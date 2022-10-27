Об ускоренной правовой помощи по уголовным делам договорился Казахстан с международными организациями

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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости.

Как отмечается в заключении к законопроекту, целью документа является автоматизация оказания государственных услуг в сфере земельных отношений.

В связи с чем предлагаемые проектом закона изменения и дополнения направлены на внедрение электронного формата предоставления прав на земельные участки и существенное сокращение взаимодействия субъектов земельных правоотношений с должностными лицами при оказании соответствующих государственных услуг", - говорится в заключении.

В ходе рассмотрения законопроекта депутатами внесен целый ряд поправок, направленный на реализацию цели законопроекта, информирует "Казправда"

Так, по законопроекту, внесенному правительством, предполагалось, что порядок предоставления земельных участков будет регламентирован двумя способами: путем прямого предоставления в электронном формате и путем проведения торгов.

Однако из-за отсутствия технических возможностей, связанных с неполным охватом территории страны интернетом, рабочей группой принято решение о том, что электронный формат предоставления прав на земельные участки будет внедряться только в пределах земель городов республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения. При этом предоставление соответствующих прав на землю будет осуществляться посредством веб-портала электронного правительства через публичную кадастровую карту, которая будет отображать цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Республики Казахстан и иных сведений государственных органов.

По остальным категориям земель и для земель поселков, сел и сельских округов сохраняется действующий порядок предоставления, регламентированный земельным законодательством", - уточняется в заключении.

В связи с автоматизацией процессов предоставления прав на земельный участок исключаются институт земельной комиссии, а также разработка и утверждение земельно-кадастрового плана на вышеуказанных территориях, что значительно сократит сроки рассмотрения соответствующих заявлений.

Кроме того, сокращается количество идентификационных документов на земельный участок (акт на землю) и на объект недвижимости (техпаспорт) в городских населенных пунктах путем их объединения в один документ в виде кадастрового паспорта объекта недвижимости, форма которого будет утверждаться Министерством юстиции по согласованию с Министерством сельского хозяйства.

Одновременно конкретизированы нормы, регламентирующие порядок функционирования информационной системы единого государственного кадастра недвижимости, которая будет содержать сведения государственных земельного и правового кадастров.

Также в законопроекте исключаются нормы по размещению в публичной кадастровой карте информации о базовых ставках платы за землю и кадастровой стоимости земельного участка, поправочных коэффициентах ввиду регламентации данных вопросов; по введению региональной геоинформационной системы, поскольку соответствующая информация будет размещаться в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости.

Вносится поправка, направленная на включение протокола по итогам торгов (аукционов) по продаже земельного участка или права аренды земельного участка в перечень правоустанавливающих документов на землю. Это послужит основанием для заключения соответствующих договоров по использованию земельных участков без принятия решения акиматом. Предлагаются поправки, направленные на дальнейшее совершенствование порядка предоставления прав на земельный участок для целей строительства вне населенных пунктов. Так, в одну статью объединяются действующие нормы, регулирующие особенности предоставления земельных участков в зависимости от их запрашиваемого целевого назначения; исключается статья, регламентирующая порядок предоставления земельных участков, не связанных со строительством, как дублирующая нормы других статей Земельного кодекса.

Предусматривается отдельный порядок изменения целевого назначения земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов, в рамках которого исключается процедура рассмотрения данного вопроса на земельной комиссии и уполномоченным органом по земельным отношениям. Таким образом, решения по изменению целевого назначения земельных участков на территории населенного пункта будут приниматься структурным подразделением акиматов, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства, на основании градостроительных документов.

В реализацию внедрения электронного формата предоставления прав на землю уполномоченные органы наделяются полномочиями по утверждению порядка ведения публичной кадастровой карты, информационной системы единого государственного кадастра недвижимости и ее использования.

Структурные подразделения акиматов, осуществляющие функции в сфере архитектуры и градостроительства, наделяются полномочиями по рассмотрению заявлений и принятию решений на предоставление земельных участков в городах республиканского значения, столице, городах областного и районного значения путем выдачи соответствующего заключения.