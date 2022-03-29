Казахстан выиграл суд у нефтяной компании США

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В пятницу, 25 марта 2022 года, вступило в силу арбитражное решение, вынесенное в пользу Республики Казахстан по иску, поданному нефтяной компанией Big Sky Energy Corporation (Big Sky) на сумму 460,1 млн долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

24 ноября 2021 года трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров отказал по всем исковым требованиям нефтяной компании Big Sky против Республики Казахстан и вынес решение возместить Республике Казахстан порядка 575 тысяч долларов США за понесенные арбитражные расходы на защиту. Принимая во внимание, что срок подачи апелляции истек 24 марта 2022 года и Big Sky не ходатайствовала об отмене указанного решения, арбитраж теперь считается окончательно завершенным", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

По данным ведомства, в ходе арбитражного процесса компания Big Sky попыталась взыскать с РК возмещение значительного ущерба в сумме 460,1 млн долларов США, которые связаны с исполнением частных контрактов с третьими лицами, не связанными с государством. При этом Big Sky попыталась взыскать ущерб с государства, основываясь на якобы имеющих место нарушениях положений инвестиционного соглашения, заключенного между Республикой Казахстан и США.

Республика Казахстан убедительно продемонстрировала трибуналу, что она не нарушала положения соглашения и по всем исковым требованиям должно быть отказано.

Big Sky до сих пор не выплатила Республике Казахстан присужденные ей расходы, подлежащие перечислению в государственный бюджет. Республика Казахстан предпримет соответствующие шаги по исполнению решения по присужденной компенсации расходов. Министерство юстиции продолжит работу по представлению интересов государства в иностранных арбитражах с использованием соответствующих правовых механизмов", - сказал глава МЮ РК Канат Мусин.