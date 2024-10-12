11.10.2024, 14:11 2601

Минкультуры утвердило правила аккредитации журналистов

Минкультуры утвердило правила аккредитации журналистов
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева подписала приказ об утверждении правил аккредитации представителей средств массовой информации, передает корреспондент агентства.

Как следует из документа, постоянная аккредитация журналистов (и представителей средств массовой информации) проводится при министерстве независимо от места ее нахождения и места постоянного проживания аккредитуемых журналистов.

Постоянная аккредитация осуществляется сроком на один год.

Министерство размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале приема заявлений на проведение постоянной аккредитации на казахском и русском языках.

Средства массовой информации, желающие аккредитовать своих журналистов (представителей средств массовой информации) при министерстве, в течение десяти рабочих дней представляют заявление о постоянной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам за подписью главного редактора и (или) собственника средства массовой информации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (представителей средств массовой информации) (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста (представителя средств массовой информации) на использование персональных данных в соответствии с законом Республике Казахстан "О персональных данных и их защите", - сказано в документе.


Отмечается, что срок рассмотрения заявления о постоянной аккредитации - три рабочих дня со дня окончания приема документов.

Министерство по итогам рассмотрения заявления письменно и (или) электронно уведомляет заявителей либо об аккредитации, либо об отказе в ней.

Аккредитованный журналист соблюдает следующие условия:

1) сбор и распространение информации, полученной от министерства, только в средствах массовой информации, от лица которого поступило соответствующее заявление на аккредитацию;

2) соблюдение регламента мероприятия, проводимого министерством;

3) соблюдение пропускного и внутриобъектового режима особо важных государственных объектов и стратегических объектов.

Основаниями для отказа в постоянной аккредитации являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;

2) не предоставление документов;

3) отсутствие в реестре поставленных на учет средств массовой информации.

Неправомерный отказ в постоянной аккредитации может быть обжалован журналистом (представителем средства массовой информации) в порядке, установленном законодательством РК.

Основаниями для лишения журналиста постоянной аккредитации являются:

1) заявление главного редактора средства массовой информации и (или) собственника средства массовой информации о лишении постоянной аккредитации журналиста (представителя средства массовой информации) с указанием причин;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда о признании не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию министерства, распространяемых журналистом;

3) наличие вступившего в законную силу решения суда о приостановлении либо прекращении распространения продукции средства массовой информации, либо выпуска средства массовой информации;

4) нарушение двух и более раз условий, установленных пунктом 10 правил.

Лишение постоянной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) осуществляется сроком на шесть месяцев.

В случае упрощенного порядка аккредитации журналистов посредством единой медиаплатформы выдаются аккредитационные карты в порядке, определяемом уполномоченным органом в области масс-медиа в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Республики Казахстан "О масс-медиа".

Временная аккредитация предоставляется журналистам на срок, необходимый для освещения конкретного мероприятия министерства и проводится не позднее, чем за один рабочий день до проведения соответствующего мероприятия.

Для получения временной аккредитации средства массовой информации представляют заявление о временной аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации) по форме согласно приложению 3 к настоящим правилам за подписью главного редактора и (или) собственника средства массовой информации с приложением копии документа, удостоверяющего личность аккредитуемых журналистов (представителей средств массовой информации) (требуется для идентификации личности) и согласия аккредитуемого журналиста (представителя средств массовой информации) на использование персональных данных в соответствии с законом Республике Казахстан "О персональных данных и их защите", - говорится в правилах.


С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.

Напомним, в июне президент Казахстана подписал закон "О масс-медиа". Новым законом предусмотрено создание единой медиаплатформы, на которой будет реализовываться государственная информационная политика; установлены дополнительные правовые гарантии для журналистов; установлен срок исковой давности по требованиям, предъявляемым к СМИ, об опровержении сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, в виде 1 года со дня опубликования таких сведений в СМИ; усовершенствован порядок аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов; сокращен срок рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней.

 

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04.10.2024, 12:38 10536

Судьи должны быть эталоном кристальной честности - Токаев

Президент назвал приоритеты дальнейшего совершенствования судебной деятельности
Судьи должны быть эталоном кристальной честности - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Справедливый суд служит прочной опорой государства, а судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на IX Съезде судей Республики Казахстан.

Глава государства обратился с приветственным словом к делегатам съезда, в котором принимают участие судьи из всех регионов страны, представители центральных и местных государственных органов, а также зарубежные эксперты.

Судебные инстанции должны обеспечивать надежную защиту граждан. Соблюдение принципа верховенства закона в стране обеспечит и доверие народа", - заявил Токаев.


Он обозначил ряд приоритетов для дальнейшего совершенствования деятельности судов, в частности, возможность обжалования судебных решений в кассационном порядке.

В июле текущего года мною был подписан закон, предусматривающий создание трех самостоятельных кассационных судов - по уголовным, гражданским и административным делам. Новые суды должны начать свою деятельность с 1 июля 2025 года. Сейчас важно провести всю необходимую для этого подготовительную работу. Кадровый состав кассационных судов должен быть сформирован из числа наиболее опытных судей. Самостоятельность кассационных судов значительно расширит доступность правосудия для наших граждан, улучшит условия для инвестиций и ведения бизнеса. Главное, это будет способствовать полноценной реализации принципов справедливости и верховенства права. В то же время данный шаг уменьшит нагрузку на Верховный суд. Высший судебный орган теперь сможет полностью сосредоточиться на своей приоритетной задаче - обеспечении единообразия судебной практики", - сказал президент.


В числе приоритетов он также назвал продолжение цифровизации отрасли, которая повысит прозрачность деятельности суда.

В Казахстане действуют информационные системы, с помощью которых судьи могут ознакомиться с решениями других судов. Это способствует вынесению справедливых судебных решений, а также обеспечивает формирование общей базы данных. Такие сведения должны быть доступны всем сторонам, участвующим в судебном процессе. Тогда каждый человек сможет оценить возможность того или иного судебного решения в его отношении, а это в свою очередь уменьшит число спорных дел и судебных исков со стороны граждан. Несомненно, важной задачей остается упрощение судопроизводства, в том числе с помощью инновационных технологий и искусственного интеллекта", - отметил Токаев.


Президент подчеркнул, что дистанционное судопроизводство позволило внедрить экстерриториальную подсудность по гражданским делам. Сейчас на рассмотрении депутатов находится законопроект, который расширяет данную практику на административные дела.

В этом году впервые начата трансляция судебных заседаний в онлайн-формате. В таком видеорежиме уже состоялось два судебных процесса. Судебные дела на глазах у миллионов людей велись максимально открыто. Считаю, что данное новшество укрепило доверие общества к судебной системе и ведет к усилению требований к судьям и обвинителям. Стороны, участвующие в суде, могут открыто высказывать свои позиции и предложения. Подобная положительная практика должна применяться в ходе судебных заседаний", - пояснил глава государства.


По его мнению, открытые заседания способствуют росту правосознания граждан.

Выше стал и интерес к профессии юриста. Молодые люди стали равняться на известных специалистов из различных отраслей права, что позволяет продвигать в обществе профессионализм. Таким образом, проведение судебных заседаний в онлайн-формате повышает правовую культуру граждан и служит делу утверждения принципа закона и порядка в стране", - подчеркнул президент .


Он указал на необходимость с особым вниманием относиться к отбору судебных специалистов и повышению их квалификации. Гарантом формирования независимого и профессионального судейского корпуса должен стать Высший судебный совет.

Важно, чтобы судьи были эталоном кристальной честности, беспристрастности и справедливости. Поэтому огромное значение имеет соблюдение судьями этических норм. Недавно вступили в силу поправки, согласно которым все грубые нарушения законности при рассмотрении судебных дел теперь проверяются судебным жюри. Это новый подход, нацеленный на повышение дисциплинарной ответственности судей", - подытожил президент.


В завершение своего выступления Токаев поддержал принятие нового Этического кодекса судьи. По его словам, данный документ позволит утвердить высокие стандарты поведения судей и укрепит доверие общества к судебной системе.
 
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Теги:ТокаевСудЗаконСъездсудьи
02.10.2024, 11:19 14841

Приравненные к госслужащим лица смогут вести предпринимательскую деятельность

Однако бизнес не должен препятствовать выполнению ими должностных обязанностей
Приравненные к госслужащим лица смогут вести предпринимательскую деятельность
Фото: Pexels.com
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект с изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции. Поправки касаются антикоррупционного законодательства, рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.

По обращению гражданина Конституционный суд рассмотрел статью закона "О противодействии коррупции" и признал ее несоответствующей положениям Конституции в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

В этой связи законопроектом уточняется круг должностных лиц, на которые распространяются антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью, не совместимой с выполнением государственных функций.

Теперь под эти ограничения не подпадают лица, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях и коммунальных госучреждениях. Однако они не вправе участвовать в деятельности коммерческой организации, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, если она препятствует выполнению ими должностных обязанностей, влечет использование служебного имущества или создает конфликт интересов", - пояснили в мажилисе.

 
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Теги:БизнесМажилисгосслужащие
20.09.2024, 14:13 27561

В Казахстане усилят миграционный контроль  

Готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию
В Казахстане усилят миграционный контроль
Фото: pixabay.com
Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане обсуждается вопрос разработки нового пакета поправок, направленного на усиление миграционного контроля, сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.


В настоящее время рассматривается возможность возврата института регистрации иностранцев, который будет распространяться на туристов, которые намерены пребывать в Казахстане более 30 дней", - сообщил глава Комитета миграционной службы.


При этом он подчеркнул, что порядок регистрации будет упрощен, с использованием информационной технологии без лишней бюрократии.

Также готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию.

Вместе с тем власти планируют пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев, который сегодня достаточно сложен. Новый институт депортации, по словам спикера, позволит более оперативно выдворять за пределы страны явных и злостных нарушителей миграционного законодательства.

Напомним, правила регистрации населения изменились в Казахстане.
 
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Теги:ЗаконодательствоМиграция
14.09.2024, 14:57 35936

Правила регистрации населения изменились в Казахстане

Правила вступают в силу 24 сентября
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены новые правила регистрации граждан, передает корреспондент агентства.

Согласно правилам, регистрация населения Республики Казахстан по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляется по документам, удостоверяющим личность:

  • граждан Республики Казахстан (достигших четырнадцати лет) - территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию или веб-портал "электронного правительства";
  • иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Казахстан согласно законодательству в области миграции населения, - территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию.

 Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. При этом местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет (малолетних), или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей.

Регистрация по месту жительства, по месту временного пребывания осуществляется с согласия собственника жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи.

Регистрация населения Республики Казахстан по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) осуществляется в жилых домах, квартирах, дачных строениях садоводческих товариществ и кооперативов, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей", - уточняется в правилах.


Регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания подлежат граждане РК, постоянно проживающие на ее территории и также прибывшие на постоянное место жительство либо временное проживание из-за границы, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане.

Иностранцы и лица без гражданства, получившие статус беженца, подлежат постановке на учет по месту пребывания.

Лица, подлежащие регистрации, в том числе граждане Республики Казахстан, прибывшие из-за пределов республики, в течение 10 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства, временного пребывания (проживания) представляют в уполномоченный орган следующие документы:

 1) документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет - свидетельство о рождении);

 2) документ, удостоверяющий личность собственника жилища либо поверенного лица (требуется присутствие собственника жилища либо поверенного лица), и письменное согласие собственника жилища либо поверенного лица на постоянную либо временную регистрацию обратившегося лица.

При этом уточняется, что при регистрации собственника жилища в принадлежащем ему жилье его согласие на регистрацию не предоставляется.

Правила вступают в силу 24 сентября. С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
 
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Теги:НаселениеПравиларегистрация
21.08.2024, 11:13 54571

Дело Мухамедиулы: апелляционный суд оставил приговор без изменений

Приговор вступил в законную силу
Дело Мухамедиулы: апелляционный суд оставил приговор без изменений
Фото: Depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Арыстанбека Мухамедиулы и его пособников, оставила приговор без изменений, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Напомним, приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 29 февраля 2024 года экс-министра культуры и спорта приговорили к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе за организацию и хищение чужого имущества в особо крупном размере путем растраты, покушение на совершение рейдерства, злоупотребление должностными полномочиями и т.д.

Его пособники тоже получили различные сроки наказания от 7 лет лишения свободы и выше.

Иск Министерства культуры и спорта РК удовлетворен. С виновных и взыскан причиненный ущерб в сумме свыше 3,5 млрд тенге", - напомнили в суде.


Приговор суда был обжалован защитниками, осужденными и их адвокатами.

Однако судебная коллегия, изучив доводы жалоб, заслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных.

Оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции не установлено. Приговор вступил в законную силу", - резюмировали в суде.

 
15.08.2024, 16:28 63791

Застройщики будут выплачивать дольщикам разницу за сокращение площади

Размер допустимого отклонения площади в ПСД и договоре сокращен с 3% до 1,5%
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана подготовило поправки в приказ "Об утверждении типовой формы договора о долевом участии в жилищном строительстве", передает корреспондент агентства.

Согласно нормам приказа, уполномоченная компания несет ответственность за отступление от проектно-сметной документации и договора, выразившиеся в уменьшении или увеличении площади доли.

При этом отступлением от проектно-сметной документации и договора не является уменьшение/увеличение площади доли на менее чем 1,5%. Отметим, что ранее допускалось отклонение в 3%.

В случае отступление от проектно-сметной документации, выразившиеся в уменьшения приобретаемой общей площади более чем на 1,5%, уполномоченная компания возмещает дольщику фактическую разницу за площадь. В случае отступление от проектно-сметной документации, выразившиеся в увеличении площади доли более чем на 1,5 %, дольщик возмещает уполномоченной компании 50% от фактической увеличенной площади доли", - сказано в предлагаемой редакции документа.

 
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Теги:застройщикидольщики
24.07.2024, 14:11 92756

Расширены функции Министерства науки и высшего образования

Среди прочих функций МНВО будет ответственно за качественное и своевременное рассмотрения петиций
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана приняло постановление о внесении изменений и дополнений в постановление "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.

Согласно поправкам, функции Миннауки и высшего образования дополнены следующими:

  • обеспечение качественного и своевременного рассмотрения петиций;
  • утверждение и публикация отчетов по выполненным научным, научно техническим проектам и программам, финансируемым за счет бюджетных средств, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
  • проведение ежегодных конкурсов для авторов наиболее важных и широко используемых изобретений;
  • участие в формировании и реализации государственной научно технологической политики в области науки;
  • разработка правил установления ежемесячной пожизненной стипендии академикам Национальной академии наук Республики Казахстан, достигшим пенсионного возраста;
  • осуществление межотраслевой координации и реализации государственной политики в области науки, научно-технической деятельности и коммерциализации результатов научной и (или) научно технической деятельности;
  • координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых за счет бюджетных средств и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа и др.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 
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Теги:ПоправкифункцииМиннауки
21.07.2024, 18:49 98651

ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе: возбуждено уголовное дело  

Для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия
ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе: возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
Караганда. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде создана специальная комиссия. По факту происшествия заведено уголовное дело, сообщает акимат Карагандинской области.

Для выяснения причин и обстоятельств случившегося несчастного случая на ферросплавном заводе в Караганде, где пострадали восемь человек, в рамках трудового законодательства создана специальная комиссия. Ее возглавил руководитель управления инспекции труда Мурат Каракекилов. В состав комиссии включены представители всех уполномоченных государственных органов", - говорится в сообщении акимата.



По последней информации, осмотрено место происшествия, проводится опрос очевидцев несчастного случая, идет ознакомление с технической документацией. Работа находится на постоянном контроле у руководства области.

По факту происшествия на ферросплавном заводе заведено уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - отметили в акимате.


Ранее сообщалось о самочувствии восьми пострадавших, шестеро из них находятся в критическом, крайне тяжелом состоянии.

Напомним, на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого получили травмы различной степени тяжести восемь работников предприятия.
 

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