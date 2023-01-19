18.01.2023, 10:54 4036
Мажилис одобрил договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Францией Дополнено
Во втором чтении принят закон об органах военной полиции
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса в ходе пленарного заседания одобрили ряд законопроектов о ратификации международных договоров.
В соответствии с договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Францией от 28 октября 2021 года стороны обязуются оказывать друг другу максимальную широкую взаимную правовую помощь в любых процедурах, касающихся уголовных правонарушений.
Депутаты приняли также законы о ратификации договора между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания и протокола между правительством Казахстана и правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей.
Напомним, в декабре 2022 года Франция лишила беглого банкира Мухтара Аблязова статуса политического беженца. Согласно законодательству его ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан.
Как сообщалось ранее, на сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Ведутся переговоры о подписании договоров о передаче осужденных лиц с Египтом и Израилем, Аргентиной - о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, с Португалией, Словакией, Латвией и Ираном - о правовой помощи по уголовным делам, а также с Марокко - по всем трем договорам.
Дополнено 18.01.2023, 11.09
Также мажилис во втором чтении принял закон об органах военной полиции. Законом уточняются задачи, компетенции, общие и специфические полномочия органов военной полиции Вооруженных сил, Национальной гвардии и Комитета национальной безопасности и определяется порядок их взаимодействия между собой.
Согласно внесенным изменениям, органы военной полиции наделены обязанностью принимать непосредственное участие в правовом воспитании военнослужащих, взаимодействовать с гражданами и организациями по профилактике правонарушений среди военнослужащих и другими.
Сопутствующими поправками Силы специальных операций включены в состав Вооруженных сил РК.
Как сообщалось ранее, законопроектом предусматривается внесение дополнений по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения, расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.
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19.01.2023, 11:23 641
Сенаторы вернули в мажилис проект закона о цифровых активах
Закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рассмотрев во втором чтении проект поправок в некоторые законодательные акты по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования, депутаты сената вернули документ в мажилис.
В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения следующих изменений и дополнения в принятый мажилисом:
- изменение заголовка закона;
- исключение дублирующих норм, предусмотренных в действующем законодательстве;
- уточнение наименований подвидов деятельности, для осуществления которых требуется наличие лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
- определение особых условий выдачи и переоформления лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу и сроков уплаты лицензионного сбора;
- определение сроков вступления в действие отдельных норм.
Цель документа - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в Казахстане.
Законопроект предусматривает лицензирование деятельности цифровых активов и будет способствовать работе майнинговых пулов. Также в документе прописаны нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.
Важными новеллами является то, что у майнеров появится определенная регламентация деятельности цифровых бирж, а государство в свою очередь, сможет осуществлять контроль этой сферы.
Депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Ожидаемым результатом принятия законопроекта является вывод из теневого оборота и дальнейшее осуществление налоговыми органами полноценного мониторинга и контроля деятельности цифровых майнеров и других участников рынка цифровых активов, увеличение поступлений в государственный бюджет", - говорится в заключении к проекту закона.
12.01.2023, 11:16 15366
Казахстан и Китай будут помогать друг другу при авиакатастрофах
Парламент одобрил ратификацию соглашения между РК и КНР
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов".
В соответствии с соглашением сторонами будет осуществляться организация и выполнение поисково-спасательных операций (за исключением морских поисково-спасательных операций).
Соглашением устанавливается, что стороны рассматривают казахстанско-китайскую государственную границу и границу между прилегающими районами полетной информации как границы между их районами поиска и спасания, за которые они несут ответственность. При этом разграничение границ между районами поиска и спасания не изменяет или не отменяет казахстанско-китайскую государственную границу и не оказывает никакого влияния на нее.
Все поисково-спасательные операции на территории Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, а также в прилегающих районах полетной информации будут осуществляться в соответствии с законодательством двух стран.
Кроме того, каждая сторона будет обеспечивать наличие в ее районе служб поиска и спасания гражданских воздушных судов и их круглосуточное дежурство.
Компетентные органы одной стороны, которые желают направить свои поисково-спасательные службы на территорию государства другой стороны для проведения поисково-спасательных операций, должны будут подавать запрос, предоставляя полную информацию о предстоящей операции, в координационный центр поиска и спасания другой стороны или органу, назначенному для этих целей другой стороной.
Стороны самостоятельно будут нести расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности.
В рамках Соглашения предусматривается укрепление сотрудничества между компетентными органами своих государств и служб поиска и спасания. Такое сотрудничество включает в себя совместные учения по поиску и спасанию, регулярные проверки межгосударственных каналов связи, взаимные визиты экспертов по поиску и спасанию, обмен поисково-спасательной информацией и опытом", - сказано в заключении к проекту закона.
Также в ходе заседания сенаторы одобрили освобождение трех судей Верховного суда РК: Вячеслава Салия, Асана Ескендирова и Айгуль Кыдырбаевой. Он освобождены от должностей в связи с назначением на другие посты.
10.01.2023, 11:55 21986
Казахстан одержал очередную победу по делу Стати
Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - 9 января 2023 года окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов, сообщает Министерство юстиции Республики Казахстан.
Ранее, 24 декабря 2021 года, Верховный суд отменил решение апелляционного суда Амстердама о признании и исполнении арбитражного решения и передал дело на пересмотр в окружной суд Амстердама. После промежуточного решения окружного суда Амстердама от 3 мая 2022 года Республике была предоставлена возможность дополнительно обосновать доводы о том, что арбитражное решение было получено путем процессуального мошенничества на основе новых доказательств.
Республика раскрыла мошенничество Стати, в частности представив суду переписку между Стати и их аудиторами KPMG, которая показывает, что финансовые отчеты, на которые опирались Стати во время арбитража, были существенно искажены и впоследствии отозваны KPMG. Более того, Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати. Изучив масштабные мошеннические схемы, окружной суд Амстердама постановил, что Стати действительно добились арбитражного решения путем процессуального мошенничества, и на этом основании отклонил ходатайство о признании и исполнении арбитражного решения", - рассказали в Минюсте.
Окружной суд Амстердама вынес обоснованное решение на основе независимой оценки новых доказательств.
В ведомстве напомнили, что голландский суд - не первый суд, вставший на сторону РК и признавший мошенничество Стати. 16 ноября 2021 года Брюссельский апелляционный суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения в Бельгии. Суд установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. 2 декабря 2021 года апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати. В сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии установил достаточные доказательства prima facie того, что арбитражное решение было получено Стати путем мошенничества.
Так, Королевство Нидерландов стала четвертой юрисдикцией, в которой суд первой инстанции отказал Стати в признании и исполнении Стокгольмского арбитражного решения. Решение окружного суда Амстердама еще больше укрепило убежденность в том, что мошенничество Стати нарушило право Казахстана на справедливый и равноправный арбитраж.
Республика Казахстан вновь одержала победу в своих многолетних усилиях по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола Стати и Габриэля Стати. Это четвертый случай, когда суд полностью рассмотрел дело и подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, нанятых аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов", - прокомментировал данное решение министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев
Окружной суд Амстердама подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество в Республике.
Стати совершили финансовое мошенничество путем вывода крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати - ТОО "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз") при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати - Hayden Limited Ltd, извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood и скрытия своих расходов в годовой отчетности "активов" и "затрат", в результате чего годовая отчетность была существенно искажена", - говорится в заключении суда.
Окружной суд Амстердама также пришел к выводу, что финансовое мошенничество, совершенное Стати в Казахстане, не было предметом разбирательства во время арбитража.
Было установлено, что Стати представили в арбитраж ложную и неполную информацию, сознательно сделали вводящие в заблуждение заявления и скрыли соответствующие факты.
В удовлетворении ходатайства Стати о признании арбитражного решения отказано на том основании, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов", - говорится в материалах суда.
В исполнении арбитражного решения было отказано, при этом расходы Республики Казахстан должны быть возмещены Стати.
Решение окружного суда Амстердама, обоснованное на существенных новых доказательствах, подтверждает, что Стати получили арбитражное решение путем процессуального мошенничества. Республика Казахстан уверена в продолжении своих усилий по противодействию попыткам Стати привести в исполнение арбитражное решение в других юрисдикциях. Данное решение окружного суда Амстердама создает прочную основу для Казахстана в защите своего права на честный и справедливый арбитраж в других юрисдикциях", - заключили в министерстве.
Напомним, в июне прошлого года апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих ФНБ "Самрук-Казына", наложенный Анатолом и Габриэлем Стати в попытке привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное против РК.
03.01.2023, 11:03 38416
В Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма", сообщает пресс-служба президента.
Закон устанавливает правовые нормы, защищающие национальные парки и другие природные богатства Казахстана от экологического ущерба: порчи земли, незаконной порубки деревьев, нарушения режима использования особо охраняемых природных территорий, самовольного пользования недрами и другие деяния, которые влекут за собой общественный риск для окружающей среды.
В целях усиления ответственности за экологический ущерб в Уголовном и Уголовно-процессуальных кодексах нормами закона устанавливаются:
- повышение уровня ответственности за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, самовольное пользование недрами;
- ответственность за более серьезные последствия при нарушениях режима особо охраняемых природных территорий, порчи земли, самовольном пользовании недрами и незаконной порубки, уничтожении или повреждении деревьев и кустарников;
- равнозначный правовой режим в зонах чрезвычайной экологической ситуации и зонах экологического бедствия за порчу земли.
Также предусматривается ужесточение ответственности за проявление вандализма, порчу общественного и частного имущества. В этой связи уточнена и конкретизирована статья 294 Вандализм, ее нормы приведены в соответствие с Законом РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", а также установлен нижний порог санкций за эти правонарушения.
Кроме того президент подписал поправки в КоАП РК, предусматривающие усиление административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма.
Текст закона публикуется в печати.
Нормы закона повышают ответственность должностных, физических и юридических лиц за нарушения требований лесного, водного, земельного законодательства, особо охраняемых природных территорий, растительного и животного мира путем увеличения размеров штрафов за соответствующие административные правонарушения, а также введения новых административных штрафов за отдельные противоправные деяния в этой сфере.
Так, увеличены штрафные санкции за порчу земли; нарушение правил охраны водных ресурсов; уничтожение или повреждение лесной фауны; нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений; засорение леса отходами, в том числе химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда.
Отдельной статьей установлена административная ответственность за проявление вандализма, порчи общественного и частного имущества за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, а также за экологические правонарушения некоммерческих организаций как юридических лиц.
Ранее глава государства подписал закон о растительном мире, целью которого является обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны и использования растительного мира.
Проблема незаконной вырубки деревьев остается актуальной для Казахстана на протяжении многих лет.
28.12.2022, 09:05 50166
Законопроект об аннулировании конституционного закона о первом президенте принят в работу мажилиса
Фото: elbasy.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял к рассмотрению проект конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".
Председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Арман Кожахметов, представляя проект закона сообщил, что документ разработан в целях исполнения поправок в Конституцию, принятых на референдуме.
Напомним, поправки предусматривают исключение статуса и привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя этого государства.
Дополнено, 28.12.22, 14.05
Утрата силы закона "О Елбасы" лишит Назарбаева связанного с этим иммунитета, сообщил в кулуарах нижней палаты парламента спикер мажилиса Ерлан Кошанов.
По его словам, законопроект об утрате силы законопроекта "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" будет рассмотрен в 2023 году на совместном заседании мажилиса и сената.
Если закон будет поставлен на утрату, тогда полностью весь иммунитет, который предусмотрен данным законом, будет поставлен на утрату", - цитирует Кошанова КазТаг.
Закон о первом президенте содержит статью о неприкосновенности Елбасы, по которой он не может быть подвергнут задержанию, аресту, обыску, допросу либо личному досмотру. На имущество, принадлежащее на праве частной собственности первому президенту - Елбасы и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также на имущество учреждаемых им юридических лиц не могут быть наложены какие бы то ни было ограничения", - пишет Informburo.
Как пояснил депутат Айдос Сарым, после того, как закон о первом президенте перестанет действовать, права Елбасы будут гарантироваться законом о президенте, который содержит статью об экс-президентах РК.
В конституционным законе о президенте есть отдельные главы, которые касаются экс-президентов. Неважно, какой это по счёту экс-президент, первый, второй, восемнадцатый", - пояснил депутат.
Так, пункт 4 статьи 34 закона о президенте содержит норму, по которой "экс-президент республики, его честь и достоинство неприкосновенны. Посягательство на честь и достоинство экс-президента Республики преследуется по закону". Статья 36 гласит: "Экс-президент республики не может нести ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий президента Республики, за исключением случаев совершения государственной измены". Также закон обеспечивает экс-президента пожизненной пенсией, жильём, охраной, персональным автомобилем с водителями, бесплатным проездом по стране, медицинским обслуживанием и санаторно-курортным лечением", - сообщает Informburo.
Таким образом, утрата силы закона о Елбасы не лишает первого президента неприкосновенности.
27.12.2022, 10:58 52816
Какие важные законы будут приняты в 2023 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан одобрило план законопроектных работ на 2023 год.
В план на 2023 год входят 24 законопроекта. Из них особую важность имеют разрабатываемые Водный кодекс, проекты законов "О противодействии торговле людьми", "О защите прав потребителей" и "Об аквакультуре", - сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.
При этом он отметил, что персональную ответственность за качество, своевременность разработки и представление законопроектов несут первые руководители государственных органов.
По данным пресс-службы кабмина, в текущем году из 22 новых законопроектов 4 подписаны главой государства, 9 находятся на рассмотрении парламента, еще 9 законопроектов - на рассмотрении правительства, которые планируется до конца декабря внести в парламент.
Таким образом, ожидается, что план текущего года будет исполнен в полном объеме.
Премьер-министр отметил, что в текущем году проведена большая работа по реализации инициатив, заложенных в рамках конституционной реформы и предвыборной программы президента РК. В наступающем году этот процесс будет продолжен.
Вместе с тем, по его словам, необходимо на постоянной основе вести мониторинг законодательных поручений главы государства для их своевременного включения в перечень разрабатываемых законопроектов.
Напомним, в Казахстане ускорят принятие "чрезвычайных" законопроектов. Парламент одобрил соответствующие поправки в регламент. Поправки касаются немедленного рассмотрения законопроектов, внесенных в парламент правительством в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны.
22.12.2022, 15:59 61501
В Казахстане введут оформление ДТП по европротоколу с 2024 года
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правила дорожного движения РК внесены поправки, согласно которым с 1 января в ПДД заработает новое определение: "упрощенное оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников органов внутренних дел".
По данным сайта Kolesa.kz, пункт 8 правил также подкорректируют, и с 1 января 2024 года он будет звучать так:
В случае дорожно-транспортного происшествия, если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия, за исключением упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия".
Следом должны будут внести поправки и в закон "О страховании ГПО". В результате можно будет оформлять аварии с участием двух машин (включая автомобили с прицепами и полуприцепами) по европротоколу при соблюдении следующих условий:
- оба водителя на момент ДТП оформили полисы;
- пострадала только техника;
- обстоятельства причинения вреда, характер и перечень видимых повреждений автомобилей, а также вина одного из участников аварии не вызывают разногласий у обоих водителей и фиксируются в декларации;
- оба участника согласны с размером страховой выплаты;
- оформление документов и сведений о ДТП осуществляется участниками транспортного происшествия путем составления декларации с использованием информационной системы страховой компании и информационной системы организации по формированию и ведению базы данных.
При этом оба водителя не должны покидать место происшествия до получения ими уведомления от страховщиков о принятии декларации.
Для сравнения: в России возможность оформления аварий по европротоколу хотя и появилась еще в 2009 году, решать все вопросы онлайн наши северные соседи "научились" только в 2022-м. В целом оформление аварий по европротоколу, экономящее водителям время, сегодня широко применяется во многих странах мира, к примеру в Евросоюзе", - пишет сайт.
22.12.2022, 11:19 62471
Закон о развитии агломераций направлен на подпись президенту
В качестве агломераций будут определены Алматы, Астана, Шымкент и, возможно, другие областные центры
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли проект закона "О развитии агломераций" и ряд сопутствующих поправок.
Законом вводятся дефиниция термина "агломерация" и критерии определения агломераций. Формирование состава агломерации осуществляется уполномоченным органом по развитию агломераций и утверждается постановлением правительства РК.
Представляя проект закона, министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что в настоящее время в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами.
Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий. Так, за последние 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы - на 37%, Шымкента - на 67%. Кроме того, значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицей выросла в 3 раза, территория города Алматы за последние десять лет выросла в 2,5 раза, а территория Шымкента увеличилась в 3,5 раза", - рассказал он.
В крупных городах рост численности населения и территории вызывает ряд проблем. Это увеличение нагрузок на все виды инфраструктуры, строительство на окраинах города без привязки, отсутствие или неправильная реализация проектов детальной планировки, отсутствие удобной транспортной системы, дефицит инфраструктурных, социальных, промышленных и других объектов.
Одной из основных причин нескоординированного развития территорий является отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций. В связи с этим возникает необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной", - пояснил министр.
По его словам, состав агломерации будет формироваться уполномоченным органом - Министерством национальной экономики. Он утверждается постановлением правительства РК.
Вместе с тем правила включения населенных пунктов в состав агломераций и ведения их перечня будут утверждены приказом МНЭ.
В этой связи основными критериями определения агломераций признаются:
- административный статус центрального города;
- демографическая емкость;
- логистический потенциал;
- экономический потенциал.
После принятия законопроекта в соответствии с этими критериями в качестве агломераций будут определены Алматы, Астана, Шымкент и, возможно, другие областные центры.
Законопроектом также внедряется новая модель управления агломерациями. На региональном уровне будут созданы советы местной агломерации. Они будут функционировать как площадка взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области по решению конкретных вопросов для скоординированного развития территории агломерации.
В состав местного совета будут входить представители двух акиматов и маслихатов, а также представители Национальной палаты предпринимателей РК и неправительственных организаций.
Местный совет будет вырабатывать предложения по задачам и мерам, направленным на поддержку развития агломерации.
В этой связи в целях обеспечения устойчивого социально-экономического и скоординированного развития местным советом будет разработан комплексный план развития агломерации. Комплексный план будет включать объемы и источники финансирования, сроки реализации, ответственных исполнителей, ожидаемые результаты", - пояснил Куантыров.
На республиканском уровне не решенные на уровне регионов вопросы по развитию агломераций будут вынесены на рассмотрение совета по агломерациям, который является консультативно-совещательным органом при правительстве.
В рамках основного и сопутствующего законопроектов акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями: 11 полномочий - в рамках основного законопроекта и 14 полномочий - в рамках сопутствующего.
В соответствии с основным законопроектом акиматы центрального города и прилегающих областей будут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, подготовке и подписании соответствующего соглашения.Также акиматы будут участвовать в создании и деятельности местного совета агломерации, разработке комплексного плана развития агломерации. Кроме того, местные исполнительные органы городов-центров координируют деятельность субъектов по реализации генерального плана развития пригородной зоны, организуют разработку проекта генерального плана, а также дают согласие на проекты госнормативов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", - разъяснил глава МНЭ.
В сопутствующем законопроекте предусмотрены следующие компетенции по развитию агломерации:
1) расширение полномочий акиматов городов республиканского значения и столицы по участию в разработке архитектурной и строительной политики пригородной местности;
2) предусматривается наделение акиматов прилегающих областей компетенцией по резервированию земельных участков на территории агломерации для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, финансируемого местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения;
3) взаимодействие бюджетов одного уровня.
Для целей скоординированного развития агломераций в законопроекте выработан механизм горизонтальных трансфертов между бюджетами города и прилегающей области для финансирования совместных агломерационных проектов с эффектом синергии, которые повлияют как на развитие города-центра, так и его пригородной зоны.
В целом сопутствующим законопроектом планируется внесение изменений в Бюджетный и Земельный кодексы, а также в 5 действующих законов.
Ранее депутаты сената и мажилиса приняли на совместном заседании поправки в регламент парламента. Поправки касаются немедленного рассмотрения законопроектов, внесенных в парламент правительством в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?