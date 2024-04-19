Педагогам будут доплачивать за научно-исследовательскую работу

За превышение скорости транспортных средств на 60 километров в час и выше от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП

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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в первом чтении поправки в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, передает корреспондент агентства.





Основным законопроектом вводятся понятия средней и максимальной скорости движения транспортного средства. Данные поправки направлены на снижение скорости водителей на всем участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, а также на уменьшение количества ДТП по причине превышения скоростного режима, пояснили в пресс-службе мажилиса.





При этом средняя скорость будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути.





Кроме того, поправками в Кодекс об административных правонарушениях за превышение скорости транспортных средств на 60 километров в час и выше от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП.





Также закон предусматривает норму, согласно которой не имевшие водительских прав нарушители ПДД не смогут получить их в течение 7 лет.





После принятия поправок лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение семи лет", - уточнили в мажилисе.





Отмечается, что сегодня они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания. Действующие же водители после их привлечения к ответственности по аналогичным статьям лишаются права вождения на 7 лет.





Ранее сообщалось, что в РК ужесточаются требования к водителям мопедов. Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, получать водительское удостоверение категории "А1", проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.



