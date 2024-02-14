Проект нового Строительного кодекса рассмотрели в мажилисе

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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В разрабатываемом Строительном кодексе предусмотрена новая глава "Особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах", сообщил в ходе презентации проекта в мажилисе вице-министр промышленности и строительства Казахстана Тимур Карагойшин.





Как рассказал министр, по итогам исследований последних лет, порядка 45 процентов территории Казахстана отнесены к сейсмоопасным зонам. В этой связи нормы по проектированию и строительству в сейсмических зонах для страны очень важны.





В целях повышения качества строительных объектов планируется принятие комплексных мер по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем. В их числе: заблаговременное проведение оценки сейсмической опасности, выбор площадки для строительства, проведение испытаний и т.д.





Еще одним нововведением является ввод новых институтов регулирования: оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска.





Вместе с тем в проекте кодекса предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов, направленные для определения износа, проверки качества конструкций, признанию объекта ветхим, возможность реновации.





При этом местные исполнительные органы должны обеспечивать проведение паспортизации в сейсмоопасных регионах для оценки сейсмической опасности и сейсмостойкости строительных объектов.



