубления оборонного сотрудничества и региональной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жаксылыков прибыл в Анкару в составе делегации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает агентство "Анадолу"
 
В честь высокого гостя у здания оборонного ведомства Турции был выстроен почетный караул.
 
Акар и Жаксылыков обсудили пути углубления оборонного сотрудничества двух братских государств, а также вопросы региональной безопасности.
 
Министры подчеркнули наличие исторических уз, связывающих народы Турции и Казахстана.
 
Турецкий министр назвал соглашение о стратегическом партнерстве Анкары и Нур-Султана важной вехой на пути расширения двусторонних связей. Он также указал на значимость расширения турецко-казахстанских оборонных связей, в том числе в области проведения совместных военных учений и оборонной промышленности.
 

 

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