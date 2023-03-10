09.03.2023, 11:10 4736
Президент сможет увольнять политических служащих в связи с утратой доверия - сенат принял поправки
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", передает корреспондент агентства.
Целями законопроекта являются: создание правовых условий для выполнения задач по совершенствованию государственной службы, поставленных президентом Республики Казахстан в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"; дальнейшее совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, говорится в заключении к законопроекту.
Закон предусматривает законодательное закрепление института контрактных служащих, которые будут привлекаться государственным органом по контракту для реализации национальных и иных проектов.
Также предполагается введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий.
Законом внедряются ротационные выплаты в целях найма жилища при проведении ротации государственных служащих.
За Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы будет закреплен ряд полномочий, направленных на повышение эффективности государственной службы и кадровой политики.
Также предусмотрено включение в Трудовой кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан "О жилищных отношениях" и Закон Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" норм, касающихся особенностей регулирования труда контрактных служащих, ротационной выплаты и других норм.
Ожидается, что принятие закона повысит эффективность деятельности государственных органов; усовершенствует механизмы прохождения государственной службы; повысит ответственность политических государственных служащих; будет способствовать профилактике коррупционных преступлений, а также укрепит взаимодействия между "центром" и "регионами".
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23.02.2023, 11:31 24066
Сенат одобрил закон о расширении полномочий военной полиции
Законом регулируются вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената в ходе пленарного заседания одобрили проект закона Республики Казахстан "Об органах военной полиции".
Законопроектом предусмотрены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций. Также отрегулированы принадлежность и порядок подчинения органов военной полиции силовым ведомствам, а также порядок их взаимодействия между собой и с другими государственными органами.
На органы военной полиции возлагаются задачи по обеспечению правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в пределах компетенции, установленной законодательством Республики Казахстан, а также исполнение наказания в виде ареста, административного ареста, а также иных мер временной изоляции военнослужащих от общества", - сказано в заключении к документу.
Законом регулируются вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, а также вопросы их кадрового состава и социального обеспечения.
В ходе обсуждения сенаторы внесли следующие изменения в принятый ранее мажилисом проект закона:
- уточняются задачи органов военной полиции, в том числе органов военной полиции Комитета национальной безопасности;
- уточняется редакция нормы по применению оружия военнослужащими органов военной полиции.
Как сообщалось ранее, согласно внесенным изменениям органы военной полиции наделены обязанностью принимать непосредственное участие в правовом воспитании военнослужащих, взаимодействовать с гражданами и организациями по профилактике правонарушений среди военнослужащих и другими.
23.02.2023, 11:03 24641
В Казахстане введут новую форму управления жилыми домами
Непосредственное совместное управление - данная форма может применяться жилым домом с количеством квартир до шестнадцати.
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы на пленарном заседании одобрили проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", целью которого является совершенствование действующего законодательства в сферах жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.
Закон направлен на обеспечение прозрачности деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума и активное вовлечение в этот процесс собственников квартир, нежилых помещений.
Законом предусматривается создание отдельной формы управления объектом кондоминиума - непосредственное совместное управление. Данная форма может применяться жилым домом с количеством квартир до шестнадцати.
Также предлагается ограничить количество квартир для образования простого товарищества. Они могут быть созданы в жилых домах, в которых не более тридцати квартир. Для остальных многоквартирных жилых домов должна применяться форма объединения собственников имущества, сказано в заключении к документу.
Кроме того, законом вводится субсидирование затрат работодателей, строящих жилье для своих сотрудников в селе, поселке. Отмечается, что данная норма разработана в целях реализации поручения главы государства по внедрению механизма субсидирования затрат работодателей при строительстве арендных домов на селе.
Наряду с этим регламентируется компетенция собрания в части: утверждения годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, размера оплаты за содержание парковочного места (гаража при наличии) и кладовки; принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду); другие нормы.
В ходе обсуждения закона в сенате парламента Республики Казахстан с учетом замечаний и предложений комитетов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый мажилисом закон по следующим направлениям:
- вводится норма, согласно которой если собственником квартиры, нежилого помещения является организация с участием государства, то при уплате расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума не будет распространяться действие Закона Республики Казахстан "О государственных закупках";
- законодательно закрепляется механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность бюджетных средств собственниками квартир и нежилых помещений;
- вводится запрет на отчуждение общего имущества объекта кондоминиума в индивидуальную собственность;
- уточняются права и обязанности собственников парковочных мест и кладовок;
- регламентируется обязанность заказчика (застройщика) многоквартирного жилого дома в течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность.
Напомним, летом прошлого года в Казахстане продлили сроки перехода на новые формы управления объектом кондоминиума на ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простое товарищество) до 1 июля 2023 года.
15.02.2023, 12:53 38646
В Казахстане вводится ответственность за незаконные постройки в лесах
Внесены дополнения в базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана внесло поправки в постановление "Об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства Республики Казахстан".
Поправки предусматривают ответственность за незаконные постройки на лесных территориях страны.
В базовые ставки для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства, внесены следующие дополнения: повреждение одного квадратного метра сенокосов и пастбищных угодий предусматривает штраф в 3 МРП; за незаконную раскорчевку мест рубок и гарей - 0,5 МРП за один квадратный метр; за незаконное возведение построек и устройство складов за один квадратный метр - 2 МРП; за нарушение правил добычи живицы и древесных соков, заготовки второстепенных древесных ресурсов - 0,5 МРП.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
10.02.2023, 13:03 49841
Амстердамский суд вынес решение по делу Стати в пользу "Самрук-Қазына"
Успешное завершение судебного процесса достигнуто в результате плодотворного взаимодействия "Самрук-Қазына" с Министерством юстиции РК
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Амстердам. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатоля и Габриэля Стати и их компаний против "Самрук-Қазына" недопустимы, и обязал Стати оплатить судебные расходы, понесенные "Самрук-Қазына" и Республикой Казахстан.
Решение вынесено 8 февраля в ходе разбирательства, в котором Стати утверждал, что "Самрук-Қазына" фактически является частью Республики Казахстан и поэтому несет ответственность за предполагаемые претензии по арбитражному решению против РК", - сообщает пресс-служба компании.
В ней подчеркнули, что успешное завершение судебного процесса достигнуто в результате плодотворного взаимодействия "Самрук-Қазына" с Министерством юстиции РК.
Это не первое решение суда в Нидерландах по делу Стати в пользу "Самрук-Қазына" и Республики Казахстан, подчеркнули в компании.
14 июня Апелляционный суд Гааги постановил, что акции "Самрук-Қазына" в KMG Kashagan B.V. пользуются суверенным иммунитетом от принудительного исполнения, подтвердив незаконность и недействительность ареста имущества "Самрук-Қазына". Незаконный досудебный арест, наложенный по иску Стати в 2017 году, был отменен. Были восстановлены законные права Фонда в части независимого владения без каких-либо ранее наложенных ограничений", - говорится в информации.
9 января окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Стати о признании и исполнении арбитражного решения, указав, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов.
Стати совершили финансовое мошенничество путем вывода из Казахстана крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати - ТОО "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз") при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати - Hayden Limited Ltd, извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood и скрытия своих расходов в годовой отчетности "активов" и "затрат", в результате чего годовая отчетность была существенно искажена", - говорится в заключении суда.
Окружной суд Амстердама также пришел к выводу, что финансовое мошенничество, совершенное Стати в Казахстане, не было предметом разбирательства во время арбитража. Было установлено, что Стати представили в арбитраж ложную и неполную информацию, сознательно сделали вводящие в заблуждение заявления и скрыли соответствующие факты.
Для справки:
Анатолий (Анатол) Стати (25 октября 1952 года) - молдавский бизнесмен, основатель компании Ascom Group. В 2010 году считался самым богатым гражданином Молдовы. Габриэль Стати (30 сентября 1976 года) был вице-президентом Ascom Group. В 2009 году, будучи на Украине, был задержан по подозрению в финансировании акций протеста и подготовке переворота в Молдавии. К концу года дело было прекращено.
Ascom Group - крупнейшая нефтяная и газовая компания в Молдове. Имеет коммерческие операции в Казахстане, Туркменистане и Судане. Производит около 500 тысяч тонн нефти и около 1,3 млрд кубометров природного газа в год. По последним данным, компания владела в Казахстане доказанными запасами нефти в объеме 13 млн тонн и газа в объеме 10 млрд кубометров.
В декабре 2017 года Стати получил письменное извещение о признании арбитражного решения, которое было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии в декабре 2019 года. Однако оба решения были основаны на ограниченном количестве доказательств, которые не включали новых.
В ноябре 2020 года апелляционный суд в Брюсселе полностью удовлетворил иск Казахстана о факте мошенничества, несмотря на возражения Стати. Теперь апелляционный суд вынес решение в пользу Республики Казахстан, подтвердив таким образом, что Стати участвовал в крупномасштабной мошеннической схеме. Отсюда следует, что арбитражное решение не подлежит признанию или исполнению.
08.02.2023, 13:14 57701
В МВД разъяснили изменения в правила оформления ПМЖ для иностранцев
Фото: pixabay.com
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали, какие изменения внесены в правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в Казахстане.
Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам. Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус.
Для приведения в соответствие с действующим законодательством 6 января 2023 года приказом МВД в правила оформления разрешения на постоянное проживание внесены изменения.
Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание. Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника", - разъяснили в пресс-службе.
В Казахстане вступили в силу изменения в правила въезда и пребывания иностранцев. В МВД РК объяснили причину отмены "визарана".
27.01.2023, 11:43 79851
Обновляются правила соблюдения мер безопасности в отношении участников уголовного процесса
В правилах детализирован порядок, меры, действия должностных лиц органов военной полиции, ответственных за безопасность лиц, участвующих в уголовном процессе
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главным управлением военной полиции переработаны правила осуществления мер безопасности органами военной полиции Вооруженных сил РК, утвержденные приказом министра обороны 10 июля 2017 года № 343, сообщает Министерство обороны РК.
В ведомстве рассказали, что правила разработаны в соответствии с требованиями статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса, норм закона "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", закона "Об органах военной полиции". В них детализирован порядок, меры, действия должностных лиц органов военной полиции, ответственных за безопасность лиц, участвующих в уголовном процессе.
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА" до 27 января текущего года.
Напомним, мажилис принял закон об органах военной полиции.
19.01.2023, 11:23 96071
Сенаторы вернули в мажилис проект закона о цифровых активах
Закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рассмотрев во втором чтении проект поправок в некоторые законодательные акты по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования, депутаты сената вернули документ в мажилис.
В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения следующих изменений и дополнения в принятый мажилисом:
- изменение заголовка закона;
- исключение дублирующих норм, предусмотренных в действующем законодательстве;
- уточнение наименований подвидов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
- определение особых условий выдачи и переоформления лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу и сроков уплаты лицензионного сбора;
- определение сроков вступления в действие отдельных норм.
Цель документа - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в Казахстане.
Законопроект предусматривает лицензирование деятельности цифровых активов и будет способствовать работе майнинговых пулов. Также в документе прописаны нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.
Важными новеллами является то, что у майнеров появится определенная регламентация деятельности цифровых бирж, а государство в свою очередь сможет осуществлять контроль этой сферы.
Депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Ожидаемым результатом принятия законопроекта является вывод из теневого оборота и дальнейшее осуществление налоговыми органами полноценного мониторинга и контроля деятельности цифровых майнеров и других участников рынка цифровых активов, увеличение поступлений в государственный бюджет", - говорится в заключении к проекту закона.
18.01.2023, 10:54 97561
Мажилис одобрил договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Францией Дополнено
Во втором чтении принят закон об органах военной полиции
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания одобрили ряд законопроектов о ратификации международных договоров.
В соответствии с договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Францией от 28 октября 2021 года стороны обязуются оказывать друг другу максимальную широкую взаимную правовую помощь в любых процедурах, касающихся уголовных правонарушений.
Депутаты приняли также законы о ратификации договора между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания и протокола между правительством Казахстана и правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей.
Напомним, в декабре 2022 года Франция лишила беглого банкира Мухтара Аблязова статуса политического беженца. Согласно законодательству его ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан.
Как сообщалось ранее, на сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Ведутся переговоры о подписании договоров о передаче осужденных лиц с Египтом и Израилем, Аргентиной - о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, с Португалией, Словакией, Латвией и Ираном - о правовой помощи по уголовным делам, а также с Марокко - по всем трем договорам.
Дополнено 18.01.2023, 11.09
Также мажилис во втором чтении принял закон об органах военной полиции. Законом уточняются задачи, компетенции, общие и специфические полномочия органов военной полиции Вооруженных сил, Национальной гвардии и Комитета национальной безопасности и определяется порядок их взаимодействия между собой.
Согласно внесенным изменениям, органы военной полиции наделены обязанностью принимать непосредственное участие в правовом воспитании военнослужащих, взаимодействовать с гражданами и организациями по профилактике правонарушений среди военнослужащих и другими.
Сопутствующими поправками Силы специальных операций включены в состав Вооруженных сил РК.
Как сообщалось ранее, законопроектом предусматривается внесение дополнений по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения, расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.
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