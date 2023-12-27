О законотворческих планах на 2024 год рассказали в Минюсте

В Минюсте обратили внимание на слабое планирование госорганами законопроектной работы, результатами чего стали частые изменения сроков и исключения их из плана

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О реализации плана законопроектных работ в текущем году и проекте плана на 2024 год на заседании правительства доложил министр юстиции Азамат Ескараев.





Согласно плану законопроектных работ правительства на 2023 год предусматривалась разработка и внесение в мажилис парламента РК 32 законопроектов. В течение года были внесены 7 изменений.





По четырем законопроектам перенесены сроки внесения, законопроект по вопросам государственно-частного партнерства был исключен и дополнены 8 новых проектов. На сегодня из 32 проектов 5 подписаны главой государства, 20 находятся на рассмотрении парламента, 5 на рассмотрении правительства, 2 - на согласовании в госорганах", - сообщил Ескараев.





В связи с реорганизацией министерств и проработкой концептуальных вопросов с бизнесом сейчас продолжается работа по проектам Водного и Строительного кодексов. В своем докладе министр обратил внимание на слабое планирование госорганами законопроектной работы, результатами чего стали частые изменения сроков и исключения их из плана. В качестве примера он привел Водный кодекс, сроки внесения которого дважды корректировались, и тем не менее законопроект внесен в правительство с нарушением сроков.





Помимо этого, разработано 18 внеплановых законопроектов, инициировано порядка 70 отдельных пакетов поправок, что также свидетельствует об отсутствии надлежащего планирования законопроектной работы. Учитывая вышеизложенное прошу поручить госорганам при планировании законопроектов усилить прогнозно-аналитическую работу", - сказал министр.





Проект плана на 2024 год подготовлен с учетом предложений госорганов и одобрен на межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности. Изначально предусматривалась разработка 16 законопроектов, на сегодняшний день план претерпел незначительные изменения.





Исключен проект закона по вопросам определения страны происхождения товаров в связи с инициированием аналогичного законопроекта депутатами парламента. Дополнительно включены законопроекты по вопросам архивного дела и культуры, "О тестировании на профессиональную добропорядочность", - сообщил глава Минюста.





Также подчеркнуто, что в проекте учтены замечания администрации президента РК. В доработанном плане предусматривается разработка 18 законопроектов, три из которых планируется внести в парламент в первом полугодии и 15 - во втором. Консультативные документы одобрены межведомственной комиссией, подытожил министр.





Заслушав доклад, премьер-министр Алихан Смаилов предложил план законопроектных работ на 2023 год признать исполненным.





Хотел бы отметить, что в текущем году проведена работа по реализации законодательных инициатив в области обеспечения общественного порядка, экономики и бюджета, медиа, а также социальной сферы. Вместе с тем хочу отметить, что неоднократно срывались сроки внесения законопроектов в Министерство юстиции, в правительство и мажилис. При реализации нового плана следует обратить особое внимание на своевременность внесения законопроектов", - сказал премьер.





Также он отметил низкий уровень планирования законопроектной работы государственными органами.





В этой связи необходимо усилить прогнозно-аналитическую работу и не допускать срыв сроков, установленных планом законопроектных работ", - добавил глава кабмина.