Экс-премьер министр Серик Ахметов отбыл срок наказания

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НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Экс-премьера Казахстана Серика Ахметова сняли с учета пробации в связи с отбытием срока, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1 сентября осужденный Серик Ахметов снят с учета пробации по основному виду наказания в связи с отбытием срока. В настоящее время состоит на учете в службе пробации Казыбекбийского района по дополнительному наказанию в виде запрета занимать определенные должности", - сообщили в КУИС МВД РК.

Напомним, в 2015 году Ахметова приговорили к 10 годам лишения свободы за коррупционные преступления. Бывший премьер выплатил 2,2 миллиарда ­тенге в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб. За это суд сократил ему срок заключения с десяти до восьми лет.­

Ахметов отбывал срок в колонии АК-159/18 в поселке Карабас Карагандинской области. В январе 2017 года ему сократили срок по амнистии. Неотбытая часть наказания была уменьшена на четверть. Затем к осужденному была применена замена меры наказания на ограничение свободы. В итоге в сентябре 2017 года Ахметова освободили из колонии.

В октябре 2019 года суд отказал Ахметову в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде ограничения свободы и дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в государственных органах. В настоящее время Ахметов состоит на учете в службе пробации Казыбекбийского района Караганды по дополнительному наказанию в виде запрета занимать определенные должности", - добавили в ведомстве.

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