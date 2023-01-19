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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов".





В соответствии с соглашением сторонами будет осуществляться организация и выполнение поисково-спасательных операций (за исключением морских поисково-спасательных операций).





Соглашением устанавливается, что стороны рассматривают казахстанско-китайскую государственную границу и границу между прилегающими районами полетной информации как границы между их районами поиска и спасания, за которые они несут ответственность. При этом разграничение границ между районами поиска и спасания не изменяет или не отменяет казахстанско-китайскую государственную границу и не оказывает никакого влияния на нее.





Все поисково-спасательные операции на территории Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, а также в прилегающих районах полетной информации будут осуществляться в соответствии с законодательством двух стран.





Кроме того, каждая сторона будет обеспечивать наличие в ее районе служб поиска и спасания гражданских воздушных судов и их круглосуточное дежурство.





Компетентные органы одной стороны, которые желают направить свои поисково-спасательные службы на территорию государства другой стороны для проведения поисково-спасательных операций, должны будут подавать запрос, предоставляя полную информацию о предстоящей операции, в координационный центр поиска и спасания другой стороны или органу, назначенному для этих целей другой стороной.





Стороны самостоятельно будут нести расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности.





В рамках Соглашения предусматривается укрепление сотрудничества между компетентными органами своих государств и служб поиска и спасания. Такое сотрудничество включает в себя совместные учения по поиску и спасанию, регулярные проверки межгосударственных каналов связи, взаимные визиты экспертов по поиску и спасанию, обмен поисково-спасательной информацией и опытом", - сказано в заключении к проекту закона.





Также в ходе заседания сенаторы одобрили освобождение трех судей Верховного суда РК: Вячеслава Салия, Асана Ескендирова и Айгуль Кыдырбаевой. Он освобождены от должностей в связи с назначением на другие посты.