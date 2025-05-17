16.05.2025, 14:48 4906
Минпром Казахстана получит новые полномочия
Соответствующие дополнения вступят в силу 1 июля
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В постановление правительства Республики Казахстан от 4 октября 2023 года "Некоторые вопросы Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан" внесены изменения, передает корреспондент агентства.
Согласно документу, с 1 июля 2025 года Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан наделено следующими новыми полномочиями:
- проведение мониторинга торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, в пределах своей компетенции;
- согласование перечня биржевых товаров, утверждаемого уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесения в него изменений и (или) дополнений;
- согласование перечня социально значимых биржевых товаров, утверждаемого уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, а также внесения в него изменений и (или) дополнений;
- представление в уполномоченный орган по инвестициям сведений об инвесторах и их инвестиционных проектах.
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08.05.2025, 16:22 23711
В Казахстане приобрести SIM-карту можно будет только у операторов связи
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан разработало проект поправок в приказ "Об утверждении правил оказания услуг связи", передает корреспондент агентства.
Как рассказали разработчики документа, проект направлен на борьбу с интернет-мошенничеством, совершаемым с использованием SIM-карт казахстанских операторов, зарегистрированных без идентификации конечного пользователя. В частности, предлагается усилить контроль за регистрацией абонентских номеров и ввести ограничения на продажу SIM-карт без идентификации личности.
После вступления в силу данных поправок SIM-карты можно будет приобретать только у операторов связи. Это позволит снизить количество мошеннических действий", - пояснили в Минцифры.
Также для повышения безопасности абонентов и борьбы с мошенничеством операторы связи создадут специализированный колл-центр, куда пользователи смогут оперативно сообщать о попытках обмана.
Такая мера позволит быстро выявлять мошеннические схемы, блокировать подозрительные номера, собирать данные для правоохранительных органов, а также повысит цифровую грамотность населения и уровень доверия к услугам операторов", - разъяснили разработчики.
Необходимость внесения изменений в законодательство объяснили тем, что в стране наблюдается устойчивый рост числа фактов интернет-мошенничества, совершаемого с использованием казахстанских SIM-карт, в том числе зарегистрированных на дистрибьюторов и дилеров без идентификации конечного пользователя. Мошенники активно используют подменные и международные номера, что затрудняет расследование и способствует безнаказанности.
Ранее депутат мажилиса заявил о существовании Telegram-бота, который бесплатно раздает персональные данные казахстанцев. По его словам, именно через подобный сервис мошенники получают информацию о номерах телефонов, адресах, ИИН и прочих данных граждан.
30.04.2025, 11:37 35366
Президент внес поправки в работу госкомиссии по вопросам модернизации экономики
Изменились функции и состав комиссии
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменений в указ президента Республики Казахстан от 13 апреля 2007 года № 314 "О мерах по модернизации экономики Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Согласно внесенным поправкам в раздел задач и функций, орган "проводит мониторинг предпринимаемых государственными органами и иными организациями мер по реализации решений, принятых государственной комиссией".
Кроме того, по решению председателя государственной комиссии и предложениям рабочего органа могут созываться внеочередные заседания, на рассмотрение которых выносятся внеплановые вопросы. Также отмечается, что дата проведения внеочередного заседания, представление материалов по вопросам, выносимым на него, и сроки подтверждения членами государственной комиссии своего участия определяются в решении председателя государственной комиссии о созыве внеочередного заседания. По поручению председателя государственной комиссии допускаются вынесение и рассмотрение внеплановых вопросов путем инициирования заочного голосования.
Решения государственной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом на основании произведенной стенограммы. При равенстве голосов членов государственной комиссии голос председательствующего является решающим. Копии протокола госкомиссии направляются всем ее членам и заинтересованным государственным органам", - говорится в обновленной версии указа.
Вместе с тем изменился должностной состав госкомиссии по вопросам модернизации экономики, состав выглядит следующим образом:
- премьер-министр Республики Казахстан, председатель;
- председатель Национального банка Республики Казахстан;
- председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию);
- заместители премьер-министра Республики Казахстан по курируемым вопросам;
- заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства Республики Казахстан;
- заместитель премьер-министра - министр национальной экономики;
- помощник президента Республики Казахстан по экономическим вопросам;
- министр транспорта Республики Казахстан;
- министр финансов Республики Казахстан;
- министр промышленности и строительства Республики Казахстан.
11.04.2025, 16:32 56286
Правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет бюджета изменились в Казахстане
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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Казахстана внесло поправки в правила финансирования строительства и приобретения жилья за счет республиканского бюджета или выпуска государственных ценных бумаг, мониторинга и реализации жилья гражданам Республики Казахстан, нуждающихся в жилище, передает корреспондент агентства.
Для городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей финансирование за счет республиканского бюджета одного квадратного метра общей площади жилища в чистовой отделке (без стоимости инженерных сетей) строительства и (или) приобретения жилищ, определяется в размере 70% от УПСС по крупнопанельному жилому дому соответствующей этажности, предусматриваемому для каждого региона в сборниках укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений, утвержденных на текущий год с учетом нормативных затрат на организацию и управление строительством, сметной прибыли и непредвиденных работ и затрат", - говорится в приказе Минпрома РК.
Отмечается, что при финансировании из республиканского бюджета приобретение жилищ в реконструированных многоэтажных жилых домах за 1 квадратный метр не должно превышать 60% стоимости строительства (приобретения) нового жилого дома в рамках концепции. При этом для расчета целевого индикатора 1 (одной) единицы жилья принимается средняя площадь квартиры 60 квадратных метров. При превышении стоимости установленных пределов финансирования затраты покрываются за счет средств местного бюджета.
Документом предусмотрено, что в целях развития социальной инфраструктуры местные исполнительные органы будут предусматривать в рамках средств местных бюджетов финансирование строительства на первых этажах жилых домов объектов социального назначения (детских садов, детских мини-центров, медицинских организаций и т.д.) по проектам, соответствующим установленным государственным нормативам в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.
Частный застройщик обеспечивает финансирование строительства коммерческих площадей и ввод в эксплуатацию.
Не допускается передача земельных участков обеспеченными инженерно-коммуникационной инфраструктурой за счет бюджетных средств частным застройщикам, предоставляемых гражданам Республики Казахстан для целей индивидуального жилищного строительства в рамках земельного законодательства", - говорится в документе.
Поправками предусмотрено допущение приобретения жилья только на первичном рынке в введенных в эксплуатацию домах, либо в объектах долевого участия в жилищном строительстве. А также введенных в эксплуатацию в рамках реконструкции многоэтажных жилых домов и построенных индивидуальными предпринимателями и физическими лицами малоэтажных домов, введенных в эксплуатацию не позднее 6 (шести) месяцев.
Отмечается, что средства по районам, городам областного, республиканского значения должны распределяться пропорционально согласно количеству очередников.
Допускается приобретение жилищ в областных центрах, в городах республиканского значения, столицы в многоэтажном жилом доме не более 50%.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
02.04.2025, 15:21 66506
Охранные компании обяжут сдавать оружие на хранение в полицию в случае приостановления деятельности
Фото: Gov.kz
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам охранной деятельности. Он направлен на усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность.
Теперь юридические лица, владеющие оружием, в случае приостановления своей деятельности будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел. Также владельцев оружия обязуют предоставлять гражданское и служебное нарезное огнестрельное оружие (карабин, винтовка и прочие) для проведения контрольного отстрела в установленном законодательством порядке. В случае несвоевременного предоставления у таких лиц будет отозвана лицензия", - рассказали в пресс-службе мажилиса.
При этом госконтроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении Вооруженных сил, специальных государственных и правоохранительных органов, осуществляемый руководителями указанных органов, дополняется новой компетенцией по формированию государственной пулегильзотеки.
Кроме того, частные охранные организации в случаях приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации будут обязаны уведомлять об этом уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.
К руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций вводятся такие же требования, которые предъявляются к работникам, занимающим должность охранника.
Кроме того, перечень охранных услуг дополняется новой услугой - "обеспечение пропускного режима на охраняемом объекте". Для этого должны будут привлекаться только лицензированные охранные организации.
11.03.2025, 17:40 85031
Казахстан выиграл судебный спор на $65 млн с канадской урановой компанией
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан выиграл судебный спор на $65 млн с канадской урановой компанией World Wide Minerals, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.
В результате продолжавшегося c 2013 года спора по иску канадской урановой компании World Wide Minerals против Республики Казахстан Высокий суд Лондона вынес позитивное для РК решение, отменив ранее принятое решение 2024 года, по которому республика должна была выплатить истцам около $65 млн. Исковые требования компании основывались на том, что правительство РК в 1997 году отказало в выдаче лицензии на экспорт урана и расторгло контракт на доверительное управление Целинным горно-химическим комбинатом (ныне Степногорский горно-химический комбинат. - Прим. ред.)", - заявил Талгат Уали.
Он подчеркнул, что в соответствии с решением 2025 года Казахстан не имеет никаких обязательств перед WWM.
Необходимо отметить, что стандарты обжалования в английском суде чрезвычайно высоки и менее 2% оспариваний по данному основанию заканчиваются успешно", - добавил официальный представитель Министерства юстиции.
Напомним, в 2023 году Казахстан одержал очередную победу по делу Стати.
03.03.2025, 11:18 95901
В Казахстане усилен контроль за закупками в квазигоссекторе
Минфин получил возможность оперативно реагировать на нарушения в закупках квазигоскомпаний и по итогам расследований привлекать к ответственности
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Казахстана наделили компетенцией рассматривать дела об административных правонарушениях, совершенных субъектами квазигосударственного сектора при закупках товаров, работ и услуг, сообщили в в Высшей аудиторской палате.
Как рассказали в ВАП, отсутствие в Кодексе об административных правонарушениях соответствующей нормы не позволяло привлечь к административной ответственности субъектов квазигоссектора за допущенные нарушения.
В целях устранения законодательной коллизии правительству РК было рекомендовано внести изменения и дополнения в КоАП. А именно - закрепить за Минфином компетенцию рассматривать дела об административных правонарушениях при закупке товаров, работ и услуг, совершенных субъектами квазигосударственного сектора", - проинформировали в ведомстве, отметив, что соответствующие поправки были внесены в КоАП 10 января 2025 года.
В результате Минфин получает возможность оперативно реагировать на нарушения в закупках квазигоскомпаний и по итогам своих расследований привлекать к ответственности.
Осознание риска административной ответственности за нарушения закупочных правил будет стимулировать субъекты квазигоссектора тщательнее соблюдать нормы, что повысит общую закупочную дисциплину. При этом анализ выявленных нарушений даст Минфину возможность обнаруживать системные проблемы и вносить изменения в нормативно-правовую базу для дальнейшего совершенствования закупочных процессов", - пояснили инициаторы поправок.
Напомним, сроки проведения госзакупок изменили в Казахстане.
17.02.2025, 14:37 114001
В Казахстане при заказе такси будут фиксировать данные о пассажире, маршруте и перевозчике
Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На рассмотрении мажилиса находится законопроект, предусматривающий создание саморегулируемых организаций (СРО), где будут предусмотрены меры по контролю за водителями транспортных средств, что обеспечит безопасность пассажиров такси, сообщил в ответ на депутатский запрос вице-премьер Роман Скляр.
По словам вице-премьера, в рамках законопроекта предусмотрены поправки по созданию информационной системы в СРО, которая будет интегрирована с интеллектуальной транспортной системой Министерства транспорта, обеспечивающей регистрацию, мониторинг и контроль участников СРО. Также предусмотрена возможность интеграции информационной системы СРО (в которую также будут входить агрегаторы такси) с информационными системами заинтересованных государственных органов, содержащими информацию о наличии у водителя водительских прав, прохождении технического осмотра, а также о страховании гражданско-правовой ответственности перед пассажирами.
Кроме того, учитывая, что информационные системы СРО планируется интегрировать с информационными системами госорганов, вопрос фиксации данных о перевозчике и платформе, на которой был получен заказ, будет дополнительно проработан в рамках законопроекта.
Также правилами и стандартами СРО будет предусмотрен порядок проведения оплаты за проезд с отражением информации о перевозчике, пассажире, времени и маршруте следования.
Создание СРО в сфере пассажирских перевозок позволит внедрить механизм общественного контроля в части соблюдения законодательных требований его членами. В частности, использование информационных систем СРО предусматривает создание общего реестра водителей, отвечающих требованиям по безопасности для всех агрегаторов такси. Также в случае выявления фактов нарушения законодательства СРО будет обязана незамедлительно информировать государственные органы для принятия соответствующих мер", - добавил Скляр.
Ранее в своем депзапросе мажилисмены сообщили, что на 95% сегодняшний рынок такси состоит из нерегулярных маршрутов и неофициальных услуг, что не позволяет отслеживать статистику ДТП с участием перевозчиков.
12.02.2025, 16:19 121426
Депутаты предложили ввести закон об иноагентах
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК предложили пересмотреть статус ряда неправительственных организаций, работающих в "серой зоне", и переписать правила игры с иностранными донорами, передает корреспондент агентства.
Нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие наше общество и растлевающие нашу молодежь. Казахстанцы не желают быть заложниками чужих игр", - выступила депутат мажилиса Ирина Смирнова с запросом.
Депутат напомнила, что президент США Дональд Трамп предложил закрыть "Радио "Свободная Европа" и "Голос Америки", финансируемые американскими налогоплательщиками. Его сразу поддержал Илон Маск, он назвал эти СМИ никому не интересными, наполненными радикальными левыми безумцами, разговаривающими сами с собой и сжигающими миллиард долларов в год.
Как и в истории с USAID, опять сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ. Они сами называют их пережитком прошлого, который создавался для идеологической борьбы в послевоенных реалиях", - отметила Ирина Смирнова.
В настоящее время известно, что в Казахстане иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций, причем 70% из них финансировались через различные источники из США. По официальным данным правительства, в стране предоставляют гранты 165 различных доноров. Из них 53 - международные организации, 31 - иностранные государственные организации, 81 - зарубежные и казахстанские НПО.
Поддержку получают в основном проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности. Даже специалистам невозможно распознать, где дружественные нам ресурсы, а где нужно быть поосторожнее, дабы не нарваться на деструктивную мягкую в кавычках силу. И это проблема и вызов для всего нашего общества", - подчеркнула депутат.
По ее словам, внятного ответа требует вопрос, чего больше от деятельности иностранных фондов в стране - пользы или вреда. Особенно это актуально с учетом обострения геополитической обстановки, смещения мировых центров тяжести и роста противоречий по ключевым вопросам международной повестки внутри страны.
Пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в "серой зоне", и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под "медиаподдержку", "правозащиту" и повышение толерантности", - сказала Ирина Смирнова.
В мире немало примеров, продолжила депутат, когда страны, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, противодействуют им через принятие законов об иностранных агентах. Например, такого рода законы работают в Израиле с 2016 года, в Китае с 2017 года, в Австралии с 2018 года, в Великобритании с 2023 года, во Франции с 2024 года.
Одним из образцовых законов в отношении лиц, действующих в интересах иностранных субъектов, считается закон США "О регистрации иностранных агентов", принятый еще в 1938 году. Закон распространяется на такие сферы, как политическая активность, информационные услуги, политическое консультирование, сбор и раздача финансовых средств, предоставление интересов иностранного заказчика перед любыми ведомствами, госслужащими США или членами конгресса. Эксперты отмечают богатый правоприменительный опыт США по многим основным положениям", - прокомментировала депутат.
Он уверена, что Казахстану необходимо поддержать эту практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуры, для того чтобы казахстанцы могли оценивать и сравнивать информацию, понимая ее источник. При этом необходимо установить ряд исключений для гуманитарных и научных организаций. Такой подход позволит защитить национальные интересы, но не приведет к преследованию и замедлению развития здорового гражданского общества.
Наша общая цель - укрепление суверенитета, и мы не позволим выдавать навязывание чуждых ценностей за толерантность, в которой казахстанцы и так главные эксперты в мире, а пропаганду - за независимую журналистику", - заключила Ирина Смирнова.
Ранее стало известно, что на "борьбу с дезинформацией" в Казахстане США потратили $4,5 млн.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?