Сенаторы вернули в мажилис проект поправок о референдуме

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Депутаты сената исключили из закона о референдуме упоминание Первого Президента.
Согласно предыдущей версии документа вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Предложение сенаторов - исключить из законопроекта эту норму", - рассказала депутат Ляззат Сулеймен.
Она пояснила, что в редакции сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики".
Cенатор Андрей Лукин напомнил, что Конституционный закон "О республиканском референдуме" был принят в 1995 году. За этот период законодательство претерпело ряд изменений, "направленных на улучшение содержания законодательных актов".
Однако в связи с тем, что некоторые нормы конституционного закона устарели, положения должны содержать конкретный и не подлежащий различному толкованию смысл в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона "О правовых актах". Законопроект предусматривает изменения по правилам признания бюллетеней недействительными при подведении итогов республиканского референдума. Кроме того, уточняется процедура голосования гражданином при реализации своего права на участие в референдуме", - пояснил он.