Встреча на космодроме: главы Минцифры и Роскосмоса обсудили совместные проекты

Глава Международной ассоциации по судебному администрированию заявила об этом на приеме у президента Казахстана

Фото: Акорда

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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с новым президентом Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Памелой Харрис, сообщает - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с новым президентом Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Памелой Харрис, сообщает Акорда





Глава Казахстана поздравил ее с избранием на ответственный пост и выразил уверенность, что ее опыт придаст новый импульс деятельности организации. Он также подчеркнул, что обеспечение верховенства закона и реформирование судебной системы играют ключевую роль в построении правового государства.





Мы проводим чрезвычайно важные реформы, направленные на продвижение закона и порядка в Казахстане. Мы убеждены, что верховенство закона должно быть воплощено в жизнь. Я считаю, что это очень важно для обеспечения стабильности и процветания нашей страны. Поэтому я рассчитываю на дальнейшее сотрудничество Международной ассоциации с Казахстаном и нашей судебной системой", - сказал Токаев.





В свою очередь руководитель IАСА высоко оценила проводимые в нашей стране правовые реформы и выразила готовность к продолжению взаимодействия. По ее словам, разделение функций судебной администрации и Верховного суда является одним из наиболее эффективных решений в мировой практике. Памела Харрис отметила, что ассоциация нацелена на укрепление связей с Казахстаном, а также рассказала об активном участии представителей национальной судебной администрации в работе IАСА.





В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты реформирования системы правосудия. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия между судебными органами, перспективам применения цифровых решений и искусственного интеллекта в судопроизводстве.