С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-30"

Фото: Роскосмос

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Байконур. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 февраля 2025 года в 00:24:27,328 по московскому времени с космодрома Байконур отправился корабль "Прогресс МС-30", сообщает Роскосмос.





Он доставит на международную космическую станцию 2599 кг грузов, в том числе новый скафандр "Орлан-МКС" для выходов в открытый космос.





Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени носителя, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно.





Стыковку "Прогресса" к модулю "Звезда" ожидают 2 марта в 02.04 мск.