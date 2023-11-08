Минюст изменил тактику по делу Стати

Дети в возрасте от 12 до 16 лет могут пройти регистрацию на добровольной основе

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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел рассказали об обязательной дактилоскопической регистрации граждан при получении паспорта и удостоверения личности, которая начнется в нашей стране с 1 января 2024 года.





Дактилоскопической регистрации подлежат все граждане Республики Казахстан и постоянно проживающие в стране иностранцы, кроме детей до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет могут пройти регистрацию на добровольной основе.





Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства.





Отмечается, что дактилоскопирование будут проходить казахстанцы, впервые получающие или меняющие по различным причинам документы, удостоверяющие личность. Например, в случае истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа.





Дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности от незаконного документирования. Также при наличии дактилоскопической регистрации процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее, чем сейчас", - подчеркнули в ведомстве.





Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при несчастных случаях, пожарах.





Кроме того, в будущем появится возможность еще более развить получение госуслуг удаленным способом через современные смартфоны.





Если гражданин потеряет свой паспорт за пределами Казахстана, ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сообщить, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не будет", - заверили в МВД.





В МВД сообщили, что дактилоскопическая информация подлежит защите, которая гарантируется государством.





Согласно закону "О дактилоскопической и геномной регистрации" уполномоченные государственные органы с целью защиты дактилоскопической информации осуществляют блокирование и обезличивание данных граждан, в результате которых определение принадлежности дактилоскопической информации конкретному лицу без использования дополнительной информации невозможно.





Это значит, что в базе данных будет содержаться только уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют. Благодаря самой структуре и архитектуре системы обезличивание отпечатков пальцев происходит автоматически", - заверили в министерстве.





В настоящее время уполномоченным органом проводятся испытания системы на соответствие требованиям информационной безопасности.





Обязательная дактилоскопическая регистрация начнется в нашей стране с 1 января 2024 года.



