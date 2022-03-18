Сенаторы одобрили соглашение по обмену персональными данными в рамках СНГ

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НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - Свыше 5 тысяч осужденных амнистировали в Казахстане, всего применению амнистии подлежат свыше 12 тысяч осужденных, передает AZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы страны содержатся более 34 тыс. лиц. Всего со дня подписания pакона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" освобождено от наказания 945 лиц, находящихся в местах лишения свободы, еще 1 102 осужденным сократили неотбытый срок наказания", - сообщает пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

В ведомстве рассказали, что осужденные подлежат освобождению немедленно, сразу после оглашения судьей постановления. Ранее предыдущие амнистии предусматривали ожидание вступления постановления в законную силу, и освободиться из пенитенциарных учреждений они могли только по истечении 15 дней.

Так, число освободившихся от наказания подучетных службы пробациина сегодня составляет 1 741 граждан. Решения о сокращении неотбытого срока наказания приняты судами в отношении свыше 1.7 тыс. подучетных лиц.

В комитете напомнили, что амнистия касается лишь определенных аспектов уголовно-правовых отношений, по своей сути она не реабилитирует граждан, а только облегчает положение лиц, совершивших уголовно-наказуемое деяние.

Заключается гуманный акт в полном или частичном освобождении от наказания, замене на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.

Применяется она к лицам, совершившим преступления, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, особое внимание уделено социально уязвимой категории – несовершеннолетним, женщинам и мужчинам преклонного возраста, инвалидам (1 и 2 групп)", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что с прошлого года подразделениями УИС в суд было направлено свыше 11 тыс. материалов: 2 310 – из учреждений, 9 321 – из службы пробации.