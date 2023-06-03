01.06.2023, 12:12 6806
Казахстан будет выдавать разрешение на постоянное проживание членам католической церкви из-за рубежа
Особенностью при оформлении разрешения является исключение подтверждения платежеспособности и места проживания
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли проект закона "О ратификации дополнительного соглашения к соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях от 24 сентября 1998 года", передает корреспондент агентства.
Соглашение подписано в городе Нур-Султане 14 сентября 2022 года в целях урегулирования вопросов выдачи разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан членам католической церкви из-за рубежа. Особенностью при оформлении разрешения является исключение подтверждения платежеспособности и места проживания, которые будут заменены письменными обязательствами компетентного органа католической церкви", - сказано в заключении к проекту закона.
Представляя законопроект, депутат сената Андрей Лукин уточнил, что в случае необходимости аннулирования подобного разрешения на постоянное проживание достаточно направления уведомительного документа компетентного органа католической церкви в компетентные государственные органы Республики Казахстан о прекращении служения члена католической церкви из-за рубежа в Казахстане.
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31.05.2023, 11:15 10406
Мажилис одобрил соглашение ОДКБ по вопросам юрисдикции и оказанию правовой помощи
Фото: odkb-csto.org
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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили проект закона "О ратификации соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности", передает корреспондент агентства.
Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ, подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года.
Ратификация соглашения создаст механизм сотрудничества компетентных органов по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, связанным с временным пребыванием формирований на территории государств - членов ОДКБ, говорится в заключении к документу.
Под юрисдикцию направляющей стороны подпадают преступления и иные правонарушения, совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны, против направляющей стороны или лиц, входящих в состав формирований направляющей стороны; совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны, при исполнении служебных обязанностей; совершенные гражданами принимающей стороны, не входящими в состав формирований направляющей стороны, в местах дислокации при условии задержания указанных лиц на месте преступления - до выполнения неотложных следственных действий в месте дислокации.
В случае совершения правонарушения на территории принимающей стороны лицом, входящим в состав формирования одной из направляющих сторон, против другой направляющей стороны в месте ее дислокации проведение неотложных следственных действий осуществляется направляющей стороной, в месте дислокации которой совершено правонарушение. Далее соответствующие материалы передаются другой направляющей стороне для продолжения осуществления уголовного преследования в отношении лица, входящего в состав ее формирования, совершившего правонарушение", - сказано в заключении.
24.05.2023, 10:55 22301
Ведомство по возврату активов создадут в Казахстане Дополнено
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в работу законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов с четырьмя сопутствующими проектами. В их числе поправки в конституционный закон "О прокуратуре", Налоговый и Административный кодексы, а также другие законодательные акты, законопроект о возврате государству незаконно приобретенных активов.
Основной законопроект направлен на определение механизмов возврата активов в связи с отсутствием законодательных оснований и новых инструментов, необходимых для определения и возврата активов", - сказал, презентуя законопроект, депутат Магеррам Магеррамов.
Он пояснил, что целью разработки проекта закона является регулирование общественных отношений, связанных с поиском, раскрытием, подтверждением происхождения, наложением обеспечительных мер, принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов.
Законопроектом предусмотрено создание в структуре Генеральной прокуратуры отдельного ведомства по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.
Также будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами.
Дополнено 24.05.2023, 11.30
В кулуарах мажилиса министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал журналистам, что согласно законопроекту владелец незаконно выведенных активов в случае обнаружения обязан будет вернуть средства государству.
Естественно, какая-то часть останется у собственника, какая-то часть вернется государству. Это все в законе будет обсуждаться", - отметил глава Минфина.
Напомним, в Казахстан возращено 760 млрд тенге активов.
18.05.2023, 13:33 32781
Уголовную ответственность для коллекторов могут ввести в Казахстане
Поправки предполагают меры по криминализации действий коллекторов, таких как злоупотребление и превышение своих полномочий
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Республики Казахстан разработало проект поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы касательно ответственности коллекторских агентств за злоупотребление и превышение своих полномочий.
Презентуя законопроект, вице-министр юстиции РК Алма Муканова отметила, что в УК РК отсутствует специальная статья, предусматривающая ответственность работников коллекторских агентств за превышение полномочий, применение незаконных методов взыскания долгов, нарушение прав потребителей финансовых услуг.
Статьи 214 и 223 УК влекут ответственность коллекторов лишь за занятие коллекторской деятельностью без регистрации, а равно если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, а также за разглашение тайны коллекторской деятельности. В свою очередь использование работником коллекторского агентства своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц следует оценивать как общественно опасное деяние", - пояснила Алма Муканова.
По словам Мукановой, мера, криминализирующая подобные действия работников коллекторских агентств, позволит обеспечить защиту прав и интересов граждан, которые в силу юридической неграмотности могут оказаться под давлением и манипуляциями недобросовестных коллекторов.
11.05.2023, 10:33 50511
Парламент ратифицировал соглашение стран СНГ о защите авторских прав в интернете
Сенат одобрил соответствующий проект закона
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", передает корреспондент агентства.
Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года. Его целями являются:
- урегулирование вопросов использования объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернет-ресурсах на территории государств-участников СНГ;
- разработка и реализация мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного использования объектов авторского права и смежных прав;
- углубление сотрудничества уполномоченных (компетентных) органов с правообладателями;
- обмен информацией в сфере противодействия незаконному использованию объектов авторского права и смежных прав между уполномоченными (компетентными) органами;
- обеспечение на постоянной основе обмена учебной, методической и специальной литературой, а также результатами научных исследований по данной тематике;
- углубление сотрудничества в области охраны авторского права и смежных прав.
Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Соглашения предусматривается осуществлять сторонами за счет и в пределах средств национальных бюджетов", - сказано в заключении к законопроекту.
Ожидаемыми результатами действия соглашения являются создание правовых механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширение торгово-экономических и культурных связей между государствами - участниками СНГ.
11.05.2023, 09:50 51191
Правила регистрации автомобилей-конструкторов утверждены в Казахстане
Правительством внесены поправки в правила применения ставки сборы за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал поправки в постановление "Об утверждении правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств".
Для применения ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге граждане Республики Казахстан обращаются в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения через филиалы некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или портал "электронное правительство" и иные объекты информатизации, определенные уполномоченным органом, сказано в документе.
При обращении через электронное правительство и иные объекты информатизации заявитель осуществляет вход в личный кабинет, заполняет в электронном виде заявление и прикрепляет сканированные копии документов.
В пункте осмотра при государственной корпорации осмотр и сверка соответствия номерных агрегатов, государственного регистрационного номерного знака транспортного средства учетным данным, указанным в регистрационных документах, и установление их подлинности (выявление скрытых, подложных или измененных какими-либо иными способами номерных агрегатов) осуществляются уполномоченным сотрудником органов внутренних дел.
Если прохождение таможенной очистки транспортного средства, ввезенного на территорию государств - членов Евразийского экономического союза, не подтверждается, при этом транспортное средство ранее не состояло на регистрационном учете в компетентном органе государства - члена ЕАЭС, ввезено на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года и не находится в розыске, допускаются применение ставки сбора за первичную регистрацию такого транспортного средства в размере 200 000 тенге и его первичная регистрация без возможности отчуждения, а также с правом эксплуатации только на территории Республики Казахстан на основании заявления; акта осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;диагностической карты технического осмотра, подтверждающей прохождение обязательного технического осмотра, выданной оператором технического осмотра, включенным уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций в реестр операторов технического осмотра.
Напомним, в Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы.
10.05.2023, 11:19 55096
Ездить на электросамокате по дороге можно будет только при наличии водительских прав Дополнено
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Водителям электросамокатов не могут запретить движение на проезжей части, но их обяжут иметь водительские права, сообщил в кулуарах мажилиса министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.
У нас только 500 км велосипедных дорожек, поэтому предложено решение по правой части ездить, если водителю самоката есть 18 лет и он имеет водительское удостоверение. Только тогда ему можно будет передвигаться по правой части дорожного движения" - разъяснил глава МВД.
При этом, отметил министр, у водителя должны быть шлем и светоотражающие знаки.
Также он отметил, что на сегодняшний день в стране не рассматривается вопрос присвоения госномеров электросамокатам.
Но в последующем будем смотреть, потому что здесь не только по самокатам рассматривается, но и по мопедам и велосипедам", - рассказал Ахметжанов.
Между тем сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения", вводящий ряд ограничений для водителей электросамокатов.
Согласно законопроекту электросамокаты признаются транспортным средством, скорость их движения не должна превышать 25 километров в час. Остальные будут приравниваться к мопедам.
Согласно новому регулированию электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам, движение же по тротуарам разрешено только со скоростью пешеходного потока - не более 6 километров в час. Кроме того, допускается движение по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водитель должен быть старше 18 лет, в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде (в темное время суток) и иметь права любой категории", - рассказали в пресс-службе палаты парламента.
Также на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров, необходимо спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.
Дополнено 10.05.2023, 15.38
Запретить ввоз некоторых видов самокатов могут в Казахстане, заявила сегодня в кулуарах мажилиса депутат Екатерина Смышляева.
По ее словам, сейчас рассматривается вариант запрета ввоза электросамокатов со скоростью более 50 км в час, сообщает Zakon.kz.
Также в Казахстане намеревались запретить ввоз самокатов со скоростью выше 25 км в час.
Но мы же законодательно говорим, что у нас, в принципе, самокат является электросамокатом до 25 км в час. Выше 25 - это уже мопед. Поэтому из последних версий по запретам - ввоз самокатов, скорость которых превышает 50 км в час", - сообщила Смышляева.
Депутат поделилась, что видела на прилавках самокаты, которые разгоняются до 70 км в час.
Но это небезопасная скорость при такой конструкции. И сейчас об этом действительно идет речь. Есть частные самокаты - вот по ним эти вопросы будут стоять. Потому что шеринговые компании формируют свой парк таким образом, что они до 25 км в час двигаются", - заявила депутат.
Ранее сообщалось, что водителей электросамокатов обяжут иметь права и ездить в шлемах. Также скорость езды по тротуарам должна быть снижена до 6 км/час.
В компании по прокату самокатов Whoos заявили, что ответственность за поддержание безопасности на дорогах лежит не только на самокатчиках - автомобилисты и пешеходы тоже играют свою роль. По мнению сотрудников кикшеринга, чтобы вызвать доверие к новому виду транспорта, важно донести эту мысль до людей и научить их пользоваться самокатами правильно.
03.05.2023, 11:25 67296
В СНГ будут пресекать использование ложных товарных знаков
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, передает корреспондент агентства.
Данное соглашение было подписано 28 мая 2021 года на заседании Совета глав правительств СНГ.
Целью соглашения является создание условий, позволяющих осуществлять сотрудничество по вопросам предупреждения, выявления и пресечения фактов производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, а также перемещения таких товаров через государственные границы стран - участников СНГ.
Предусматривается, что участники соглашения совместно будут планировать и осуществлять мероприятия по профилактике, выявлению, пресечению и предупреждению производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, в том числе их экспорта или импорта, а также других правонарушений, связанных с охраной товарных знаков и географических указаний; будут осуществлять по запросу обмен информацией.
Кроме того, мажилис принял проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года».
Протокол был подписан в октябре 2021 года в ходе заседания совета Евразийской экономической комиссии.
Целью протокола является внесение изменений по тексту и в ряде статей соглашения, основываясь на Договоре о ЕАЭС и принимая во внимание положения Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.
22.04.2023, 15:05 81011
Конституционный суд не усмотрел нарушений Конституции в использовании СМИ изображения лица без его согласия
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Конституционный суд поступило обращение от гражданина о признании не соответствующим Конституции статьи 14 закона "О СМИ", в соответствии с которым СМИ при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении продукции не требуется согласие изображаемого лица в случае, если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.
По мнению автора обращения, оспариваемая норма нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, закрепленное в Конституции, имеющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики.
Конституционный суд постановил, что норма закона "О средствах массовой информации" соответствует Конституции Республики Казахстан.
В Республике Казахстан право гражданина на собственное изображение находится под охраной государства. Защита изображения гражданина регулируется не только конституционными нормами, но и гражданским законодательством. В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса Республики Казахстан требуется получение согласия гражданина перед обнародованием и последующим использованием его изображения. Необходимо также учитывать положения статей 7 и 15 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", которые устанавливают, что использование персональных данных допустимо только при наличии согласия их собственника", - пояснили в Конституционном суде.
В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.
Положение Закона "О СМИ" о возможности опубликования изображения в СМИ без согласия изображаемого лица допускается при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции. В соответствии с ранее высказанной позицией Конституционного Совета, защита конституционного строя, охрана общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения могут обусловить ограничение прав и свобод, если ограничение адекватно законно обоснованным целям и отвечает требованиям справедливости, является пропорциональным, соразмерным и необходимым в демократическом государстве для защиты конституционно значимых ценностей", - рассказали в ведомстве.
Сопоставление рассматриваемого подпункта с условиями пункта 1 статьи 39 Конституции показывает, что такое ограничение:
- установлено законом;
- может рассматриваться необходимым, поскольку отвечает насущным потребностям государства и общества в конкретных ситуациях. Эти потребности могут превалировать над интересами лица, заключающимися в невмешательстве в его частную жизнь, сохранении личной и семейной тайны (например, при розыскных мероприятиях, поиске пропавших, выявлении пострадавших от правонарушений и другие). Вопросы соизмерения права на неприкосновенность частной жизни (включая право на изображение) и публичной потребности во вмешательстве в частную жизнь человека должны приниматься во внимание при оценке допустимости такого вмешательства в процессе правоприменительной практики;
- преследует конституционно признаваемые цели, а именно защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения;
- является соразмерным.
Указанные выше цели могут быть достигнуты с помощью рассматриваемого ограничения (распространение изображения без согласия лица), которое не является избыточным. Общественное благо, полученное в результате ограничения в конкретной ситуации, может быть больше, чем вред, им причиненный. Исключение (ограничение), предусмотренное подпунктом 3) пункта 1-1 статьи 14 Закона о СМИ, буквально совпадает с целевыми установками ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан, что свидетельствует о соблюдении конституционного подхода к ограничениям прав и свобод человека в рассматриваемом случае", - добавили в КС.
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