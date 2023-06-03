Мажилис одобрил соглашение ОДКБ по вопросам юрисдикции и оказанию правовой помощи

Ратификация соглашения создаст механизм сотрудничества компетентных органов по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, связанным с временным пребыванием формирований на территории государств - членов ОДКБ

Фото: odkb-csto.org

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Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили проект закона "О ратификации соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности", передает корреспондент агентства.





Соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ, подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года.





Ратификация соглашения создаст механизм сотрудничества компетентных органов по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, связанным с временным пребыванием формирований на территории государств - членов ОДКБ, говорится в заключении к документу.





Под юрисдикцию направляющей стороны подпадают преступления и иные правонарушения, совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны, против направляющей стороны или лиц, входящих в состав формирований направляющей стороны; совершенные лицами, входящими в состав формирований направляющей стороны, при исполнении служебных обязанностей; совершенные гражданами принимающей стороны, не входящими в состав формирований направляющей стороны, в местах дислокации при условии задержания указанных лиц на месте преступления - до выполнения неотложных следственных действий в месте дислокации.





В случае совершения правонарушения на территории принимающей стороны лицом, входящим в состав формирования одной из направляющих сторон, против другой направляющей стороны в месте ее дислокации проведение неотложных следственных действий осуществляется направляющей стороной, в месте дислокации которой совершено правонарушение. Далее соответствующие материалы передаются другой направляющей стороне для продолжения осуществления уголовного преследования в отношении лица, входящего в состав ее формирования, совершившего правонарушение", - сказано в заключении.