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Меры по контролю деятельности коллекторов вступают в силу в Казахстане

01.01.2022, 14:19 4491
Меры по контролю деятельности коллекторов вступают в силу в Казахстане
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В ответе на депутатский запрос председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымована сообщила о том, что в Казахстане с 1 января вступают в силу меры по контролю деятельности коллекторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, с 2020 года в Агентство поступила 691 жалоба на деятельность коллекторов. По итогам проверки были приняты следующие меры надзора:
 
 - наложено 60 мер и санкций на сумму 12 млн тенге;
 
 - 28 коллекторских агентств исключены из реестра, их деятельность прекращена;
 
 - 22 коллекторских агентства приняли решение о добровольном прекращении деятельности. 
 
Кроме того, для ужесточения регулирования деятельности Агентство намерено увеличить минимальный размер уставного капитала агентств и требования к деловой репутации, образованию и опыту работы их руководителей. 
 
Законом введены следующие дополнительные ограничения коллекторской деятельности:
 
 - запрещено звонить должнику с номеров телефонов, не зарегистрированных в коллекторском агентстве;
 
 - определять места нахождения должника или его контакты;
 
 - договор банковского займа и микрокредита можно проверять только с целью уточнения данных;
 
 - звонить должнику не более 3 раз в неделю;
 
 - взаимодействовать с должниками посредством личной встречи и другие.
 

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В Казахстане изменились правила регистрации иностранных граждан

01.01.2022, 13:42 4926
В Казахстане изменились правила регистрации иностранных граждан
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года меняются правила получения разрешения на временное и постоянное место жительства для иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий приказ в октябре прошлого года подписал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
 
Согласно приказу, разрешение на проживание можно получить в госкорпорации "Правительство для граждан". Для этого необходимо предоставить следующие документы:
 
 - заявление-анкету о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК;
 
 - копию и подлинник национального паспорта, документ лица без гражданства, срок действия, которых на день подачи заявления свыше 180 календарных дней. Копию и подлинник свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, при совместном обращении;
 
 - письменное согласие государства его гражданства, в качестве которого может служить листок убытия либо другой документ, подтверждающий разрешение на выезд на постоянное жительство за рубеж (за исключением иностранцев и лиц без гражданства, которые признаны беженцами или которым предоставлено убежище в РК, и этнических казахов из КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
 - документ о подтверждении своей платежеспособности, за исключением этнических казахов, бывших соотечественников, родившихся или ранее состоявших в гражданстве Казахской Советской Социалистической Республики или Республики Казахстан, а также лиц, имеющих право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке на основании международных договоров Республики Казахстан, и членов их семей;
 
 - документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и / или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства (за исключением этнических казахов граждан КНР, если иное не предусмотрено международными договорами);
 
 - нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на постоянное проживание в РК;
 
 - нотариально заверенный договор либо нотариально заверенное согласие с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища на проживание и постановку на постоянный регистрационный учет;
 
 - справку о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан (согласно приказу Минздрава от 30 сентября 2011 года "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан");
 
 - одну фотографию размером 35х45 мм;
 
 - справку об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданную компетентным органом соответствующего государства (при обращении лица, не имеющего документов, удостоверяющих личность, в случае установления факта рождении либо проживания его на территории другого государства);
 
 - документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты.
 
Стоимость госуслуги - 4 МРП, что составляет 11 668 тенге.
 
Срок оказания услуги - 45 календарных дней.
 

Казахстан выиграл суд по делу Стати в Нидерландах

27.12.2021, 12:23 7616
Казахстан выиграл суд по делу Стати в Нидерландах
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - 24 декабря 2021 года Верховный суд Нидерландов признал недействительным решение Апелляционного суда Амстердама 2020 года о признании арбитражного решения в Нидерландах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Верховный суд Нидерландов установил, что Cтати обратились в ненадлежащий суд для рассмотрения дела, и передал дело в Окружной суд Амстердама. Это решение было принято вскоре после того, как в Бельгии суд отказал в признании арбитражного решения и пришел к выводу, что Стати обманули не только арбитражный трибунал, но и суды, рассматривающие признание решения арбитража", - рассказали в пресс-службе Министерства юстиции РК.

 
По информации ведомства, в новом судебном разбирательстве в Нидерландах Казахстан впервые сможет представить все материалы о мошенничестве Стати. 
 

Доказательства мошенничества Стати появлялись постепенно, и Казахстан неоднократно обращался к Стати с требованием представить все доказательства в голландский суд, что представило бы возможность суду провести надлежащую оценку. Таким образом, Стати регулярно, не выполняя данное требование, сознательно утаивали соответствующие доказательства от суда", - поделились в Минюсте.

 
В пресс-службе рассказали, что в новом разбирательстве Казахстан раскроет суду, как Стати ввели в заблуждение Апелляционный суд Амстердама во время разбирательства, чтобы скрыть свои мошеннические действия.
 
16 ноября 2021 года Апелляционный суд Брюсселя пришел к выводу, что Стати совершали мошеннические действия до, в ходе и после арбитража. В частности, бельгийский суд постановил, что инвестиции Стати в Казахстан были осуществлены недобросовестно. Суд также пришел к выводу, что арбитражное решение, основанное на недобросовестных инвестициях, было получено мошенническим путем. По мнению суда, арбитражное решение не было отменено в месте арбитража, так как Стати сознательно ввели в заблуждение шведские суды. Также было подтверждено, что модель поведения Стати в ходе судебных разбирательств включает систематическое утаивание доказательств и предоставление ложных заявлений, вводящих в заблуждение. В результате судебного решения в Бельгии был снят неправомерно наложенный арест на активы Национального банка на сумму более 530 миллионов долларов США. В настоящее время Казахстан подал иск о возмещении убытков против Стати, требуя компенсации за весь ущерб, понесенный мошенническими действиями Стати, включая расходы на арбитраж.
 
Как сообщалось ранее, 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга вынес решение о приостановлении производства по делу о признании и приведении в исполнение арбитражного решения до завершения уголовного расследования, начатого правоохранительными органами Люксембурга против Стати.
 
В ведомсте также отметили, что ранее в Нидерландах были заметны и разоблачены мошеннические действия, когда в январском решении 2018 года председатель окружного суда Амстердама вынес решение о том, что Стати нарушили свой долг говорить только правду перед судом. Впоследствии в том же решении суд отменил незаконно наложенный арест на активы Национального Банка Казахстана на сумму более 22 миллиардов долларов США.
 

Центр бесплатной юридической помощи работает в Алматы

24.12.2021, 15:42 10066
Центр бесплатной юридической помощи работает в Алматы
Фото: akm.sud.kz
АЛМАТЫ. 24 ДЕКАБРЯ - В Алматы запущен проект "Юридические консультации", благодаря которому все желающие смогут бесплатно получить юридическую помощь специалистов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщила директор ОФ "Лиги Волонтеров" города Алматы Акнур Оспанова. По ее словам, с октября в Алматы два юриста-практика и один консультант-помощник оказывают бесплатные консультации жителям мегаполиса. 

За три месяца юрпомощь в офлайн-формате получили 553 жителя, проведено 1102 онлайн-консультации. 
 

Основной целью данного проекта является защита прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение уровня правовых знаний населения. Наши юристы ведут прием абсолютно бесплатно. В случае популярности проекта штат специалистов будет расширен", - сообщила председатель общественного фонда.

 
Юристы с многолетним опытом при обращении граждан не просто оказывают устные и письменные консультации, но и помогают в изучении материалов дел, представляют интересы обратившихся в судах, оказывают содействие в написании искового заявления и решают многие другие вопросы.

У команды юристов и организаторов проекта большие планы на будущее. Акнур Оспанова ставит своей целью расширить масштаб и охватить не только город Алматы, но и весь Казахстан.
 
Алматинцы могут обращаться в центр оказания бесплатной юридической помощи по адресу: улица Торайгырова, 29. 

Проект будет действовать до декабря 2022 года.
 
 

Вопросы обеспечения территориальных войск перешли в ведение Минобороны

02.12.2021, 17:35 77693
Вопросы обеспечения территориальных войск перешли в ведение Минобороны
Фото: Минобороны
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - За Министерством обороны РК закрепят функцию по организации хранения и создания запасов вооружения, военной техники и специальных средств для территориальных органов территориальных войск, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Минобороны
 
Соответствующие изменения в "Положение о Министерстве обороны Республики Казахстан" опубликованы на портале "Открытые НПА" и будут доступны для публичного обсуждения до 14 декабря 2021 года. 
 

Закрепление компетенции Министерства обороны Республики Казахстан по организации хранения и созданию запасов вооружения, военной техники и специальных средств для территориальных органов территориальных войск в дальнейшем даст возможность закупа дорогостоящего специального военного имущества для бригад территориальной обороны через государственный оборонный заказ", - говорится в документе. 

 
С полной версией документа можно ознакомиться здесь.
 

Дело Стати: активы Нацфонда вернулись в Казахстан

27.11.2021, 11:01 108851
НУР-СУЛТАН. 27 ноября - Национальный банк Казахстана сообщает о снятии ареста с активов Национального фонда Республики Казахстан в сумме порядка 536 млн долларов США и о возвращении вышеуказанной суммы в распоряжение Национального банка, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК. 
 
В декабре 2017 года Стати получили заочное постановление о признании арбитражного решения, которое впоследствии было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии. Начиная с мая 2018 года, активы Национального фонда Республики Казахстан на сумму 530 млн долларов, размещенные в Bank of New York Mellon, находились под арестом.
 
16 ноября 2021 года Апелляционный суд Брюсселя полностью отменил решение нижестоящего суда о признании и исполнении арбитражного решения на территории Бельгии на основании выводов о мошеннических действиях со стороны Стати. В результате совместных усилий Национального Банка Казахстана и Министерства юстиции Республики Казахстан вышеуказанные активы Национального фонда высвобождены из-под ареста.
 
Напомним, ранее Анатол и Габриель Стати признали, что их временный арест в Бельгии на активы Нацфонда в размере 530 млн долларов должен быть отменен. Снятие ареста, наложенного Стати, является прямым результатом решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года. 
 
Они также отозвали ходатайства о наложении ареста на дипломатическую собственность Казахстана. 
 
Сообщалось также, что Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation. 
 

Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation

25.11.2021, 13:09 118787
Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией Big Sky Energy Corporation
Фото: econsulting.kz
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Казахстан выиграл арбитражный процесс, инициированный американской компанией "Big Sky Energy Corporation". Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 ноября 2021 года арбитражный Трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) вынес решение в пользу Республики Казахстан по иску, инициированному американской компанией "Big Sky Energy Corporation" против Республики Казахстан. Сумма иска составила - 460,1 млн долларов", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан.

 
Как сообщили в ведомстве, Казахстан убедил Трибунал, что двустороннее инвестиционное соглашение между Казахстаном и США не было нарушено. Требования истца полностью отклонены. Трибунал обязал истца возместить РК арбитражные расходы.
 
В Министерстве отметили, что арбитражный иск был инициирован американской компанией "Big Sky Energy Corporation" в июле 2017 года согласно правилам МЦУИС.
 

Слушания прошли с 4 по 12 января 2021 года в онлайн-формате. Основными претензиями истца явились якобы незаконные действия государственных органов, которые привели к экспроприации доли участия в ТОО "КоЖаН", которое обладает правом недропользования на нефтяных месторождениях в Атырауской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Интересы Республики Казахстан по данному делу представляют Министерство юстиции Республики Казахстан совместно с юридической фирмой "Reed Smith LLP".
 
 

Дело Стати: апелляционный суд подтвердил правоту Казахстана

17.11.2021, 15:18 107906
Дело Стати: апелляционный суд подтвердил правоту Казахстана
Фото: govoritnotariat.com
БРЮССЕЛЬ. 17 НОЯБРЯ - Республика Казахстан одержала основополагающую победу в длительной судебной тяжбе по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на сайте Министерства юстиции РК, апелляционный суд Бельгии отменил признание и приведение в исполнение арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США и пришел к выводу, что Стати ввели в заблуждение арбитражный трибунал и шведские суды, рассматривавшие отмену арбитражного решения.
 

16 ноября 2021 года апелляционный суд Бельгии вынес тщательно взвешенное решение, что Стати участвовали в масштабной мошеннической схеме, которая ввела в заблуждение не только арбитражный трибунал, но и шведские суды во время разбирательств по аннулированию арбитражного решения. По мнению суда, данная мошенническая схема оказала непосредственное влияние на выводы арбитражного трибунала касательно ответственности и вопросов по ущербу. На этом основании Апелляционный суд полностью отменил решение суда низшей инстанции о признании и исполнении арбитражного решения на сумму 530 миллионов долларов США (Решение)".

 
Решение апелляционного суда прокомментировал министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев. 
 

Мы приветствуем это знаковое решение в многолетней борьбе республики против Стати и их сообщников. Это первый случай, когда какой-либо суд полностью рассмотрел предоставленные республикой материалы о мошенничестве Стати. Тщательно проанализировав все имеющиеся доказательства, апелляционный суд подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, их аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов, рассмотревших аннулирование арбитражного решения. Это решение имеет серьезные последствия не только для Стати, но и для их профессиональных советников. Это должно послужить точкой "невозврата" для тех, кто все еще помогает и поощряет Стати в их незаконных схемах, включая Дэниела Чапмена и его группу компаний Argentem Creek. От имени Министерства юстиции я подтверждаю, что мы не успокоимся до тех пор, пока Стати и все их сообщники не будут привлечены к ответственности".

 
 
 
Полную предысторию дела можно найти здесь. 
 

В Алматы до конца года будут выявлять должников по налогу на транспортные средства

04.11.2021, 17:51 95554
В Алматы до конца года будут выявлять должников по налогу на транспортные средства
АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - ДГД Алматы проводит рейды по изъятию автотранспорта у должников по налогам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Как сообщили в департаменте, рейды проводятся совместно с представителями палаты частных судебных исполнителей, департамента юстиции Алматы и сотрудниками дорожной полиции при помощи аппаратно-программного комплекса "Сергек". 

Так, в ходе проверки зафиксирована автомашина марки Nissan Patrol, за которой числится задолженность в сумме 534,1 тыс. тенге. Автомобиль водворен на штрафстоянку. 

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия будут продолжены до конца текущего года.
 

В целом по Алматы общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 3,6 млрд тенге, из них - 2,6 млрд основная задолженность и 1 млрд - пеня. Общее количество должников - 40 541 граждан, по которым вынесены налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица и переданы в органы исполнительного производства для принудительного взыскания", - сообщили в ДГД. 

 
В свою очередь, судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны. Должники также не смогут открыть счета, кроме тех, что необходимы для получения социальных выплат или пособий, а также образовательных депозитов. Также в случае непогашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам на собственность физических лиц в отведенный законодательством срок, начисляется пеня. 
 
В ведомстве напомнили, что оплата налога на транспорт физических лиц должна быть произведена не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложение банков второго уровня.
 

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