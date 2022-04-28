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Обязательный осмотр автотранспорта на газе приостановят в Казахстане

27.04.2022, 14:38 3331
Обязательный осмотр автотранспорта на газе приостановят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подготовило проект приказа об утверждении правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 13 мая 2022 года.
 
В частности, до 1 октября 2022 года приказом приостанавливается прохождение обязательного технического осмотра транспортных средств и прицепов к ним, на которых установлено газобаллонное оборудование, за исключением механических транспортных средств и прицепов к ним Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, сообщается в тексте документа. 
 
В министерстве решение объяснили тем, что с 23 января вступило требование для такого автотранспорта при прохождении техосмотра иметь при себе свидетельство о проведении периодических испытаний газобалонного оборудования, сообщает Zakon.kz.  
 

Выдачей таких свидетельств занимаются аккредитованные организации, однако их очень мало, они не в состоянии проверить весь транспорт. Поэтому было принято такое решение приостановить технический техосмотр на 6 месяцев", - пояснили в ведомстве.

 

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Правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим изменились в Казахстане

27.04.2022, 16:25 2511
Правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим изменились в Казахстане
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Министр обороны РК подписал приказ об изменении правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, военнослужащему сохраняется денежное довольствие за весь период нахождения на лечении или в отпуске по болезни по решению военно-врачебной комиссии.
 
Также на период нахождения во всех видах отпусков (за исключением нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) за военнослужащим сохраняется денежное довольствие, сообщается в документе. 
 
Также в правилах расписан порядок получения пособий для военнослужащих, переехавших в связи с назначением на должность, прикомандированием, переменой места постоянной дислокации воинской части и т.д., и порядок начисления надбавок за подтверждение/получение классной квалификации. 
 
Полный текст документа опубликован здесь
 
Приказ вводится в действие с 7 мая 2022 года.
 

Ратификацию соглашения с КНР по предотвращению незаконного перемещения ядерных отходов одобрили в мажилисе РК

27.04.2022, 12:20 3961
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В ходе пленарного заседания депутаты одобрили ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китая по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, ратификация соглашения дает следующие возможности расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов. Также предусматривается проведение совместных учений и обучающих семинаров.
 
Законопроект предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно: проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан, информирует портал "Казинформ".
 
Документ также предполагает недопущение ввоза на территорию государств ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств-сторон.
 
Так, если уровень радиации по нормам одной из стран - участниц соглашения превышен, то такой товар запрещается ввозить в это государство, поясняет Sputnik Казахстан.
 
Жамаубаев уточнил, что важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля, если приборы каждой из сторон дают разные показания об уровне ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны, на территории пункта пропуска, где такие показания были выявлены.
 
Порядок проведения совместного радиационного контроля будет определен совместной рабочей группой, состоящей из представителей таможенных органов государств-сторон и специалистов учебных центров.
 
Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов подписано 7 июня 2018 года в Пекине, напоминает издание "Казправда".
 

Признание электронной и бытовой техники невозвратными товарами ущемляет права потребителей - общественность

20.04.2022, 13:39 8736
Признание электронной и бытовой техники невозвратными товарами ущемляет права потребителей - общественность
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Комитет по защите прав потребителей стали поступать обращения от общественности, которая обеспокоена попытками представителей бизнеса ущемить права потребителей. Речь идет о включении электронных устройств и бытовой техники в категорию технически сложных устройств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ряд бизнесменов, в частности компания SAMSUNG ELECTRONICS CENTRALEURASIA, предлагают внести поправку в закон "О защите прав потребителей" с целью признать бытовые и электронные изделия технически сложным товаром, не подлежащим обмену и возврату, не иначе, как при определении существенного недостатка", - сообщается в пресс-релизе комитета. 

 
В нем уточняется, что комитет по данному вопросу выступил против, поскольку подобная законодательная корректива лишит людей права не только на качественную продукцию, но и на обмен/возврат некачественного товара. 
 

Практика свидетельствует, что в РК часто ввозится ассортимент далеко не лучшего качества. Поэтому, купив бракованный товар, потребитель останется без права возврата, если не докажет, что недостаток является существенным", - подчеркнули в комитете. 

 
Там также добавили, что экспертизу продукции проводят сервисные центры, аффилированные с магазинами бытовых товаров. И велики риски того, что сервисные центры будут выдавать заключение о несущественном дефекте.
 

Независимая специальная экспертиза по бытовой технике в Казахстане отсутствует. Таким образом, доказать существенный недостаток вряд ли удастся. Как следствие - покупатель на протяжении всего гарантийного срока будет вынужден постоянно ремонтировать бракованный товар за свой счет", - пояснили в ведомстве.

 

В Казахстане дела о пытках и истязаниях могут передать на рассмотрение суда присяжных

19.04.2022, 10:30 10521
В Казахстане дела о пытках и истязаниях могут передать на рассмотрение суда присяжных
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Казахстане рассматривается возможность расширения сферы участия присяжных и привлечения их к разбирательствам не только по особо тяжким, но и тяжким преступлениям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Недоверие, возникающее в гражданском обществе к судам, связано не только с явно незаконными судебными актами, но и с необходимостью порой исключать судейское усмотрение и руководствоваться только рамками закона, порой не позволяющими принять справедливое в общераспространенном понятии решение… Один из институтов, которые способствуют повышению доверия к судам при рассмотрении уголовных дел, - участие граждан в решении вопроса о виновности или невиновности обвиняемого, то есть суд присяжных", - говорится в предлагаемых поправках в Уголовно-процессуальный кодекс, размещенных на сайте "Открытые НПА".

 
По мнению разработчиков поправок, расширение возможности использования суда присяжных будет способствовать укреплению принципа состязательности, исключению обвинительного уклона уголовного судопроизводства (например, устранению тенденции неполноты доказывания обвинительной стороны).
 

Особенно важно такое участие по делам, вынесение приговоров по которым зачастую вызывает общественный резонанс… Рассмотрение указанных категорий дел с участием присяжных заседателей не позволит усомниться в объективном и справедливом исходе судебного разбирательства", - сказано в документе.

 
Для этого предлагается с 1 января 2024 года рассматривать с участием присяжных следующие виды тяжких преступлений:
 
- часть 2 статьи 110 УК (Истязание беременных, несовершеннолетних с применением пыток);
 
- части 2, 3 статьи 146 (Пытки);
 
- части 2, 3, 4 статьи 188-1 (Скотокрадство);
 
- часть 3 статьи 293 (Хулиганство с применением оружия);
 
- части 4, 6 статьи 337 (Незаконная охота);
 
- части 2, 3, 4, 5, 6 статьи 346 (Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения).
 
Отмечается, что в 2020 году всего по вышеуказанным статьям поступило 944 уголовных дела, рассмотрено с вынесением приговора 717 дел (2,7% от общего количества рассмотренных дел с вынесением приговора). Осуждено 996 лиц (3,3% от общего количества осужденных лиц).
 
 В 2021 году по вышеуказанным статьям поступило 801 уголовное дело, рассмотрено с вынесением приговора по 658 дел (2,6% от общего количества рассмотренных дел с вынесение приговора). Осуждено 993 лица (3,5% от общего количества осужденных лиц).
 

Для расширения участия присяжных требуется внесение соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. В случае принятия поправок с 1 января 2024 года с участием присяжных будет рассматриваться 44 состава", - отмечают разработчики.

 
С полным текстом консультативного документа можно ознакомиться здесь.
 

Глава Минюста рассказал, какие должности не смогут занимать близкие родственники президента

18.04.2022, 11:51 12246
Глава Минюста рассказал, какие должности не смогут занимать близкие родственники президента
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин рассказал, какие родственники президента страны не смогут занимать посты политических госслужащих и руководителей квазигосударственного сектора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Законодательством к близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Между тем законодательство о противодействии коррупции также устанавливает ограничения для близких родственников супругов", - сказал в ходе брифинга в СЦК Канат Мусин.

 
Он рассказал, что указом президента был определен реестр должностей политических и административных госслужащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов и другие.
 

К квазигоссектору относятся организации, участником которых выступает государство. Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как "Самрук-Казына" или "Байтерек", - разъяснил министр.

 
Мусин также рассказал о блоке поправок в Конституцию, направленных на пересмотр полномочий президента и введение дополнительных ограничений, связанных с пребыванием на посту в период его полномочий.
 

В нынешнем послании озвучены следующие направления. Установление запрета членства главы государства в политических партиях на период его президентства. Так, отдельное внимание уделено проблеме сращивания государственного аппарата с партийными структурами. Этому запрету предшествовало высказывание президента о его намерении покинуть пост председателя партии AMANAT на ее очередном съезде. Следует упомянуть, что такой запрет также коснется председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета, акимов и их заместителей. Данное новшество окажет положительный эффект на работу всего государственного аппарата, будет способствовать повышению политической конкуренции и создаст равные условия для развития всех партий", - рассказал спикер.

 
Он добавил, что работу по выработке предложений по внесению изменений в Конституцию планируется завершить к концу апреля.
 
Напомним, 16 марта, выступая с посланием народу Казахстана, Токаев предложил ввести запрет для родственников президента занимать должности госслужащих.
 

Внедрение трехзвенной модели уголовного процесса начато в Казахстане - Генпрокуратура

15.04.2022, 15:10 15426
Внедрение трехзвенной модели уголовного процесса начато в Казахстане - Генпрокуратура
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В Казахстане с 2020 года на основе опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начато поэтапное внедрение трехзвенной модели уголовного процесса, сообщил на брифинге в СЦК заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основное содержание - четкое распределение полномочий между полицией, прокуратурой и судом. Полиция собирает и закрепляет улики. А прокурор дает согласие на принятие важных решений и направляет дело в суд. В свою очередь суд осуществляет контроль, выносит приговор и устанавливает наказание", - пояснил Чиндалиев. 

 
Сегодня на брифинге замгенпрокурора также ответил на вопросы журналистов по делу о финансовой пирамиде, из-за которой одна из вкладчиц совершила самоподжог возле здания МВД в Нур-Султане.
 

Сенаторы вернули законопроект о кибербуллинге в мажилис

14.04.2022, 11:50 17431
Сенаторы вернули законопроект о кибербуллинге в мажилис
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Депутаты сената отклонили нормы законопроекта о защите детей от кибербуллинга и вернули его в мажилис, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
C учетом поступивших обращений депутаты предложили пересмотреть несколько положений законопроекта.
 
Так, исключены полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров.
 

Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. На наш взгляд, такой подход соответствует концепции Нового Казахстана и логике проводимых в стране политических реформ", - цитирует спикера палаты Маулена Ашимбаева издание "Казправда".


По предложению сенаторов Министерство информации и общественного развития "не сможет по своему усмотрению ограничивать или приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров", а удалять можно будет лишь ту информацию, которую признают кибербуллингом исключительно в отношении ребенка, информирует Sputnik Казахстан.

Решать, что является кибербуллингом в отношении детей, а что нет, по мнению сенаторов, должна экспертная группа, а не отдельный госорган.
 

Сенат РК ратифицировал Конвенцию ООН по урегулированию международных коммерческих споров

07.04.2022, 10:54 22326
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Депутаты сената Республики Казахстан ратифицировали Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ратификация конвенции позволит укрепить договорно-правовую базу по урегулированию международных споров, возникающих в контексте международных коммерческих отношений, посредством медиации, а также укрепить позицию государства в области права международной торговли и будет приветствоваться деловыми кругами и иностранными инвесторами", - говорится в заключении к документу.

 
7 августа 2019 года Республика Казахстан подписала Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 2 августа 2019 года.
 
Напомним, конвенция вступила в силу 12 сентября 2020 года. Ее подписали 55 стран, такие как Китай, США, Корея, Индия и другие. Из них конвенцию ратифицировали семь стран (Сингапур, Эквадор, Фиджи, Гондурас, Катар, Саудовская Аравия, Турция) и одна страна утвердила (Беларусь).
 

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