Акимат Алматы остановил действие лицензий 350 строительных компаний

АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - Акимат Алматы прекратил действие 350 лицензий строительных компаний, еще 42 приостановлены, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления градостроительного контроля Алматы Олжас Тулебаев.

По его словам, с начала года по итогам проверок к ответственности привлечены 44 подрядных организации за нарушения, влияющие на качество строительства. Чаще всего, они связаны с организацией строительного производства: установкой ограждений, пешеходных трапов, складированием стройматериалов, оформлением исполнительной технической документации на объекте, нарушениями технологии бетонных работ, обратной засыпки, укладки асфальтобетонного покрытия, отклонениями от проектных решений.

По итогам постлицензионного контроля приостановлены действия 42 лицензий, прекращены действия 360 лицензий. За ненадлежащий контроль на строительных объектах к ответственности привлечено 15 организаций технического надзора, из них 4 с приостановлением аттестата эксперта", - сообщил Тулебаев.

За последние 6 месяцев количество строящихся объектов в Алматы составило 989. Из них введены в эксплуатацию 338.





Напомним, ранее жители Алматы в письме, поступившем в редакцию KAZAKHSTAN TODAY, жаловались на уплотнительную застройку в центре города.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства