Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation

АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - ДГД Алматы проводит рейды по изъятию автотранспорта у должников по налогам, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Как сообщили в департаменте, рейды проводятся совместно с представителями палаты частных судебных исполнителей, департамента юстиции Алматы и сотрудниками дорожной полиции при помощи аппаратно-программного комплекса "Сергек".





Так, в ходе проверки зафиксирована автомашина марки Nissan Patrol, за которой числится задолженность в сумме 534,1 тыс. тенге. Автомобиль водворен на штрафстоянку.





В ведомстве подчеркнули, что мероприятия будут продолжены до конца текущего года.

В целом по Алматы общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 3,6 млрд тенге, из них - 2,6 млрд основная задолженность и 1 млрд - пеня. Общее количество должников - 40 541 граждан, по которым вынесены налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица и переданы в органы исполнительного производства для принудительного взыскания", - сообщили в ДГД.

В свою очередь, судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны. Должники также не смогут открыть счета, кроме тех, что необходимы для получения социальных выплат или пособий, а также образовательных депозитов. Также в случае непогашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам на собственность физических лиц в отведенный законодательством срок, начисляется пеня.

В ведомстве напомнили, что оплата налога на транспорт физических лиц должна быть произведена не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложение банков второго уровня.