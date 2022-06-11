Казахстан намерен изменить военную доктрину

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Министерством обороны разработан проект указа президента "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года № 554 "Об утверждении Военной доктрины Республики Казахстан".

По поручению главы государства оборонным ведомством совместно с заинтересованными госорганами осуществляется перезагрузка действующей военной доктрины, направленная на адаптацию основополагающего документа к новым реалиям, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Отмечается, что внесение изменений в документ планируется завершить до конца текущего года.

В доктрину будет введено понятие "кризисная ситуация" - обстановка на территории страны или в ее отдельных местностях, связанная с нарушением нормального режима функционирования государства, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.

Также предусматривается понятие "воинская служба в резерве" - особый вид воинской службы, заключающийся в прохождении воинских сборов и специальной подготовки резервистами.

Раздел основных условий, которые могут привести к военным угрозам Республике Казахстан, дополнен следующими пунктами:

- проведение информационно-пропагандистской деятельности, в частности информационных операций (кибератак), направленных на дестабилизацию обстановки в государстве, формирование негативного фона на международной арене;

- скрытая подготовка деструктивных элементов на территории Республики Казахстан и сопредельных государств;

- усиление борьбы за превосходство в космическом пространстве;

- обстановка на государственной границе, оказывающая влияние на пограничную безопасность.

Теперь к факторам, оказывающим влияние на военную безопасность РК в складывающихся условиях, будут относиться процессы и события, выходящие за рамки положений Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, подписанной в городах Москве, Лондоне и Вашингтоне 10 апреля 1972 года.

Согласно поправкам, военную угрозу Республике Казахстан может представлять "деятельность деструктивных сил, в том числе в информационном и киберпространстве, направленная на дестабилизацию обстановки в государстве, насильственное изменение конституционного строя, нарушение территориальной целостности Республики Казахстан".

Также к военным угрозам исходя из результатов анализа современных условий и факторов отнесены:

- деятельность, направленная на ограничение возможностей Республики Казахстан в космической сфере, а также на снижение военного потенциала государства посредством воздействия из космического пространства;

- террористическая и экстремистская деятельность.





До развязывания военного конфликта и в ходе вооруженной борьбы может осуществляться вредоносное программно-техническое воздействие (кибератаки) на критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе государственного и военного управления, с целью дестабилизации обстановки в государстве, снижения его военного и военно-экономического потенциала. Может проводиться усиленное воздействие в информационном пространстве с целью формирования негативного фона вокруг государства на мировой арене", - говорится в проекте.





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