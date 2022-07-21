Беженцам разрешат находиться в Казахстане до трех месяцев

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Министерство внутренних дел Республики Казахстан подготовило проект поправок в постановление правительства РК "Об утверждении правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Разрешение на временное проживание оформляется с внесением соответствующей информации в информационную систему миграционной полиции (далее - ИС МП) с выдачей разрешения на временное проживание иммигранта, говорится в проекте документа.

Иммигрантам, ищущим убежище, получившим статус беженцев, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется по их ходатайству на три месяца с возможностью продления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о беженцах.

Согласно предлагаемым поправкам, иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории РК, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству местного исполнительного органа на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев.

Новведениями также предусматривется, что иммигранты, выявленные и идентифицированные в качестве жертв торговли людьми на территории Республики РК, не подлежат выдворению за пределы Казахстана в государство их происхождения (страну гражданства иностранца) до завершения процесса предоставления гарантированного объема специальных социальных услуг согласно действующему законодательству Республики Казахстан в сфере предоставления специальных социальных услуг, в течение которого принимают решение об обращении в правоохранительные органы и сотрудничестве с ними.



