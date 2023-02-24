Сенат одобрил закон о расширении полномочий военной полиции

Непосредственное совместное управление - данная форма может применяться жилым домом с количеством квартир до шестнадцати.

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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы на пленарном заседании одобрили проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", целью которого является совершенствование действующего законодательства в сферах жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.





Закон направлен на обеспечение прозрачности деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума и активное вовлечение в этот процесс собственников квартир, нежилых помещений.





Законом предусматривается создание отдельной формы управления объектом кондоминиума - непосредственное совместное управление. Данная форма может применяться жилым домом с количеством квартир до шестнадцати.





Также предлагается ограничить количество квартир для образования простого товарищества. Они могут быть созданы в жилых домах, в которых не более тридцати квартир. Для остальных многоквартирных жилых домов должна применяться форма объединения собственников имущества, сказано в заключении к документу.





Кроме того, законом вводится субсидирование затрат работодателей, строящих жилье для своих сотрудников в селе, поселке. Отмечается, что данная норма разработана в целях реализации поручения главы государства по внедрению механизма субсидирования затрат работодателей при строительстве арендных домов на селе.





Наряду с этим регламентируется компетенция собрания в части: утверждения годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, размера оплаты за содержание парковочного места (гаража при наличии) и кладовки; принятия решения о передаче собственнику квартиры, нежилого помещения части общего имущества объекта кондоминиума в имущественный наем (аренду); другие нормы.





В ходе обсуждения закона в сенате парламента Республики Казахстан с учетом замечаний и предложений комитетов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый мажилисом закон по следующим направлениям:





вводится норма, согласно которой если собственником квартиры, нежилого помещения является организация с участием государства, то при уплате расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума не будет распространяться действие Закона Республики Казахстан "О государственных закупках";





законодательно закрепляется механизм организации и финансирования замены и ремонта лифта одного из подъездов многоквартирного жилого дома за счет бюджетных средств. При этом предусматривается возвратность бюджетных средств собственниками квартир и нежилых помещений;





вводится запрет на отчуждение общего имущества объекта кондоминиума в индивидуальную собственность;





уточняются права и обязанности собственников парковочных мест и кладовок;





регламентируется обязанность заказчика (застройщика) многоквартирного жилого дома в течение шести месяцев с момента регистрации многоквартирного жилого дома обеспечить безвозмездную передачу наружных инженерных сетей и сооружений многоквартирного жилого дома в коммунальную собственность.



