Президент сможет увольнять политических служащих в связи с утратой доверия - сенат принял поправки

Предусмотрено закрепление института контрактных служащих, которые будут привлекаться государственным органом по контракту для реализации национальных и иных проектов

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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы", передает корреспондент агентства.





Целями законопроекта являются: создание правовых условий для выполнения задач по совершенствованию государственной службы, поставленных президентом Республики Казахстан в послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"; дальнейшее совершенствование законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы, говорится в заключении к законопроекту.





Закон предусматривает законодательное закрепление института контрактных служащих, которые будут привлекаться государственным органом по контракту для реализации национальных и иных проектов.





Также предполагается введение норм о том, что политические государственные служащие, назначаемые президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий.





Законом внедряются ротационные выплаты в целях найма жилища при проведении ротации государственных служащих.





За Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы будет закреплен ряд полномочий, направленных на повышение эффективности государственной службы и кадровой политики.





Также предусмотрено включение в Трудовой кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан "О жилищных отношениях" и Закон Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" норм, касающихся особенностей регулирования труда контрактных служащих, ротационной выплаты и других норм.





Ожидается, что принятие закона повысит эффективность деятельности государственных органов; усовершенствует механизмы прохождения государственной службы; повысит ответственность политических государственных служащих; будет способствовать профилактике коррупционных преступлений, а также укрепит взаимодействия между "центром" и "регионами".