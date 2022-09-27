Система Orphus

Для получения ВНЖ иностранцы должны будут предоставлять загранпаспорт

26.09.2022, 13:00 4941
Для получения ВНЖ иностранцы должны будут предоставлять загранпаспорт
АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Согласно проекту поправок в правила выдачи разрешения на временное и постоянное проживание теперь для получения вида на жительство иностранцам необходимо предъявлять загранпаспорт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно предлагаемым поправкам при подаче заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание иностранцы должны предоставить копию и оригинал заграничного паспорта.
 
Кроме того, документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания теперь должен предоставляться в бумажном виде, подписанный уполномоченным сотрудником компетентного органа и заверенный гербовой печатью подразделения.
 

Предоставление цифрового аналога данного документа ввиду отсутствия электронного взаимодействия с информационными сервисами иностранных государств национальным законодательством не предусмотрено. Справка об отсутствии судимости, получаемая в электронном виде, подписанная электронной подписью, равнозначна бумажной, только если она пересылается в электронном виде из личного кабинета пользователя. Распечатанная электронная справка не имеет юридической силы", - пояснили в Министерстве внутренних дел РК.

 
С полным текстом поправок в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан можно ознакомиться здесь.
 

новости по теме

Опубликован закон об изменениях в Конституцию РК

19.09.2022, 12:08 13461
Опубликован закон об изменениях в Конституцию РК
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Сегодня, 19 сентября, официально опубликованы закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" и указ президента РК "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня, 19 сентября, в "Казахстанской правде" официально опубликованы закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" и указ президента РК "О переименовании города Нур-Султана - столицы Республики Казахстан в город Астану - столицу Республики Казахстан". 
 
Закон предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного закона относительно переименования столицы страны. 
 
Вышеуказанные документы были подписаны президентом Токаевым 17 сентября.
 

Казахстан подпишет соглашение со странами СНГ о противодействии коррупции

19.09.2022, 10:39 14046
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Казахстан готовится подписать соглашение со странами Содружества Независимых Государств, целью которого является повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества стран содружества в сфере противодействия коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подписание данного международного документа соответствует приоритетным направлениям стратегических и концептуальных документов Республики Казахстан, говорится в проекте указа президента РК "О подписании Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции".
 
Основными задачами сотрудничества сторон являются: 
 
а) выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга; 
 
б) совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства Сторон;
 
в) объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений;
 
г) обеспечение информационного обмена в сфере противодействия коррупции;
 
д) укрепление международного авторитета сторон в сфере противодействия коррупции; 
 
е) взаимодействие в области антикоррупционного просвещения.
 
Сотрудничество сторон включает следующие основные направления и формы:
 
а) оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях;
 
б) проведение скоординированных и/или согласованных оперативно-разыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям;
 
в) осуществление сотрудничества в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления;
 
г) осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции;
 
д) обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции;
 
е) оперативно-информационный и информационно-аналитический обмен в сфере противодействия коррупции;
 
ж) создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции;
 
з) разработка и реализация стратегий, программ и планов сотрудничества в сфере противодействия коррупции;
 
и) обмен опытом правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
 
к) обмен результатами антикоррупционного мониторинга;
 
л) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере противодействия коррупции;
 
м) научно-методическое и материально-техническое обеспечение противодействия коррупции;
 
н) проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам противодействия коррупции;
 
о) проведение совместных антикоррупционных мероприятий и исследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов от коррупции.

С полным текстом соглашения можно ознакомиться здесь.
 

Минюст: сроки пребывания на посту президента являются неизменными

16.09.2022, 13:13 17056
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Министр юстиции Республики Казахстан Канат Мусин ответил на вопрос, смогут ли новые президенты страны в будущем пересмотреть нормы о сроках и кратности полномочий главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Положения относительно суверенитета, территориальной целостности Казахстана, и в том числе о сроках пребывания президента на своем посту и длительность этого срока, являются неизменными. Это заложено в Конституции, и поменять эту норму уже нельзя", - цитирует министра издание "Казправда".

 
Он пояснил, что, пока действует эта Конституция, данные нормы будут неизменными. За тем, чтобы эта норма не менялась, будет следить в том числе и Конституционный суд, который дает заключение на соответствие Основного закона любым изменениям, которые в него предлагаются, пояснил министр.
 

У нас есть статья в Конституции 94, примечание 1, в которую мы сейчас и добавили нормы о сроке полномочий президента, которая определяет, какие нормы Основного закона являются неизменными. Это нормы о территориальной целостности, о суверенитете, о форме правления", - резюмировал глава Минюста.

 
Парламент принял проект закона о внесении изменений и дополнения в Конституцию.
 

Президент подписал указ о модернизации судебного администрирования

12.09.2022, 10:23 20846
Президент подписал указ о модернизации судебного администрирования
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по модернизации судебного администрирования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Преобразовать государственное учреждение "Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного суда Республики Казахстан)" с территориальными подразделениями (администраторами судов) в областях, столице и городах республиканского значения в государственное учреждение "Судебная администрация Республики Казахстан" (далее - Судебная администрация) с территориальными подразделениями в областях, столице и городах республиканского значения", - говорится в указе.

 
Указом устанавливается, что судебная администрация является уполномоченным государственным органом в сфере судебного администрирования, осуществляющим организационно-правовое, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховного суда, местных и других судов.
 
Верховному суду совместно с правительством поручено в трехмесячный срок внести на рассмотрение президента Республики Казахстан проект положения о судебной администрации.
 

В МИОР рассказали об изменениях в закон о масс-медиа

07.09.2022, 12:54 25546
В МИОР рассказали об изменениях в закон о масс-медиа
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан подготовило для публичного обсуждения консультативный документ регуляторной политики к проекту закона Республики Казахстан "О масс-медиа", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем послании народу Казахстан от 16 марта 2022 года глава государства отметил, что в современную эпоху для любой прогрессивной страны критически важно иметь конкурентоспособные и свободные средства массовой информации.
 

У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологический суверенитет страны. Государство особое внимание уделит созданию открытого информационного пространства, востребованных и сильных медиа. Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы", - сказал глава государства.

 
Как отмечено в консультативном документе, современные реалии требуют пересмотра и расширения правового статуса журналистов.
 
В условиях массового развития интернета и при анализе практической реализации действующих норм выявлен ряд проблемных вопросов, требующих правового регулирования. В этой связи необходимым видится укрепление прав журналистов путем пересмотра действующих норм законодательства. Введение ряда законодательных новелл позволит повысить правовой статус журналистов и в целом расширить правовые гарантии, стимулирующие развитие отечественной журналистики.
 
Согласно документу, поправки позволят определить статус средств массовой коммуникаций.
 

В настоящее время массовые коммуникации проникают во все сферы деятельности, тем самым создавая новые виды массовой коммуникации, которые лежат вне правового поля. Интернет, интернет-ресурсы, социальные сети стали частью общественных отношений. Решение данной проблемы видится в определении новых понятий и субъектов СМК, а также их систематизация", - пояснили в МИОР.

 
Уточняется, что изменения позволят разграничить новые виды массовой коммуникации и позволят регламентировать деятельность субъектов, распространяющих массовую информацию.
 
Также сообщается, что в настоящее время с учетом новой реальности и практики реализации государственного информационного заказа в течение последних пяти лет назрела необходимость выработки новых подходов в реализации государственного финансирования. Решение данной проблемы видится в переходе к грантовому финансированию и субсидированию традиционных газет и журналов.
 

Предлагаемые изменения повысят эффективность реализации государственной информационной политики, а также позволят повысить конкурентоспособность отечественных СМИ", - разъяснили в Мининформации.

 
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время журналистским сообществом неоднократно поднимаются вопросы установления качественной обратной связи от государственных органов. 
 

Зачастую запрашиваемая СМИ информация предоставляется долго и теряет свою актуальность. Решение данной проблемы видится в пересмотре сроков рассмотрения журналистских запросов и улучшении деятельности государственных органов в социальных сетях. Предлагаемые изменения позволят представителям СМИ оперативно и качественно получать от государственных органов запрашиваемую информацию и выстроить качественные каналы коммуникаций в социальных сетях", - заверили в ведомстве.

 
Также ожидаются изменения порядка регистрации СМИ.
 
Так, пояснили в министерстве, в рамках действующего законодательства установлена упрощенная система регистрации СМИ. Вместе с тем анализ правоприменительной практики показывает необходимость пересмотра ряда критериев.
 

Решение данной проблемы видится в установлении требования по наличию доменного имени. Предлагаемые изменения позволят повысить качество и конкурентоспособность отечественных СМИ", - отмечается в документе.

 
За последние годы, продолжили в МИОР, в сферу телерадиовещания проникают новые виды вещания в сетях телекоммуникаций (интернет) - аудиовизуальные платформы, операторы IP TV и операторы ОТТ-формата и др.
 

С учетом новой реальности решение данной проблемы видится в законодательном урегулировании их деятельности. Предлагаемые изменения позволят устранить нездоровую конкуренцию между IPTV-сервисами и отечественными спутниковыми и кабельными операторами телерадиовещания и причинение ущерба правообладателям, а также недопущение распространения IPTV/OTT-сервисами иностранных телеканалов, которые не прошли процедуру учета на территории РК", - рассказали в МИОР.

 
Также отмечается, то массовое развитие новых технологий и проникновение интернета, которые стали частью общественных отношений, порождает новые формы рекламы, которые лежат вне правового поля. 
 

В рамках законопроекта решение данной проблемы видится в определении понятия "интернет-реклама" и принципов ее регламентации. Предлагаемые изменения позволят систематизировать и обеспечить прозрачность рекламы в интернете", - говорится в документе.

 
С полным текстом консультативного документа регуляторной политики к проекту закона РК "О масс-медиа" можно ознакомиться здесь.
 

Мажилис одобрил проект закона о Конституционном суде

07.09.2022, 11:52 26096
Мажилис одобрил проект закона о Конституционном суде
НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты палаты одобрили проект конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представляя проект закона, министр юстиции Канат Мусин сообщил, что в проекте определены статус Конституционного суда, его судей, их гарантии и обеспечение и порядок конституционного производства.
 
Так, говоря о функционале Конституционного суда, министр отметил, что Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции.
 

Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус которых определяется Конституцией. В законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного суда и прекращения их полномочий. Закрепляются их независимость и неприкосновенность", - цитирует главу Минюста "Казправда".

 
Он отметил, что, учитывая высокий статус судей Конституционного суда, вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению. В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного суда по аналогии с конституционным законом о судебной системе. Также раскрываются вопросы, связанные с финансированием, организацией и обеспечением деятельности Конституционного суда, включая статус его аппарата.
 
Вместе с тем определяется компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления.
 
Так, к компетенции Конституционного суда отнесены: рассмотрение вопросов правильности проведения выборов; рассмотрение принятых парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции республики; дача официального толкования норм Конституции.
 

То есть все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду. При этом самое важное: в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции Республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также право обращения в Конституционный суд получили генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека", - цитирует Мусина портал "Казинформ".

 
Что касается вопросов конституционного производства, то в проекте закона закрепляются общие условия и принципы конституционного производства. Определяются виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание.
 

Также хотелось бы уделить особое внимание статье 46 проекта конституционного закона, в которой предлагается установить критерии допустимости обращений граждан. Так, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу. Установление данной нормы необходимо прежде всего для реализации нормы Конституции о том, что Конституционный суд по обращениям граждан проверяет нормативные правовые акты, исключительно затрагивающие их права и свободы", - пояснил министр.

 
При этом законопроектом предлагается установить два исключения из общего правила.
 

Первое, установить, что Конституционный суд вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина. По второму исключению - обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закрепленные Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона. Полагаем, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан", - сказал Канат Мусин.

 

Омбудсмен по правам человека сможет беспрепятственно посещать колонии

02.09.2022, 12:15 29746
Омбудсмен по правам человека сможет беспрепятственно посещать колонии
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В мажилисе парламента Республики Казахстан рассмотрели проект Конституционного закона "Об уполномоченном по правам человека в Казахстане", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова, в части усиления компетенции уполномоченному по правам человека предлагается предоставить ему право присутствовать на любых совместных и раздельных заседаниях палат парламента и быть выслушанным. 
 
Кроме того, предусмотрено право омбудсмена обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина.
 
Вместе с тем предлагается предоставить уполномоченному право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению. А для усиления его полномочий закрепляется право по беспрепятственному посещению организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.
 

В Казахстане планируют продлить мораторий на проверки МСБ

01.08.2022, 12:13 45111
В Казахстане планируют продлить мораторий на проверки МСБ
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Разработан проект поправок в указ президента Республики Казахстан о введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Центральным государственным и местным исполнительным органам прекратить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года государственный контроль и надзор, проводимый по инициативе государственных органов в отношении малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства", - говорится в проекте документа.

 
Исключения составят:
 
1) внеплановые проверки, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, а именно:
 
 - обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;
 
 - поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;
 
 - обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушений требований законодательства Республики Казахстан, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;
 
 - повторная проверка, связанная с обращением субъекта контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер оперативного реагирования);
 
 - поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;
 
 - обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);
 
2) расследования и профилактический контроль в виде контрольного закупа, проводимые в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан;
 
3) проверки, связанные с проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте;
 
4) проверки, связанные с осуществлением государственного контроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на торговых рынках, реализующих живых животных, продукцию и сырье животного и (или) растительного происхождения, в организациях, осуществляющих производство, заготовку (убой животных), хранение, переработку продуктов и сырья животного и (или) растительного происхождения в едином технологическом цикле;
 
5) проверки, связанные с контролем и надзором мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах, очагах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных объектов, особо опасных вредных организмов;
 
6) проверки, связанные с соблюдением требований бюджетного законодательства Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы планирования и исполнения республиканского и местного бюджетов, проводимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле;
 
7) проверки, связанные с проведением разрешительного контроля на соответствие заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", и если законодательством Республики Казахстан предусмотрен такой контроль;
 
8) проверки, связанные с государственным контролем в сфере таможенного дела;
 
9) проверки, связанные с пересечением государственной границы Республики Казахстан;
 
10) проверки, связанные с проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля, при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза и (или) государственной границы Республики Казахстан и (или) в местах доставки, местах завершения таможенной очистки, определяемых в соответствии с международными договорами, а также проведением контроля и надзора в области карантина растений, ветеринарного контроля на фитосанитарных и ветеринарных контрольных постах;
 
11) проверки, связанные с высшим надзором, осуществляемым прокуратурой;
 
12) проверки, связанные с контролем и надзором в ходе досудебного производства по уголовному делу;
 
13) проверки, связанные с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о противодействии терроризму в части обеспечения антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
 
14) проверки, связанные с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля.
 
Проект поправок опубликован на сайте "Открытые НПА".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов