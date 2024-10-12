Минкультуры утвердило правила аккредитации журналистов

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева подписала приказ об утверждении правил аккредитации представителей средств массовой информации, передает корреспондент агентства.





Как следует из документа, постоянная аккредитация журналистов (и представителей средств массовой информации) проводится при министерстве независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов.





Постоянная аккредитация осуществляется сроком на один год.





Министерство размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации на казахском и русском языках.





Средства массовой информации, желающие аккредитовать своих журналистов (представителей средств массовой информации) при министерстве, в течение десяти рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам за подписью главного редактора и (или) собственника средства массовой информации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (представителей средств массовой информации) (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста (представителя средств массовой информации) на использование персональных данных в соответствии с законом Республике Казахстан "О персональных данных и их защите", - сказано в документе.





Отмечается, что срок рассмотрения заявления о постоянной аккредитации - три рабочих дня со дня окончания приема документов.





Министерство по итогам рассмотрения заявления письменно и (или) электронно уведомляет заявителей либо об аккредитации, либо об отказе в ней.





Аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:





1) сбор и распространение информации, полученной от министерства, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;





2) соблюдение регламента мероприятия, проводимого министерством;





3) соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.





Основаниями для отказа в постоянной аккредитации являются:





1) наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;





2) не предоставление документов;





3) отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.





Неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом (представителем средства массовой информации) в порядке, установленном законодательством РК.





Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:





1) заявление главного редактора средства массовой информации и (или) собственника средства массовой информации о лишении постоянной аккредитации журналиста (представителя средства массовой информации) с указанием причин;





2) наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию министерства, распространяемых журналистом;





3) наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;





4) нарушение двух и более раз условий, установленных пунктом 10 правил.





Лишение постоянной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) осуществляется сроком на шесть месяцев.





В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов посредством единой медиаплатформы выдаются аккредитационные карты в порядке, определяемом уполномоченным органом в области масс-медиа в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Республики Казахстан "О масс-медиа".





Временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для освещения конкретного мероприятия министерства и проводится не позднее, чем за один рабочий день до проведения соответствующего мероприятия.

Для получения временной аккредитации средства массовой информации представляют заявление о временной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) по форме согласно приложению 3 к настоящим правилам за подписью главного редактора и (или) собственника средства массовой информации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (представителей средств массовой информации) (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста (представителя средств массовой информации) на использование персональных данных в соответствии с законом Республике Казахстан "О персональных данных и их защите", - говорится в правилах.





С полным текстом правил можно ознакомиться здесь





Напомним, в июне президент Казахстана подписал закон "О масс-медиа". Новым законом предусмотрено создание единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика; установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов; установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ, об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде 1 года со дня опубликования таких сведений в СМИ; усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов; сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней.



