26.12.2023, 16:01 2951
О законотворческих планах на 2024 год рассказали в Минюсте
В Минюсте обратили внимание на слабое планирование госорганами законопроектной работы, результатами чего стали частые изменения сроков и исключения их из плана
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - О реализации плана законопроектных работ в текущем году и проекте плана на 2024 год на заседании правительства доложил министр юстиции Азамат Ескараев.
Согласно плану законопроектных работ правительства на 2023 год предусматривалась разработка и внесение в мажилис парламента РК 32 законопроектов. В течение года были внесены 7 изменений.
По четырем законопроектам перенесены сроки внесения, законопроект по вопросам государственно-частного партнерства был исключен и дополнены 8 новых проектов. На сегодня из 32 проектов 5 подписаны главой государства, 20 находятся на рассмотрении парламента, 5 на рассмотрении правительства, 2 - на согласовании в госорганах", - сообщил Ескараев.
В связи с реорганизацией министерств и проработкой концептуальных вопросов с бизнесом сейчас продолжается работа по проектам Водного и Строительного кодексов. В своем докладе министр обратил внимание на слабое планирование госорганами законопроектной работы, результатами чего стали частые изменения сроков и исключения их из плана. В качестве примера он привел Водный кодекс, сроки внесения которого дважды корректировались, и тем не менее законопроект внесен в правительство с нарушением сроков.
Помимо этого, разработано 18 внеплановых законопроектов, инициировано порядка 70 отдельных пакетов поправок, что также свидетельствует об отсутствии надлежащего планирования законопроектной работы. Учитывая вышеизложенное прошу поручить госорганам при планировании законопроектов усилить прогнозно-аналитическую работу", - сказал министр.
Проект плана на 2024 год подготовлен с учетом предложений госорганов и одобрен на межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности. Изначально предусматривалась разработка 16 законопроектов, на сегодняшний день план претерпел незначительные изменения.
Исключен проект закона по вопросам определения страны происхождения товаров в связи с инициированием аналогичного законопроекта депутатами парламента. Дополнительно включены законопроекты по вопросам архивного дела и культуры, "О тестировании на профессиональную добропорядочность", - сообщил глава Минюста.
Также подчеркнуто, что в проекте учтены замечания администрации президента РК. В доработанном плане предусматривается разработка 18 законопроектов, три из которых планируется внести в парламент в первом полугодии и 15 - во втором. Консультативные документы одобрены межведомственной комиссией, подытожил министр.
Заслушав доклад, премьер-министр Алихан Смаилов предложил план законопроектных работ на 2023 год признать исполненным.
Хотел бы отметить, что в текущем году проведена работа по реализации законодательных инициатив в области обеспечения общественного порядка, экономики и бюджета, медиа, а также социальной сферы. Вместе с тем хочу отметить, что неоднократно срывались сроки внесения законопроектов в Министерство юстиции, в правительство и мажилис. При реализации нового плана следует обратить особое внимание на своевременность внесения законопроектов", - сказал премьер.
Также он отметил низкий уровень планирования законопроектной работы государственными органами.
В этой связи необходимо усилить прогнозно-аналитическую работу и не допускать срыв сроков, установленных планом законопроектных работ", - добавил глава кабмина.
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21.12.2023, 12:30 12591
Парламент принял закон о добровольной дактилоскопии
Фото: pexels.com
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации", передает корреспондент агентства.
Законом вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется только в случаях получения удостоверения личности моряка. Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных Законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации", - говорится в заключении к законопроекту.
Положения, касающиеся дактилоскопической регистрации, вводятся в действие с 1 января 2024 года.
Для иностранцев и лиц без гражданства вводится требование личного обращения в регистрирующие органы на территории Казахстана для получения индивидуального идентификационного номера. Ранее они могли это сделать по месту фактического нахождения на основании выданной другим лицам доверенности.
Также задачами закона являются:
- отнесение отдельных категорий работников государственной корпорации, непосредственно оказывающих государственные услуги либо имеющих доступ к персональным данным граждан, к числу лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций в целях повышения ответственности и профилактики правонарушений со стороны сотрудников (норма вводится в действие с 1 января 2025 года);
- изменение статуса государственной корпорации "Правительство для граждан". Согласно вносимым поправкам государственная корпорация не будет являться единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов в части работы фронт-офисов и реализации дополнительных сервисов;
- передача функций по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов субъектам предпринимательства в лице партнерских организаций путем заключения партнерских соглашений;
- возможность оказания госкорпорацией дополнительных сервисных услуг по желанию услугополучателя за отдельную плату;
- наделение госкорпорации компетенцией по организации приема обращений физических и юридических лиц в рамках информационной системы "Е-Өтініш".
Закон РК "Об информатизации" содержит требование о том, что участник международного технологического парка "Астана Хаб" с 1 января 2024 года должен находиться по месту регистрации указанного парка. Вместе с тем в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры законом исключаются данные требования по месту нахождения участника международного технологического парка "Астана Хаб", - добавили в сенате.
Напомним, депутаты мажилиса предложили сделать процедуру снятия отпечатков пальцев добровольной после резонанса, который вызвала норма об обязательной дактилоскопии при документировании.
11.12.2023, 15:28 23871
В Казахстане будут регистрировать и вести учет петиций
Нормы вступают в силу с 4 апреля 2024 года
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены правила регистрации и учета петиций. Соответствующий приказ подписала министр информации и культуры РК Аида Балаева.
Согласно утвержденным правилам, петиция, поступившая в адрес субъекта, подлежит регистрации в модуле "Е-петиция" информационно-аналитической системы "Электронные обращения".
При это уточняется, что регистрация петиции осуществляется в течение одного рабочего дня после ее поступления субъекту.
Регистрационный номер петиции присваивается в сквозном порядке только один раз, при первичной регистрации и состоит из буквенного индекса, а также уникального номера. Для петиции присваивается буквенный индекс "П". В уникальном номере первые четыре цифры обозначают год регистрации, следующие восемь цифр - порядковый номер. После регистрации петиции в модуле "Е-петиция" заявителю направляется уведомление, которое содержит уникальный номер петиции", - сказано в правилах.
Учет зарегистрированных петиций, а также формирование статистической информации осуществляются автоматически в модуле "Е-петиция" информационно-аналитической системы "Электронные обращения".
Обязательному учету подлежат следующие сведения о петициях:
1) регистрационный номер;
2) дата регистрации;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) предмет петиции;
5) форма подачи петиции;
6) срок рассмотрения петиции;
7) субъект рассматривающий петицию;
8) решение, принятое по результатам рассмотрения петиции.
Приказ вводится в действие 4 апреля 2024 года.
Напомним, Балаева рассказала, как работают общественные петиции в Казахстане по новому закону.
Ранее в Минюсте сообщили, что набравшая 150 тысяч голосов петиция о бытовом насилии не будет рассматриваться в правительстве. Между тем, в кулуарах сената премьер-министр РК Алихан Смаилов заявлял, что, несмотря на то что новые поправки по ужесточению ответственности за бытовое насилие еще не вступили в силу, госорганы обязаны рассматривать обращения граждан, в том числе петиции.
Кроме того, многие казахстанцы выступили против идеи уничтожения сайгаков и создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. Тем временем "международные эксперты" заявили, что считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
Также в Казахстане была запущена петиция с требованием привлечь Лакшми Миттала к уголовной ответственности после череды аварий на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау", повлекших гибель рабочих.
А жители Алматы на почве уплотнительной застройки, проблем с водо- и электроснабжением, километровых пробок на дорогах запустили петицию с требованием отставки акима мегаполиса Ерболата Досаева.
07.11.2023, 11:53 60561
Минюст изменил тактику по делу Стати
В ведомстве прокомментировали ход расследования дела
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О ходе расследования по делу Стати рассказал в кулуарах правительства министр юстиции РК Азамат Ескараев.
По линии Люксембурга, Молдовы и Казахстана расследование ведется в уголовном порядке. В других странах в рамках гражданского и арбитражного процессов идет. По многим юрисдикциям ведется работа. Решение принято, работа ведется", - цитирует Ескараева Kazinform.
По словам министра, Казахстан за время расследования не заплатил ни одного тенге. Он также подтвердил, что изменилась тактика ведомства.
Конечно, мы перенесли ориентиры, поэтому работа перестроена. Это наша внутренняя "кухня", поэтому я распространяться не могу. Работа продолжается в этом ключе с новыми компаниями, мы расторгли (договор) с одной из предыдущих компаний. Работа в этом плане перестроена", - добавил министр.
Напомним, Стати в рамках кампании по принудительному исполнению решения в 2017 году был наложен арест на средства Нацфонда, интересы которого представляет Нацбанк. 16 января 2023 года Апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене принудительных исполнительных мер в отношении средств Нацфонда, на который было подано апелляционное ходатайство. 14 июня 2023 года Верховный суд Швеции отказал Нацбанку в праве подачи апелляции. Казахстан продолжает предпринимать контрмеры, направленные на отмену решения.
В сентябре Минюст сообщил, что добился окончательной победы в разбирательстве по делу Анатола и Габриэля Стати, которым не удалось доказать назначение акций "Самрук-Казына" в качестве объекта коммерческого оборота.
11.10.2023, 16:31 93076
Как будут менять закон о религии в Казахстане, объяснила Балаева
Девушкам, желающим носить платок, предлагают учиться в медресе
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева ответила на вопрос о пересмотре закона о религии.
Ранее Аида Балаева заявила, что в Казахстане будут работать над пересмотром отдельных норм закона о религии.
Были официальные запросы депутатов. Как государственный орган, координирующий орган в области религиозной политики, мы обязаны их рассмотреть. Конечно, в этой связи мы изучаем все законодательные нормы, которые касаются всех религиозных объединений. Надо понимать, что здесь важен диалог с обществом и надо посмотреть те проблемные вопросы, которые есть в обществе", - сказал министр.
Она пояснила, как будут пересматривать закон.
Вначале будет обсуждение с экспертами, с теми же депутатами. То есть мы не можем без согласования с обществом принимать какие-либо меры. Поэтому начнем эту работу, поскольку есть конкретные запросы от депутатов", - добавила Балаева.
Напомним, в Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах, сообщила ранее министр информации Аида Балаева. Это в свою очередь вызвало резонанс в обществе.
В частности, сообщалось, что в Казахстане свыше 150 учениц в начале сентября не посещали школу из-за запрета ношения хиджаба.
На это глава Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы ответил, что девушки, желающие носить платок, могут учится в медресе. По его словам, в ведении ДУМК есть 9 медресе, куда берут девочек с 9-го класса.
Он также отметил, что ношение платка предусматривается только после достижения девушками совершеннолетия.
05.10.2023, 14:14 107136
В области Абай защищены права иностранного инвестора, восстановившего цементный завод
Реализация значимого для региона инвестиционного проекта продолжена
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Семей. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Абайской области защитила права иностранного инвестора, восстановившего на свои средства работу завода ТОО "Казахцемент".
Существовавший в Жарминском районе цементный завод в 2007-2008 году, получив заем от Банка развития Казахстана, не исполнил свои обязательства. После неоднократных попыток решить вопрос погашения задолженности банк в судебном порядке взыскал задолженность ТОО "Казахцемент", реализовав имущество покупателю ТОО "Sharcem", - рассказали в прокуратуре.
В итоге покупатель - сингапурская компания International Cement Group, владеющая ТОО "Sharcem", купив у банка залоговое имущество недействующего завода ТОО "Казахцемент", реализовала инвестпроект по его восстановлению и модернизации.
В производство вложено более 20 млрд тенге с обеспечением более 400 человек рабочими местами. Однако по иску одного из кредиторов ТОО "Казахцемент" сделка между банком и ТОО "Sharcem" признана судом недействительной. Суд посчитал, что залоговое имущество завода продано по цене ниже рыночной", - сообщается в информации.
Прокуратура области Абай, не согласившись с судебным актом, внесла апелляционное ходатайство, поскольку суд не принял во внимание имеющийся отчет об оценке имущества, признанный соответствующим комитетом по обучению, повышению квалификации и методологии палаты оценщиков.
В результате рассмотрения ходатайства прокуратуры области апелляционная судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции. Принятые прокуратурой меры позволили инвестору продолжить реализацию проекта и сохранить рабочие места", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее Генпрокуратура обязала газодобывающее предприятие Восточно-Казахстанской области заплатить свыше 6 млрд тенге в бюджет Казахстана.
29.09.2023, 17:02 117581
Кыргызстан выиграл у Казахстана арбитражный процесс в Гааге
Истцом были заявлены требования по компенсации в размере 50 млн долларов
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Гаага. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кыргызстан выиграл арбитражный процесс у Казахстана в Гааге с общей суммой иска в 50 млн долларов, сообщает Министерство юстиции Кыргызской Республики.
Арбитражное разбирательство против Кыргызской Республики было инициировано в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (2010) со стороны казахстанской компании.
Истцом были заявлены требования по компенсации в размере до 50 млн долларов в связи с якобы имевшей место экспроприацией Кыргызстаном инвестиций в рамках неосуществленного проекта по строительству завода комплексных ферросплавов в г. Таш-Кумыр и якобы иными имевшими нарушениями международных соглашений о защите инвестиций и положений Закона "Об инвестициях в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении Минюста.
В 2021-2023 годах стороны представляли в арбитражный трибунал соответствующие письменные позиции и материалы с аргументами по существу спора.
Финальные слушания проходили в Гааге в апреле этого года.
28 сентября 2023 года состав трибунала (из 3 арбитров) единогласно вынес арбитражное решение, в котором признал наличие у него компетенции рассматривать данный спор, а также признал исковые требования истца подлежащими рассмотрению. Состав арбитров не установил каких-либо нарушений Кыргызской Республикой своих обязательств, которые бы привели к убыткам, заявленным истцом. Таким образом, арбитражный трибунал единогласно постановил, что требования истца к Кыргызстану о компенсации ему каких-либо убытков должны быть полностью отклонены".
Истец также обязан оплатить все расходы - гонорары состава арбитров и административные расходы постоянного арбитражного суда (Hague Permanent Court of Arbitration).
Финальное арбитражное решение может быть обжаловано в срок 28 дней с даты вынесения решения по очень ограниченному кругу оснований, установленных разделом 68 английского закона об арбитраже.
Ранее сообщалось, что Минюст РК добился окончательной победы в разбирательстве по делу Анатола и Габриэля Стати.
25.09.2023, 14:48 130081
Казахстанцы будут снимать отпечатки пальцев при документировании с 2024 года
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел рассказали об обязательной дактилоскопической регистрации граждан при получении паспорта и удостоверения личности, которая начнется в нашей стране с 1 января 2024 года.
Дактилоскопической регистрации подлежат все граждане Республики Казахстан и постоянно проживающие в стране иностранцы, кроме детей до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет могут пройти регистрацию на добровольной основе.
Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства.
Отмечается, что дактилоскопирование будут проходить казахстанцы, впервые получающие или меняющие по различным причинам документы, удостоверяющие личность. Например, в случае истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа.
Дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности от незаконного документирования. Также при наличии дактилоскопической регистрации процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее, чем сейчас", - подчеркнули в ведомстве.
Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при несчастных случаях, пожарах.
Кроме того, в будущем появится возможность еще более развить получение госуслуг удаленным способом через современные смартфоны.
Если гражданин потеряет свой паспорт за пределами Казахстана, ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сообщить, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не будет", - заверили в МВД.
В МВД сообщили, что дактилоскопическая информация подлежит защите, которая гарантируется государством.
Согласно закону "О дактилоскопической и геномной регистрации" уполномоченные государственные органы с целью защиты дактилоскопической информации осуществляют блокирование и обезличивание данных граждан, в результате которых определение принадлежности дактилоскопической информации конкретному лицу без использования дополнительной информации невозможно.
Это значит, что в базе данных будет содержаться только уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют. Благодаря самой структуре и архитектуре системы обезличивание отпечатков пальцев происходит автоматически", - заверили в министерстве.
В настоящее время уполномоченным органом проводятся испытания системы на соответствие требованиям информационной безопасности.
Обязательная дактилоскопическая регистрация начнется в нашей стране с 1 января 2024 года.
Напомним, с 1 января 2024 года документы также будут содержать отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более.
25.09.2023, 12:23 131041
Минюст добился окончательной победы в разбирательстве по делу Стати
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Республики Казахстан и АО "Самрук-Казына" добились окончательной победы в разбирательстве по делу Стати, сообщает пресс-служба Минюста.
Напомним, дело, связанное с акциями KMG Kashagan B.V. на сумму 4 млрд долларов США, против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. (Стати) рассматривалось в Верховном суде Нидерландов.
В июне прошлого года апелляционный суд Гааги снял арест с акций, принадлежащих "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V., который был наложен сторонами Стати в попытке привести в исполнение арбитражное решение, полученное ими против Республики Казахстан, напомнили в ведомстве.
22 сентября 2023 г. Верховный суд отклонил апелляцию Стати на это решение, подтвердив, что акции пользовались иммунитетом от исполнения в соответствии с обычным международным правом. Верховный суд постановил, "что жалоба Стати была основана на неправильном толковании решения Апелляционного суда и исходила из предположения, что суд счел уставную цель "Самрук-Казына" решающей и проигнорировал фактическую деятельность фонда. При этом Верховный суд отметил, что апелляционный суд пришел к правильному выводу: Стати не удалось доказать назначение акции Самрук-Казына в качестве объекта коммерческого оборота", - сообщили в Минюсте.
В ведомстве подчеркнули, что суду были представлены убедительные доказательства о наличии иммунитета против обращения взыскания на имущество фонда.
Министерство юстиции продолжит работу по защите государственных интересов в иностранных юрисдикциях", - отметили в ведомстве.
Напомним, 16 января 2023 года апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене ареста, наложенного на средства Нацфонда, в рамках по делу Стати.
9 января 2023 года окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов.
Для справки:
Анатолий (Анатол) Стати (25 октября 1952 года) - молдавский бизнесмен, основатель компании Ascom Group.
В 2010 году считался самым богатым гражданином Молдовы.
Габриэль Стати (30 сентября 1976 года) был вице-президентом Ascom Group. В 2009 году, будучи на Украине, был задержан по подозрению в финансировании акций протеста и подготовке переворота в Молдавии. К концу года дело было прекращено.
Ascom Group - крупнейшая нефтяная и газовая компания в Молдове. Имеет коммерческие операции в Казахстане, Туркменистане и Судане. Производит около 500 тысяч тонн нефти и около 1,3 млрд куб. м природного газа в год.
По последним данным, компания владела в Казахстане доказанными запасами нефти в объеме 13 млн тонн и газа в объеме 10 млрд кубометров.
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