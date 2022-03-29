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Казахстан выиграл суд у нефтяной компании США

28.03.2022, 12:06 1861
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - В пятницу, 25 марта 2022 года, вступило в силу арбитражное решение, вынесенное в пользу Республики Казахстан по иску, поданному нефтяной компанией Big Sky Energy Corporation (Big Sky) на сумму 460,1 млн долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 ноября 2021 года трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров отказал по всем исковым требованиям нефтяной компании Big Sky против Республики Казахстан и вынес решение возместить Республике Казахстан порядка 575 тысяч долларов США за понесенные арбитражные расходы на защиту. Принимая во внимание, что срок подачи апелляции истек 24 марта 2022 года и Big Sky не ходатайствовала об отмене указанного решения, арбитраж теперь считается окончательно завершенным", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

 
По данным ведомства, в ходе арбитражного процесса компания Big Sky попыталась взыскать с РК возмещение значительного ущерба в сумме 460,1 млн долларов США, которые связаны с исполнением частных контрактов с третьими лицами, не связанными с государством. При этом Big Sky попыталась взыскать ущерб с государства, основываясь на якобы имеющих место нарушениях положений инвестиционного соглашения, заключенного между Республикой Казахстан и США.
 
Республика Казахстан убедительно продемонстрировала трибуналу, что она не нарушала положения соглашения и по всем исковым требованиям должно быть отказано.
 

Big Sky до сих пор не выплатила Республике Казахстан присужденные ей расходы, подлежащие перечислению в государственный бюджет. Республика Казахстан предпримет соответствующие шаги по исполнению решения по присужденной компенсации расходов. Министерство юстиции продолжит работу по представлению интересов государства в иностранных арбитражах с использованием соответствующих правовых механизмов", - сказал глава МЮ РК Канат Мусин.

 

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Министр юстиции рассказал о предстоящих изменениях в Конституцию и законы РК

18.03.2022, 13:16 6401
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В ходе заседания правительства министр юстиции Канат Мусин доложил о мерах нормативного характера в рамках реализации политических реформ, озвученных президентом в послании народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы Минюста, на сегодняшний день разработан проект общенационального плана по реализации послания, который предполагает следующие меры нормативного характера. 
 
Первое. Внесение изменений в Конституцию по вопросам
 
  • полномочий президента;

  • ограничений, связанных с его пребыванием в должности; 

  • выхода из политических партий председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета; 

  • порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента; 

  • преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату; 

  • порядка формирования маслихатов; 

  • создания Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека; 

  • закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни. 
 

Разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле 2022 года", - уточнил Мусин. 

 
Второе. Внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам

  • запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий; 

  • порядка формирования и функций сената и мажилиса парламента; 

  • согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета; 

  • образования Высшей аудиторской палаты; 

  • порядка формирования и функций маслихатов; 

  • упрощения процедуры регистрации политических партий; 

  • по вопросам деятельности прокуратуры и уполномоченного по правам человека; 

  • совершенствования выборного процесса; 

  • расширения категорий дел с участием суда присяжных; 

  • пересмотра закона о средствах массовой информации;

  • местного самоуправления. 
 
По словам министра, разработка проектов конституционного закона и закона по данному блоку предполагается в августе 2022 года. 
 
Третье. Принятие указов президента и постановлений правительства, связанных с вопросами

  • образования Абайской, Улытауской областей, разделения Алматинской области на Жетысускую и Алматинскую области; 
 
  • ограничения по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения. 
 
Разработка проектов указов президента и постановлений правительства по данному блоку предполагается в июне 2022 года. Министерством юстиции ведется необходимая подготовительная работа по разработке законопроектов, отметили в пресс-службе правительства.

Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.
 

Сенаторы одобрили соглашение по обмену персональными данными в рамках СНГ

17.03.2022, 10:46 8551
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - Депутаты сената Республики Казахстан ратифицировали соглашение о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными в рамках Содружества независимых государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Целью соглашения является создание правовых основ сотрудничества в рамках СНГ по оказанию взаимной правовой помощи, в том числе о наличии или отсутствии гражданства, постановке на миграционный учет, выдаче виз, документах, удостоверяющих личность, и других, проинформировали в пресс-службе сената парламента РК.
 

Планируется оперативное выявление фактов двойного гражданства путем принятия соглашения, борьба с ним и противодействие незаконной миграции. По соглашению запрашиваемая между сторонами информация не будет разглашаться третьим странам и организациям, а стороны обязуются защищать персональную информацию от случайного доступа, удаления, изменения, блокирования, копирования, передачи, распространения и иных неправомерных действий, связанных с такой информацией", - отметил сенатор Рыскали Абдикеров.

 

В Казахстане изменились правила въезда и пребывания иммигрантов

11.03.2022, 13:23 12341
НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Правительство РК внесло изменения в постановление "Об утверждении правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, изменения коснулись въезда, регистрации и трудовой деятельности.
 
Так, в документе сообщается, что иностранцы, въезжающие с визой в Казахстан, при пересечении госграницы автоматически учитываются через ЕИС "Беркут" по адресу, указанному приглашающей стороной при оформлении приглашения. Также учет иммигрантов ведется через визово-миграционный портал ЕИС "Беркут", информационную систему "e-Qonaq" и информационную систему МВД РК. 
 
Также внесены изменения по части трудовой деятельности иммигрантов на территории РК. 
 

Привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществление трудовой деятельности иммигрантами, временно пребывающими в республике, осуществляются на основании разрешения местного исполнительного органа, если иное не предусмотрено законодательством республики в пределах квоты, устанавливаемой уполномоченным органом по вопросам миграции населения", - говорится в документе. 

 
Постановление вводится в действие с 21 марта 2022 года.
 

В Караганде вместо казни или кастрации насильникам детей наденут электронные браслеты

22.02.2022, 17:53 18941
В Караганде вместо казни или кастрации насильникам детей наденут электронные браслеты
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 22 ФЕВРАЛЯ - В Караганде с 1 марта начнут следить за склонными к уклонению подучетными лицами и насильниками детей при помощи электронных браслетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время формируется список лиц, в отношении которых будут применяться электронные средства слежения, сообщили в пресс-службе ДУИС Карагандинской области. 
 

В отношении осужденного к ограничению свободы, имеющему взыскание в виде письменного предупреждения о замене ограничения свободы лишением свободы, принимается решение о применении электронных средств слежения сроком на один год, а в отношении условно осужденного - на срок, продленный постановлением суда пробационного контроля", - подчеркнули в департаменте.

 
Решение о применении к осужденному электронных средств слежения будет оформляться в виде постановления, которое объявят осужденному и лицам, проживающим совместно с ним. 
 

Устройства устанавливаются службой пробации непосредственно на осужденного, проводится разъяснительная работа по предупреждению об ответственности осужденного за порчу оборудования", - добавили в ДУИС. 

 
В ведомстве отметили, что, согласно международной практике, применение электронных браслетов имеет положительный эффект в сфере исполнения наказаний, таким образом обеспечивается оперативная информация для предупреждения повторных уголовных правонарушений и уклонения от отбывания наказания. 

Напомним, в Казахстане насильники детей обязаны носить электронные браслеты с 1 января 2022 года. 
 

Более 5 тысяч осужденных амнистированы в Казахстане

12.02.2022, 12:01 28096
Более 5 тысяч осужденных амнистированы в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане, всего применению амнистии подлежат свыше 12 тысяч осужденных, передает AZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны содержатся более 34 тыс. лиц. Всего со дня подписания pакона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" освобождено от наказания 945 лиц, находящихся в местах лишения свободы, еще 1 102 осужденным сократили неотбытый срок наказания", - сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

 
В ведомстве рассказали, что осужденные подлежат освобождению немедленно, сразу после оглашения судьей постановления. Ранее предыдущие амнистии предусматривали ожидание вступления постановления в законную силу, и освободиться из пенитенциарных учреждений они могли только по истечении 15 дней.
 
Так, число освободившихся от наказания подучетных службы пробациина сегодня составляет 1 741 граждан. Решения о сокращении неотбытого срока наказания приняты судами в отношении свыше 1.7 тыс. подучетных лиц.
 
В комитете напомнили, что амнистия касается лишь определенных аспектов уголовно-правовых отношений, по своей сути она не реабилитирует граждан, а только облегчает положение лиц, совершивших уголовно-наказуемое деяние.
 
Заключается гуманный акт в полном или частичном освобождении от наказания, замене на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.
 

Применяется она к лицам, совершившим преступления, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, особое внимание уделено социально уязвимой категории – несовершеннолетним, женщинам и мужчинам преклонного возраста, инвалидам (1 и 2 групп)",  - уточнили в пресс-службе. 

 
В ведомстве также добавили, что с прошлого года подразделениями УИС в суд было направлено свыше 11 тыс. материалов: 2 310 – из учреждений, 9 321 – из службы пробации.
 

Суд США принял решение в пользу БТА банка в споре с панамскими компаниями

01.02.2022, 17:59 31886
НЬЮ-ЙОРК. 1 ФЕВРАЛЯ - Апелляционный суд второго округа США вынес решение в пользу АО "БТА банк" в затяжном споре против держателей облигаций банка, представленных группой аффилированных панамских компаний: Atlantica Holdings Inc, Baltica Investment Holding Inc, Blu Funds Inc., передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2012 году упомянутые держатели облигаций подали в суд против бывшего мажоритарного акционера БТА - АО "ФНБ "Самрук-Казына". Позднее, в 2013-м аналогичные исковые требования были предъявлены БТА.
 

Истцы заявляли, что приобрели субординированные облигации БТА, основываясь на информационном меморандуме 2010 года, предоставленном БТА и "Самрук-Казына". Однако документ, по заверениям истцов, содержал искаженную и неполную информацию, основываясь на которой, инвесторы получили не ожидаемый доход, а убыток из-за реструктуризации долга БТА в 2012 году", - сообщает пресс-служба БТА банка.

 
В августе 2020 года окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес в пользу БТА решение в порядке упрощенного судопроизводства признав, что банк не допустил никаких упущений в предоставлении инвесторам существенной информации и, если такое упущение имело место, истцам не удалось представить доказательства об этом. Также суд решил, что "ни один разумный инвестор" не сочтет другие утверждения о ценных бумагах БТА, вводящими в заблуждение.
 

На тот момент суд посчитал, что истцы не представили доказательств того, что их инвестиционные убытки были вызваны искажением информации. Также они не смогли показать следственно-причинную связь между своими убытками и якобы имевшим место упущениям в инвестиционном меморандуме о депозите "Самрук-Казына", размещенном в БТА. При этом данная информация о депозите была размещена на сайтах "Самрук-Казына" и БТА Банк", - сообщили в пресс-службе.

 
18 января при рассмотрении апелляции, истцы заявляли об ошибке окружного суда в установлении фактов. Апелляционный суд не согласился с таким утверждением истцов, присудив БТА окончательную победу.
 

Мы были уверены, что апелляционный суд придет к правильному и справедливому выводу и очень довольны полной победой", - заявил исполнительный директор БТА Банка Ренат Салыкбаев, курирующий судебный процесс. 


Напомним, в ноябре прошлого года Республика Казахстан одержала основополагающую победу в длительной судебной тяжбе по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати.  
 

Суд запретил аэропорту Нур-Султана брать плату за сопровождение оружия на борт самолета

27.01.2022, 16:07 34706
Суд запретил аэропорту Нур-Султана брать плату за сопровождение оружия на борт самолета
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Суд первой инстанции отменил платную услугу аэропорта Нур-Султана по сопровождению оружия на борт воздушного судна, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основанием для рассмотрения данного дела в суде послужило обращение республиканской ассоциации охотников "Кансонар" от 14 июля 2021 года в Агентство по защите и развитию конкуренции. В обращении говорилось о взимании дополнительной платы со стороны АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" за оказание услуги по сопровождению оружия и боеприпасов к нему на воздушное судно в размере 15 тыс тенге с учетом НДС за одно обслуживание", - сообщили в агентстве по защите и развитию конкуренции.  


При этом стоимость услуги за провоз оружия на воздушном судне уже включена авиакомпаниями в стоимость авиабилета. 

В результате в аэропорту "Нурсултан Назарбаев" пассажиры сталкиваются с необходимостью двойной оплаты за одну и ту же услугу - аэропорту и авиакомпании", - уточнили в АЗРК. 

 
В агентстве подчеркнули, что данная услуга в качестве отдельного вида деятельности не была согласована с антимонопольным органом. Ранее столичный международный аэропорт оказывал данную услугу в рамках регулируемой услуги по обеспечению авиационной безопасности.

Авиационная транспортная прокуратора Нур-Султана вынесла протест о незаконности данной услуги. В ответ АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" подал иск о несогласии с данным решением в суд. 

6 января специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана вынес решение об удовлетворении требования авиационной прокуратуры об отмене платной услуги по сопровождению оружия и боеприпасов к нему на воздушном судне, оказываемой в аэропорту. Решение суда еще не вступило в силу", - сообщили в АЗРК.  


Ранее сообщалось, что на вокзалах и в аэропортах Казахстана ужесточат досмотр.  
 

Меры по контролю деятельности коллекторов вступают в силу в Казахстане

01.01.2022, 14:19 44576
Меры по контролю деятельности коллекторов вступают в силу в Казахстане
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В ответе на депутатский запрос председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымована сообщила о том, что в Казахстане с 1 января вступают в силу меры по контролю деятельности коллекторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, с 2020 года в Агентство поступила 691 жалоба на деятельность коллекторов. По итогам проверки были приняты следующие меры надзора:
 
 - наложено 60 мер и санкций на сумму 12 млн тенге;
 
 - 28 коллекторских агентств исключены из реестра, их деятельность прекращена;
 
 - 22 коллекторских агентства приняли решение о добровольном прекращении деятельности. 
 
Кроме того, для ужесточения регулирования деятельности Агентство намерено увеличить минимальный размер уставного капитала агентств и требования к деловой репутации, образованию и опыту работы их руководителей. 
 
Законом введены следующие дополнительные ограничения коллекторской деятельности:
 
 - запрещено звонить должнику с номеров телефонов, не зарегистрированных в коллекторском агентстве;
 
 - определять места нахождения должника или его контакты;
 
 - договор банковского займа и микрокредита можно проверять только с целью уточнения данных;
 
 - звонить должнику не более 3 раз в неделю;
 
 - взаимодействовать с должниками посредством личной встречи и другие.
 

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