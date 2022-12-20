В Казахстане ускорят принятие "чрезвычайных" законопроектов: парламент одобрил поправки в регламент

Поправки касаются немедленного рассмотрения законопроектов, внесенных в парламент правительством в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны

Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената и мажилиса приняли на совместном заседании поправки в регламент парламента.





Как сообщил депутат мажилиса Арман Кожахметов, постановлением парламента была образована комиссия по регламенту парламента Республики Казахстан. Совместная комиссия провела работу по рассмотрению предложений о внесении изменений и дополнений в регламент парламента.





Поступило более 50 предложений депутатов и комитетов палат парламента. Предлагаемые к рассмотрению поправки в регламент парламента определяют порядок реализации положений проведенной конституционной реформы в стране", - сказал Кожахметов.





В связи с внесением в Конституцию поправки о рассмотрении конституционных законов только на совместном заседании палат парламента предлагается данный порядок закрепить в регламенте парламента. Регламент предлагается дополнить новой главой 4-1, которая называется "Принятие конституционных законов".





Проведение не менее двух чтений по проектам конституционных законов обязательно. Проект конституционного закона поступает для регистрации в мажилис парламента. Копия законопроекта не более чем в двухдневный срок направляется для работы в сенат", - разъяснил мажилисмен.





Комиссия проводит работу по рассмотрению и обобщению замечаний и предложений постоянных комитетов и депутатов по проекту конституционного закона до второго чтения. При необходимости привлекает представителей заинтересованных госорганов, общественных объединений, ученых и экспертов.





При рассмотрении проекта конституционного закона во втором чтении в случае образования совместной комиссии выступает председатель совместной комиссии. Во втором чтении обсуждению подлежат те замечания и предложения, которые были внесены депутатами и комитетами палат парламента в письменном виде в совместную комиссию", - отметил депутат.





Для рассмотрения проекта конституционного закона в первом чтении председатель мажилиса созывает совместное заседание палат парламента, на котором проект обсуждается концептуально. С основным докладом выступает инициатор проекта конституционного закона, далее выступают содокладчики от каждой палаты. Вместе с тем предоставляется слово депутатам парламента в порядке очередности.





В случае необходимости для подготовки проекта конституционного закона ко второму чтению может быть создана совместная комиссия палат парламента, состав которой утверждается на совместном заседании палат парламента при рассмотрении проекта в первом чтении. Также на заседании избирается председатель совместной комиссии и определяются сроки работы комиссии.





По итогам голосования парламент большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из палат принимает конституционный закон или отклоняет его.





Следующий блок поправок касается немедленного рассмотрения законопроектов, внесенных в парламент в порядке законодательной инициативы правительства в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны.





По рассмотрению таковых "чрезвычайных" проектов предлагается следующий порядок. Законопроект регистрируется в мажилисе парламента. Председатель мажилиса созывает совместное заседание палат не позднее следующего рабочего дня за днем принятия в работу законопроекта" - уточнил Кожахметов.





По итогам рассмотрения проект закона принимается большинством голосов от общего числа депутатов каждой из палат парламента. В случае если голосованием не набрано установленное количество голосов, проект закона считается отклоненным.





Также предлагается отразить процедуру заслушивания парламентом доклада премьер-министра. Премьер-министр докладывает парламенту об основных направлениях деятельности правительства и о всех его важнейших решениях.





Предлагается заслушивать этот доклад на совместном заседании палат. Депутаты будут вправе задавать вопросы и выступать в прениях при заслушивании доклада премьера" - уточнил спикер.