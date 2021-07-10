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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - 20 правил Нельсона Манделы предлагают внести в уголовно-исполнительное законодательство Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Правила предусматривают отсрочку отбывания наказания при тяжелом заболевании, немедленное исполнение постановлений судов об освобождении вследствие тяжелой болезни, обязательное уведомление прокуратуры при переводе осуждённого, продление срока пребывания ребенка с матерью после достижения им 3-летнего возраста, в случае ее освобождения в течение года и другие", - сообщил заместитель председателя КУИС МВД РК Аюбаев Мейрам сегодня на площадке международного онлайн-форума "Пенитенциарная система в новой реальности".

По словам генерал-майора юстиции, несмотря на модернизацию пенитенциарной системы, практика показывает необходимость проведения более детального анализа уголовно-исполнительного законодательства на предмет соответствия международным нормам.

В этой связи Межведомственная рабочая группа выработает предложения по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы РК, в соответствие с требованиями международных стандартов.

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