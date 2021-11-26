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Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation

25.11.2021, 13:09 6130
Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation
Фото: econsulting.kz
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией "Big Sky Energy Corporation". Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 ноября 2021 года арбитражный Трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) вынес решение в пользу Республики Казахстан по иску, инициированному американской компанией "Big Sky Energy Corporation" против Республики Казахстан. Сумма иска составила - 460,1 млн долларов", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан.

 
Как сообщили в ведомстве, Казахстан убедил Трибунал, что двустороннее инвестиционное соглашение между Казахстаном и США не было нарушено. Требования истца полностью отклонены. Трибунал обязал истца возместить РК арбитражные расходы.
 
В Министерстве отметили, что арбитражный иск был инициирован американской компанией "Big Sky Energy Corporation" в июле 2017 года согласно правилам МЦУИС.
 

Слушания прошли с 4 по 12 января 2021 года в онлайн-формате. Основными претензиями истца явились якобы незаконные действия государственных органов, которые привели к экспроприации доли участия в ТОО "КоЖаН", которое обладает правом недропользования на нефтяных месторождениях в Атырауской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Интересы Республики Казахстан по данному делу представляют Министерство юстиции Республики Казахстан совместно с юридической фирмой "Reed Smith LLP".
 
 

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Дело Стати: апелляционный суд подтвердил правоту Казахстана

17.11.2021, 15:18 21736
Дело Стати: апелляционный суд подтвердил правоту Казахстана
Фото: govoritnotariat.com
БРЮССЕЛЬ. 17 НОЯБРЯ - Республика Казахстан одержала основополагающую победу в длительной судебной тяжбе по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на сайте Министерства юстиции РК, апелляционный суд Бельгии отменил признание и приведение в исполнение арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США и пришел к выводу, что Стати ввели в заблуждение арбитражный трибунал и шведские суды, рассматривавшие отмену арбитражного решения.
 

16 ноября 2021 года апелляционный суд Бельгии вынес тщательно взвешенное решение, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, которая ввела в заблуждение не только арбитражный трибунал, но и шведские суды во время разбирательств по аннулированию арбитражного решения. По мнению суда, данная мошенническая схема оказала непосредственное влияние на выводы арбитражного трибунала касательно ответственности и вопросов по ущербу. На этом основании Апелляционный суд полностью отменил решение суда низшей инстанции о признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США (Решение)".

 
Решение апелляционного суда прокомментировал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев. 
 

Мы приветствуем это знаковое решение в многолетней борьбе республики против Стати и их сообщников. Это первый случай, когда какой-либо суд полностью рассмотрел предоставленные республикой материалы о мошенничестве Стати. Тщательно проанализировав все имеющиеся доказательства, апелляционный суд подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, их аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов, рассмотревших аннулирование арбитражного решения. Это решение имеет серьезные последствия не только для Стати, но и для их профессиональных советников. Это должно послужить точкой "невозврата" для тех, кто все еще помогает и поощряет Стати в их незаконных схемах, включая Дэниела Чапмена и его группу компаний Argentem Creek. От имени Министерства юстиции я подтверждаю, что мы не успокоимся до тех пор, пока Стати и все их сообщники не будут привлечены к ответственности".

 
 
 
Полную предысторию дела можно найти здесь. 
 

В Алматы до конца года будут выявлять должников по налогу на транспортные средства

04.11.2021, 17:51 42958
В Алматы до конца года будут выявлять должников по налогу на транспортные средства
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - ДГД Алматы проводит рейды по изъятию автотранспорта у должников по налогам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Как сообщили в департаменте, рейды проводятся совместно с представителями палаты частных судебных исполнителей, департамента юстиции Алматы и сотрудниками дорожной полиции при помощи аппаратно-программного комплекса "Сергек". 

Так, в ходе проверки зафиксирована автомашина марки Nissan Patrol, за которой числится задолженность в сумме 534,1 тыс. тенге. Автомобиль водворен на штрафстоянку. 

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия будут продолжены до конца текущего года.
 

В целом по Алматы общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 3,6 млрд тенге, из них - 2,6 млрд основная задолженность и 1 млрд - пеня. Общее количество должников - 40 541 граждан, по которым вынесены налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица и переданы в органы исполнительного производства для принудительного взыскания", - сообщили в ДГД. 

 
В свою очередь, судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны. Должники также не смогут открыть счета, кроме тех, что необходимы для получения социальных выплат или пособий, а также образовательных депозитов. Также в случае непогашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам на собственность физических лиц в отведенный законодательством срок, начисляется пеня. 
 
В ведомстве напомнили, что оплата налога на транспорт физических лиц должна быть произведена не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложение банков второго уровня.
 

В Казахстане прекращена деятельность 50 коллекторских агентств - АРРФ

02.11.2021, 18:03 65827

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Деятельность 50 коллекторских агентств прекращена в Казахстане по результатам проверки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом в ответе на депутатский запрос сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. По ее словам, с 2020 года в Агентство поступила 691 жалоба на деятельность коллекторов.

По итогам проверки были приняты следующие меры надзора:

- наложено 60 мер и санкций на сумму 12 млн тенге;

- 28 коллекторских агентств исключены из реестра, их деятельность прекращена;

- 22 коллекторских агентства приняли решение о добровольном прекращении деятельности.

Кроме того, для ужесточения регулирования деятельности Агентство намерено увеличить минимальный размер уставного капитала агентств и требования к деловой репутации, образованию и опыту работы их руководителей.

Законом введены следующие дополнительные ограничения коллекторской деятельности:

- запрещено звонить должнику с номеров телефонов, не зарегистрированных в коллекторском агентстве;

- определять места нахождения должника или его контакты;

- договор банковского займа и микрокредита можно проверять только с целью уточнения данных;

- звонить должнику не более 3 раз в неделю;

- взаимодействовать с должниками посредством личной встречи;

И другие.

Меры вступают в силу с 1 января 2022 года.

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