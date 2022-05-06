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Сенаторы вернули в мажилис проект поправок о референдуме

05.05.2022, 10:34 2621
Сенаторы вернули в мажилис проект поправок о референдуме
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан вернули в мажилис проект поправок в закон о республиканском референдуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутаты сената исключили из закона о референдуме упоминание Первого Президента.
 

Согласно предыдущей версии документа вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Предложение сенаторов - исключить из законопроекта эту норму", - рассказала депутат Ляззат Сулеймен.

 
Она пояснила, что в редакции сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики".
 
Cенатор Андрей Лукин напомнил, что Конституционный закон "О республиканском референдуме" был принят в 1995 году. За этот период законодательство претерпело ряд изменений, "направленных на улучшение содержания законодательных актов".
 

Однако в связи с тем, что некоторые нормы конституционного закона устарели, положения должны содержать конкретный и не подлежащий различному толкованию смысл в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона "О правовых актах". Законопроект предусматривает изменения по правилам признания бюллетеней недействительными при подведении итогов республиканского референдума. Кроме того, уточняется процедура голосования гражданином при реализации своего права на участие в референдуме", - пояснил он.

 

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Опубликован проект поправок в Конституцию Казахстана

06.05.2022, 10:13 836
Опубликован проект поправок в Конституцию Казахстана
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - Опубликован текст закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках поправок предлагается объявить землю и ее недра собственностью народа Казахстана, однако от имени народа право собственности осуществляет государство.
 
Поправки запрещают смертную казнь.
 
Также запрещается председателям и судьям Конституционного суда, Верховного суда и иных судов, председателям и членам Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты Республики, военнослужащим, работникам органов национальной безопасности, правоохранительных органов состоять в политических партиях, профессиональных союзах, выступать в поддержку какой-либо политической партии, информирует портал "Sputnik Казахстан".
 
Из Конституции исключен пункт о том, что запрет избираться на более чем на два срока президентом Казахстана не распространяется на первого президента страны.
 
Статья 43-я, в которой говорится о том, что президент РК не вправе быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности и осуществлять предпринимательскую деятельность, дополняется запретом состоять в какой-либо партии. Также в Конституции будет прописано, что близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.
 
Из статьи 91-й, декларирующей неизменность унитарности и территориальной целостности Казахстана, а также формы правления, исключаются положения о неизменности "основополагающих принципов деятельности Республики, заложенных Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статусе".
 

Проект закона о референдуме взят в работу депутатами мажилиса

04.05.2022, 10:56 4401
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Депутаты мажилиса взяли в работу проект закона о референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам депутата Армана Кожахметова, законопроект содержит положение, регламентирующее требование к бюллетеням при проведении республиканского референдума, что создает благоприятные условия для граждан в процессе осуществления процедуры голосования. Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе готов принять законопроект в работу.
 
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что данный законопроект будет включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания. 
 
Напомним, в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
 
Ранее предполагалось, что проект изменений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. 

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Депутаты одобрили проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме".

Он добавил, что  законопроектом вводятся нормы признания недействительными бюллетеней, в которых не указан ни один ответ. При этом бюллетени, в которых указаны все предложенные варианты ответов будут признаваться действительными.
 

Это одна из процедур, установленных действующим законодательством. Однако предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию", - сказал Токаев.

 

Правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим изменились в Казахстане

27.04.2022, 16:25 10466
Правила выплаты денежного довольствия и пособий военнослужащим изменились в Казахстане
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Министр обороны РК подписал приказ об изменении правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, военнослужащему сохраняется денежное довольствие за весь период нахождения на лечении или в отпуске по болезни по решению военно-врачебной комиссии.
 
Также на период нахождения во всех видах отпусков (за исключением нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет) за военнослужащим сохраняется денежное довольствие, сообщается в документе. 
 
Также в правилах расписан порядок получения пособий для военнослужащих, переехавших в связи с назначением на должность, прикомандированием, переменой места постоянной дислокации воинской части и т.д., и порядок начисления надбавок за подтверждение/получение классной квалификации. 
 
Полный текст документа опубликован здесь
 
Приказ вводится в действие с 7 мая 2022 года.
 

Обязательный осмотр автотранспорта на газе приостановят в Казахстане

27.04.2022, 14:38 11286
Обязательный осмотр автотранспорта на газе приостановят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК подготовило проект приказа об утверждении правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 13 мая 2022 года.
 
В частности, до 1 октября 2022 года приказом приостанавливается прохождение обязательного технического осмотра транспортных средств и прицепов к ним, на которых установлено газобаллонное оборудование, за исключением механических транспортных средств и прицепов к ним Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, сообщается в тексте документа. 
 
В министерстве решение объяснили тем, что с 23 января вступило требование для такого автотранспорта при прохождении техосмотра иметь при себе свидетельство о проведении периодических испытаний газобалонного оборудования, сообщает Zakon.kz.  
 

Выдачей таких свидетельств занимаются аккредитованные организации, однако их очень мало, они не в состоянии проверить весь транспорт. Поэтому было принято такое решение приостановить технический техосмотр на 6 месяцев", - пояснили в ведомстве.

 

Ратификацию соглашения с КНР по предотвращению незаконного перемещения ядерных отходов одобрили в мажилисе РК

27.04.2022, 12:20 11916
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - В ходе пленарного заседания депутаты одобрили ратификацию Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китая по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, ратификация соглашения дает следующие возможности расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов. Также предусматривается проведение совместных учений и обучающих семинаров.
 
Законопроект предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно: проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан, информирует портал "Казинформ".
 
Документ также предполагает недопущение ввоза на территорию государств ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств-сторон.
 
Так, если уровень радиации по нормам одной из стран - участниц соглашения превышен, то такой товар запрещается ввозить в это государство, поясняет Sputnik Казахстан.
 
Жамаубаев уточнил, что важным аспектом соглашения является возможность проведения совместного радиационного контроля, если приборы каждой из сторон дают разные показания об уровне ионизирующего излучения товаров и транспортных средств, поступивших с территории другой стороны, на территории пункта пропуска, где такие показания были выявлены.
 
Порядок проведения совместного радиационного контроля будет определен совместной рабочей группой, состоящей из представителей таможенных органов государств-сторон и специалистов учебных центров.
 
Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов подписано 7 июня 2018 года в Пекине, напоминает издание "Казправда".
 

В Казахстане дела о пытках и истязаниях могут передать на рассмотрение суда присяжных

19.04.2022, 10:30 18476
В Казахстане дела о пытках и истязаниях могут передать на рассмотрение суда присяжных
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Казахстане рассматривается возможность расширения сферы участия присяжных и привлечения их к разбирательствам не только по особо тяжким, но и тяжким преступлениям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Недоверие, возникающее в гражданском обществе к судам, связано не только с явно незаконными судебными актами, но и с необходимостью порой исключать судейское усмотрение и руководствоваться только рамками закона, порой не позволяющими принять справедливое в общераспространенном понятии решение… Один из институтов, которые способствуют повышению доверия к судам при рассмотрении уголовных дел, - участие граждан в решении вопроса о виновности или невиновности обвиняемого, то есть суд присяжных", - говорится в предлагаемых поправках в Уголовно-процессуальный кодекс, размещенных на сайте "Открытые НПА".

 
По мнению разработчиков поправок, расширение возможности использования суда присяжных будет способствовать укреплению принципа состязательности, исключению обвинительного уклона уголовного судопроизводства (например, устранению тенденции неполноты доказывания обвинительной стороны).
 

Особенно важно такое участие по делам, вынесение приговоров по которым зачастую вызывает общественный резонанс… Рассмотрение указанных категорий дел с участием присяжных заседателей не позволит усомниться в объективном и справедливом исходе судебного разбирательства", - сказано в документе.

 
Для этого предлагается с 1 января 2024 года рассматривать с участием присяжных следующие виды тяжких преступлений:
 
- часть 2 статьи 110 УК (Истязание беременных, несовершеннолетних с применением пыток);
 
- части 2, 3 статьи 146 (Пытки);
 
- части 2, 3, 4 статьи 188-1 (Скотокрадство);
 
- часть 3 статьи 293 (Хулиганство с применением оружия);
 
- части 4, 6 статьи 337 (Незаконная охота);
 
- части 2, 3, 4, 5, 6 статьи 346 (Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения).
 
Отмечается, что в 2020 году всего по вышеуказанным статьям поступило 944 уголовных дела, рассмотрено с вынесением приговора 717 дел (2,7% от общего количества рассмотренных дел с вынесением приговора). Осуждено 996 лиц (3,3% от общего количества осужденных лиц).
 
 В 2021 году по вышеуказанным статьям поступило 801 уголовное дело, рассмотрено с вынесением приговора по 658 дел (2,6% от общего количества рассмотренных дел с вынесение приговора). Осуждено 993 лица (3,5% от общего количества осужденных лиц).
 

Для расширения участия присяжных требуется внесение соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. В случае принятия поправок с 1 января 2024 года с участием присяжных будет рассматриваться 44 состава", - отмечают разработчики.

 
С полным текстом консультативного документа можно ознакомиться здесь.
 

Глава Минюста рассказал, какие должности не смогут занимать близкие родственники президента

18.04.2022, 11:51 20201
Глава Минюста рассказал, какие должности не смогут занимать близкие родственники президента
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин рассказал, какие родственники президента страны не смогут занимать посты политических госслужащих и руководителей квазигосударственного сектора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Законодательством к близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Между тем законодательство о противодействии коррупции также устанавливает ограничения для близких родственников супругов", - сказал в ходе брифинга в СЦК Канат Мусин.

 
Он рассказал, что указом президента был определен реестр должностей политических и административных госслужащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов и другие.
 

К квазигоссектору относятся организации, участником которых выступает государство. Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как "Самрук-Казына" или "Байтерек", - разъяснил министр.

 
Мусин также рассказал о блоке поправок в Конституцию, направленных на пересмотр полномочий президента и введение дополнительных ограничений, связанных с пребыванием на посту в период его полномочий.
 

В нынешнем послании озвучены следующие направления. Установление запрета членства главы государства в политических партиях на период его президентства. Так, отдельное внимание уделено проблеме сращивания государственного аппарата с партийными структурами. Этому запрету предшествовало высказывание президента о его намерении покинуть пост председателя партии AMANAT на ее очередном съезде. Следует упомянуть, что такой запрет также коснется председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и Конституционного совета, акимов и их заместителей. Данное новшество окажет положительный эффект на работу всего государственного аппарата, будет способствовать повышению политической конкуренции и создаст равные условия для развития всех партий", - рассказал спикер.

 
Он добавил, что работу по выработке предложений по внесению изменений в Конституцию планируется завершить к концу апреля.
 
Напомним, 16 марта, выступая с посланием народу Казахстана, Токаев предложил ввести запрет для родственников президента занимать должности госслужащих.
 

Внедрение трехзвенной модели уголовного процесса начато в Казахстане - Генпрокуратура

15.04.2022, 15:10 23341
Внедрение трехзвенной модели уголовного процесса начато в Казахстане - Генпрокуратура
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В Казахстане с 2020 года на основе опыта стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) начато поэтапное внедрение трехзвенной модели уголовного процесса, сообщил на брифинге в СЦК заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основное содержание - четкое распределение полномочий между полицией, прокуратурой и судом. Полиция собирает и закрепляет улики. А прокурор дает согласие на принятие важных решений и направляет дело в суд. В свою очередь суд осуществляет контроль, выносит приговор и устанавливает наказание", - пояснил Чиндалиев. 

 
Сегодня на брифинге замгенпрокурора также ответил на вопросы журналистов по делу о финансовой пирамиде, из-за которой одна из вкладчиц совершила самоподжог возле здания МВД в Нур-Султане.
 

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