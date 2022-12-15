Полномочия военной полиции расширят в Казахстане

За оставление служебного места сотрудникам правоохранительных органов будет грозить до 10 лет лишения свободы

Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект "Об органах военной полиции".





Закон направлен на определение статуса, компетенции, организации и порядка деятельности органов военной полиции Вооруженных сил, Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии Республики Казахстан.





Нормы проекта закона направлены на построение целостной системы законодательного обеспечения и унификацию законодательных основ деятельности органов военной полиции, позволяющей согласованно выполнять поставленные задачи.





В связи с динамично меняющейся обстановкой в мире, спектром новых вызовов и угроз целостности государства, внутренних и внешних факторов, влияющих на безопасность Республики Казахстан, проектом закона предусматривается расширение полномочий органов военной полиции", - говорится в заключении.





Также проектом закона предусматривается наделение органов военной полиции Вооруженных сил РК функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы, информирует издание "Казправда"









Предусматривается внесение дополнений по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения, расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.





Поправками вносятся изменения в Уголовный кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих" и "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан", предусматривающие исключение слова "сотрудник" при упоминании органов военной полиции, ввиду того, что данные органы комплектуются только военнослужащими.





Также в Закон Республики Казахстан "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан" вносятся дополнения о наделении президента Республики Казахстан и Министерства обороны Республики Казахстан полномочиями по утверждению и, соответственно, разработке системы военного планирования, которая призвана упорядочить документы, разработанные (разрабатываемые) в целях обеспечения военной безопасности и определяющие политику в сфере обороны.





Во время обсуждения законопроекта депутат Ерлан Саиров обратился к заместителю генпрокурора РК Жандосу Умиралиеву с вопросом.





Во время трагических январских событий в городе Талдыкоргане, Жамбылской и Кызылординской областях некоторые сотрудники оставили свои служебные места. У меня вопрос к представителям прокуратуры: какие меры были приняты в отношении руководителей этих органов, когда мы узнаем о результатах расследований?" - спросил депутат.





Умиралиев заявил, что Генпрокуратура ежемесячно предоставляет информацию по расследованию январских беспорядков, где сообщается, сколько уголовных дел возбуждено, сколько человек привлечено к ответственности.





Конкретно по вашему вопросу касательно оставления мест сотрудниками правоохранительных органов. В этом месяце были внесены соответствующие изменения в закон. В случае угрозы жизни или здоровью, а также оставления своего места работы, превышения полномочий мы в Уголовный кодекс внесли новую статью, где указывается ответственность лиц. Здесь конкретно было указано - до 10 лет лишения свободы", - цитирует Умиралиева портал Sputnik Казахстан .





Напомним, выступая в мажилисе 11 января, глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что КНБ не разглядел критическую угрозу нацбезопасности. По его словам, в ряде городов руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступили в бой и покинули служебное здание, оставив там оружие и секретную документацию.



