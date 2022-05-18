В ЦИК рассказали о бюджете на референдум более чем на 16 млрд тенге

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НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ. - Член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина объяснила, на что будут израсходованы 16,4 млрд тенге , выделенные на проведение референдума, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из этой суммы 21% составляет материально-техническое оснащение участков голосования, обеспечение условий работы участковых комиссий и территориальных комиссий референдума, изготовление печатной продукции, работа по информационному сопровождению, работа Центральной комиссии референдума, а также изготовление и размещение информационных билбордов по всей стране", - цитирует Мустафину "Sputnik Казахстан" .

По словам члена ЦИК, большую долю затрат составляет изготовление печатной продукции, в том числе бюллетеней, а также трафаретов для слабовидящих участников референдума. Порядка 79% в смете занимает оплата труда членов комиссий.

Как подчеркнула Мустафина, в целом выделенная сумма соответствует средствам, выделяемых ранее на проведение страновых кампаний, таких как выборы президента и депутатов мажилиса.

Из общей суммы 79% пойдет на обеспечение оплаты труда почти 71 тысячи членов участковых и территориальных комиссий. В оплате труда применен показатель среднемесячной заработной платы по стране. Членам комиссий заплатят за фактически отработанное время. Для расчета взята среднемесячная заработная плата по данным на 1 апреля текущего года, это 275 438 тенге.

Как сообщил сегодня на заседании заместитель председателя ЦИК Константин Петров, бюллетени для проведения уже утверждены. В ходе референдума бюллетени должны быть заполнены в кабине для тайного голосования. При заполнении запрещается присутствие в кабине кого бы то ни было, кроме голосующего. Если отдельные граждане не могут по состоянию здоровья или иных причин заполнить самостоятельно, они вправе воспользоваться услугами другого гражданина, но не услугами организаторов и наблюдателей референдума, пишет Zakon.kz

По словам Петрова, гражданин ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует. Один вопрос, два варианта ответа. Нужно выбрать и поставить одну отметку - можно галочку, плюс, крестик либо обвести.

Не допускается проставление отметок карандашом, а также внесение в них каких бы то ни было исправлений. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.

По словам зампредседателя ЦИК, признаются действительными, но не учитываются при подсчете голосов бюллетени, в которых отмечены все варианты ответов на вопрос, вынесенный на референдум.

Недействительными также признаются бюллетени, в которых отметка поставлена карандашом, носит следы подчистки или иного способа подделки.